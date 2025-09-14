Украинцы – мировые лидеры в области беспилотников, мы сильно отстаем, - Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Украина стала "мировым лидером" в области беспилотных летательных аппаратов.

Об этом он сказал на ежегодной конференции YES 2025, передает LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сильно отстаем. Украинцы - мировые лидеры в области беспилотных летательных аппаратов",- заявил спецпредставитель американского президента.

Келлог отметил, что каждая эпоха имеет свои военные инновации: линкор (бронированный артиллерийский корабль), авианосцы, истребители, танки, а теперь это дроны.

По его словам, дроны изменили ситуацию.

"Дроны изменили ситуацию, и сейчас мы работаем с украинцами, чтобы обеспечить совместный обмен технологиями в области дронов, что, на мой взгляд, очень хорошо. Я думаю, что эта технология изменилась", - заявил Келлог.

Он также сравнил работу операторов дронов с видеоигрой: подстрелил танк, попил кока-колы. По словам американского чиновника, это кардинально изменило военные действия и всему миру есть чему поучиться у Украины.

"Я думаю, что мы в США отстаем. Я думаю, что многие страны отстают. И стоит отдать должное украинцам, они здесь многого достигли",- добавил Келлог.

