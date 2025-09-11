РУС
Украина должна производить 400 тыс. дронов ежемесячно, чтобы успешно конкурировать с РФ, - Шмыгаль

Шмыгаль рассказал о производстве дронов Украины

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна производить 400 тысяч ударных беспилотников в месяц для того, чтобы успешно конкурировать с РФ на передовой.

Об этом он рассказал в интервью The Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта новая война - это совершенно другой вид войны", - подчеркнул Шмыгаль.

Он заявил, что РФ ежедневно атакует Украину сотнями беспилотников, чтобы убивать и калечить украинцев.

Министр также добавил, что и украинцы, и россияне используют дроны, которые могут уничтожать противников без прямого участия оператора.

По словам Шмыгаля, Киев может создавать новые образцы вооружения в сотрудничестве с Европой, а затем - испытывать их на поле боя.

технологии (685) дроны (4607) Шмыгаль Денис (2846) война в Украине (6079)
Топ комментарии
+7
Ну так виробляй ти хто )(уй собачий чи прем'єр ?
11.09.2025 21:14 Ответить
+7
Стерненко писав, що половина дронів з тих, що приходять від Держави - непридатні до використання( брак).
11.09.2025 21:19 Ответить
+7
щоб Україна перемогла мають здохнути зельоні гниди !
11.09.2025 21:29 Ответить
Ну так виробляй ти хто )(уй собачий чи прем'єр ?
11.09.2025 21:14 Ответить
Вже не прем'єр. А стосовно собачого не сперечаюся.
11.09.2025 21:18 Ответить
Щмигаль не виробляє дрони. Лише проймає добровільні пожертви на міністра оборони. Мішками з малих виробників дронів і газелями з середніх.
11.09.2025 23:25 Ответить
Повинна - а зуміє з нашими хапугами?
11.09.2025 21:14 Ответить
Та наштампують. Дадуть кількість.
11.09.2025 21:16 Ответить
Хлопці з передової кажуть шо чи кожен дрон перешивають
11.09.2025 21:18 Ответить
ну так чого не виробляє, ******** зельоний ?
11.09.2025 21:16 Ответить
А міндіч з льовочкиними та шурмою, бойко з шуфричем, не допомагають шмигалю і Свириденко, з батальйонами Монако, дрони робити для захисту Рідної України?? Тільки гроші вивозять!?!?
11.09.2025 21:18 Ответить
400 000 шт. х100$ = tel:40 40 000 000 $ в месяц
11.09.2025 21:19 Ответить
они воруют больше
11.09.2025 23:17 Ответить
Стерненко писав, що половина дронів з тих, що приходять від Держави - непридатні до використання( брак).
11.09.2025 21:19 Ответить
а стерненко в держави дрони закуповує? тобто допомагає красти гроші?
11.09.2025 21:22 Ответить
Ти дебіл, чи прикидаєшся?
11.09.2025 21:24 Ответить
ні. не дебіл і ніколи ним не був. так що там по стервенку? а пєрдулі?
11.09.2025 21:28 Ответить
чуєш вумний, а стервенко і пєрдула дрони не в арахамії та єрмака закуповують? бо щось їх дрони не зовсім літають....
11.09.2025 21:33 Ответить
схоже, не прикидається...
11.09.2025 22:10 Ответить
не половина , а 60%
11.09.2025 21:28 Ответить
Але 300т треба купити в Міндеча
11.09.2025 21:21 Ответить
так,треба ж встановити золотий унітаз у Відні))
11.09.2025 21:57 Ответить
А якби затягнувся зовсім нормальною шмаллю, то й мільон міг би заявити
11.09.2025 21:23 Ответить
При владі дебіли.Вони навіть не розуміють величини чисел.
11.09.2025 21:31 Ответить
11.09.2025 21:25 Ответить
Мы то к этому каким боком? Скорее всего Трамп или Байден. Но во всяком случае не Зеленский. Точно говорю. 100%.
На рисунке унитазы американского стандарта: слив в пол. У нас, в Украине такого точно не может быть.
11.09.2025 22:27 Ответить
Супер!
Тоді кожен школяр, студент, домогосподарка, вчитель, лікар, викладач просто повинні в цьому приймати саму активну участь.
Доведіть кожному бюджетному закладу план по виробництву дронів, і Україна реально буде не 400 тис., а 700 тис. дронів вироблятиме на місць!
11.09.2025 21:25 Ответить
от совєцкій цирк у людей в голові
держава все розікрала а він пропонує залучити ще більше бюджетних установ 😬
11.09.2025 21:33 Ответить
Ви займаєтесь популістичною х...нею, краще замість тих казкових 400 тис чи як раніше 1.5 млн виробити допустимо 200 тис але реально якісних, з оптикою або на різні частоти, з ШІ захопленням цілі (але не просто тупий алгоритм, який зараз всюди просувають, захопив і летиш, а реально навчати в віртуальному середовищі на дію і протидію, так як це роблять зараз передові компанії, замкнувши в одному просторі сотню алгоритмів, а вже потім випускати для донавчання на полігон).

Ця совкова х..ня, ліпити дику кількість нікому не потрібного гівн..на, загнала колись совок в могилу, це тупиковий підхід.

Тепер технологічна війна корпорацій, а не гаражів та гуртків, якщо реально хочемо виграти її, а не просто потягнути час.
11.09.2025 21:39 Ответить
щоб Україна перемогла мають здохнути зельоні гниди !
11.09.2025 21:29 Ответить
А где, какойто товарисч с живописной фамилией Бродский, который несколько сто миллионов получил, но ничего не " выробил", кроме пука? - " Ловят?" "Как поймают, сразу на кол!"
11.09.2025 21:34 Ответить
Это антисемитизм
11.09.2025 22:01 Ответить
Да уж) И еще с "откровенной жестокостью". Без лицензии воровать нельзя.
11.09.2025 22:04 Ответить
З таким самим результатом міг сказати абсолютно любу кількість. Головне сказати "має", або як Зеленскій "Ми знайшли цікаве рішення".
11.09.2025 21:47 Ответить
У цього під@ра були у руках усі важілі, але воно роками сиділо й бабло пиляло з усього, чого тільки можна було, а тепер воно розповідає, що Україна мусить робити. Ой, як же сумує за оцим покидьком 111 ст.
11.09.2025 21:52 Ответить
Вчера это хлопец был премьером страны, сегодня министр обороны. Ну вот кому он это заявляет, к кому обращается, что страна должна производить столько то дронов??? Куй поймёшь с логичной точки зрения. К президенту, молодёжи, олигархам? Ну выйди пёрдни лучше---может разбегутся кто близко стоял.
11.09.2025 22:04 Ответить
400 тис дронів це навіть краще за асфальт. Велике будівництво продовжується
11.09.2025 22:16 Ответить
 
 