Украина должна производить 400 тыс. дронов ежемесячно, чтобы успешно конкурировать с РФ, - Шмыгаль
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна производить 400 тысяч ударных беспилотников в месяц для того, чтобы успешно конкурировать с РФ на передовой.
Об этом он рассказал в интервью The Times, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта новая война - это совершенно другой вид войны", - подчеркнул Шмыгаль.
Он заявил, что РФ ежедневно атакует Украину сотнями беспилотников, чтобы убивать и калечить украинцев.
Министр также добавил, что и украинцы, и россияне используют дроны, которые могут уничтожать противников без прямого участия оператора.
По словам Шмыгаля, Киев может создавать новые образцы вооружения в сотрудничестве с Европой, а затем - испытывать их на поле боя.
На рисунке унитазы американского стандарта: слив в пол. У нас, в Украине такого точно не может быть.
Тоді кожен школяр, студент, домогосподарка, вчитель, лікар, викладач просто повинні в цьому приймати саму активну участь.
Доведіть кожному бюджетному закладу план по виробництву дронів, і Україна реально буде не 400 тис., а 700 тис. дронів вироблятиме на місць!
держава все розікрала а він пропонує залучити ще більше бюджетних установ 😬
Ця совкова х..ня, ліпити дику кількість нікому не потрібного гівн..на, загнала колись совок в могилу, це тупиковий підхід.
Тепер технологічна війна корпорацій, а не гаражів та гуртків, якщо реально хочемо виграти її, а не просто потягнути час.