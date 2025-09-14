РУС
Новости Индустрия дронов
2 008 13

Украинцы – мировые лидеры в области беспилотников, мы сильно отстаем, - Келлог

келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Украина стала "мировым лидером" в области беспилотных летательных аппаратов.

Об этом он сказал на ежегодной конференции YES 2025, передает LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сильно отстаем. Украинцы - мировые лидеры в области беспилотных летательных аппаратов",- заявил спецпредставитель американского президента.

Келлог отметил, что каждая эпоха имеет свои военные инновации: линкор (бронированный артиллерийский корабль), авианосцы, истребители, танки, а теперь это дроны.

По его словам, дроны изменили ситуацию.

Читайте также: Евросоюз выделит авансом 6 млрд евро на производство дронов для Украины, - фон дер Ляйен

"Дроны изменили ситуацию, и сейчас мы работаем с украинцами, чтобы обеспечить совместный обмен технологиями в области дронов, что, на мой взгляд, очень хорошо. Я думаю, что эта технология изменилась", - заявил Келлог.

Он также сравнил работу операторов дронов с видеоигрой: подстрелил танк, попил кока-колы. По словам американского чиновника, это кардинально изменило военные действия и всему миру есть чему поучиться у Украины.

"Я думаю, что мы в США отстаем. Я думаю, что многие страны отстают. И стоит отдать должное украинцам, они здесь многого достигли",- добавил Келлог.

Читайте также: Украина должна производить 400 тыс. дронов ежемесячно, чтобы успешно конкурировать с РФ, - Шмыгаль

Автор: 

производство (536) дроны (4648) Келлог Кит (226)
Топ комментарии
+8
Немає своїх аналогів шахедів та потужностей запускати такими числами як свиногорія так що Україна все ж відстає набагато
показать весь комментарий
14.09.2025 00:59
+2
Так швидко приминайте нас до НАТО!)
показать весь комментарий
14.09.2025 01:05
+2
5 коментарів , з них 3 - із за кордону ... показово !
показать весь комментарий
14.09.2025 01:10
Да уж
показать весь комментарий
14.09.2025 00:47
Раніше вважалось, що найкращі технології за нами. Зараз ми маємо визнати: щоб вижити - нам треба наздоганяти. Джерело: https://censor.net/ua/b3552933
показать весь комментарий
14.09.2025 00:57
Немає своїх аналогів шахедів та потужностей запускати такими числами як свиногорія так що Україна все ж відстає набагато
показать весь комментарий
14.09.2025 00:59
Сто процентів.Це скоріше комплімент від Келлога,аніж констатація факту.
показать весь комментарий
14.09.2025 08:00
Так швидко приминайте нас до НАТО!)
показать весь комментарий
14.09.2025 01:05
5 коментарів , з них 3 - із за кордону ... показово !
показать весь комментарий
14.09.2025 01:10
Ви на годинник не пробували подивитися?
показать весь комментарий
14.09.2025 02:41
А хоч десять.Це все таки краще,аніж від подляка віщувати.
показать весь комментарий
14.09.2025 08:01
Та і президент у вас бреше фальшиво, без натхнення.
показать весь комментарий
14.09.2025 02:40
ВАС ОЦІНЮВАТИМУТЬ У ПІДРУЧНИКАХ ІСТОРІЇ! -РЕСПУБЛІКАНЕЦЬ КРИТИКУЄ ТРАМПА ЗА ПОЗИЦІЮ ЩОДО ВІЙНИ В
показать весь комментарий
14.09.2025 03:56
Конгресмен не балотується на майбутніх виборах, тож не боїться говорити.The Hill

«Твердження, що це "війна Байдена та президента України ВолодимираЗеленського", є морально сліпим і фактично неправильним», - написав Бейкон в публікації на платформі X, коментуючи допис Трампа. - «Пане Президенте, саме Путін є агресором».
«І тепер ця війна триває під час вашого президентства, і у підручниках історії впродовж наступних десятиліть вас оцінюватимуть за вашими діями або їхньою відсутністю»,
показать весь комментарий
14.09.2025 03:59
Оце насмішив!
показать весь комментарий
14.09.2025 05:30
Так це козирi, чи нi?
показать весь комментарий
14.09.2025 06:20
 
 