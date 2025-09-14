Чехия отправит три вертолета и 150 военных для защиты Польши, - министр обороны Чернохова
Чешская вертолетная часть для специальных операций, которая состоит из трех вертолетов Ми-171Ш, прибудет в Польшу 14 сентября.
Об этом сообщила глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова, цитирует ее Radio Prague International, сообщает Цензор.НЕТ.
Также в Польшу прибудут 150 чешских солдат. Военные будут находиться в стране максимум три месяца.
"Они должны достичь территории Республики Польша в течение нескольких часов", - сказала Чернохова.
"Мандат, утвержденный Палатой депутатов в прошлом году и действительный до 2026 года, предусматривает подкрепление восточного крыла НАТО в пределах передового присутствия",- рассказала руководительница оборонного ведомства Чехии.
Она добавила, что Чехия пока не участвует в операции НАТО "Восточный страж", но если решит присоединиться, для этого потребуется одобрение Палаты депутатов и Сената.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
