Украина должна производить 400 тыс. дронов ежемесячно, чтобы успешно конкурировать с РФ, - Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна производить 400 тысяч ударных беспилотников в месяц для того, чтобы успешно конкурировать с РФ на передовой.

Об этом он рассказал в интервью The Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта новая война - это совершенно другой вид войны", - подчеркнул Шмыгаль.

Он заявил, что РФ ежедневно атакует Украину сотнями беспилотников, чтобы убивать и калечить украинцев.

Министр также добавил, что и украинцы, и россияне используют дроны, которые могут уничтожать противников без прямого участия оператора.

По словам Шмыгаля, Киев может создавать новые образцы вооружения в сотрудничестве с Европой, а затем - испытывать их на поле боя.

