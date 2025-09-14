РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 298 28

Навроцкий разрешил войскам НАТО оставаться в стране в рамках операции "Восточный страж"

Навроцкий разрешил войскам НАТО находиться в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал решение, которое позволяет иностранным военным силам оставаться на территории страны.

Об этом в соцсети Х сообщает Национальное бюро безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал резолюцию, которая позволяет иностранным военным силам из стран-членов Организации Североатлантического договора оставаться на территории Польши",- сказано в заметке.

Напомним, что НАТО запустило миссию "Восточный часовой" для того, чтобы усилить позиции вдоль восточного фланга Альянса. Это ответ на атаку российский дронов на Польшу и угрозу от РФ.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также: Навроцкий срочно посетит Берлин и Париж из-за вторжения "шахедов" в Польшу

НАТО (10307) Польша (8781) Навроцкий Кароль (59)
Топ комментарии
+8
Це чмо промоськовське ще нам мізки по..бе !!))
показать весь комментарий
14.09.2025 18:25 Ответить
+3
ой, який благодєтєль...я розчулений
показать весь комментарий
14.09.2025 18:28 Ответить
+3
Чомусь не бачу нічого про «Волинську різанину». Чи вже не актуально ?
показать весь комментарий
14.09.2025 18:40 Ответить
щось швидко цей кацаполюб здувся.
показать весь комментарий
14.09.2025 18:19 Ответить
😊 Нууу, якби він не дозволив військам НАТО залишитись, то і сам дуже швидко, можливо одразу поїхав би з Польщі теж, тільки в протилежний бік.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:14 Ответить
Дозволити сильнішому робити те що він і так зробить - це розумний крок як для справжнього пацана так і для публічного політика.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:27 Ответить
Шо? Це ви про нато й польщу? Чи про рашку і Українау?
показать весь комментарий
14.09.2025 19:30 Ответить
Про Кароля і НАТО. Звісно.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:35 Ответить
а ваші теорії тільки в Польщі працюють? Чи у вас подвійні стандарти?
показать весь комментарий
14.09.2025 19:39 Ответить
В Україну НАТО не хоче зайти? - в Афган країни НАТО заходили
показать весь комментарий
14.09.2025 18:21 Ответить
ну допустим зайде нато, потім прилетить ядерка, виразять глибоку струрбованість. І що далі?
показать весь комментарий
14.09.2025 18:27 Ответить
Лякають - Китай сказав кацапам ядерку не приміняти
показать весь комментарий
14.09.2025 18:31 Ответить
Сі Цзінь Пін телефонує Путіну:
- Владимир Владимирович! Не вздумай применять ядерное оружие А то американцы могут по Сибири ядерной бомбой ударить А нам её ещё обживать надо.... Мы с тобой так не договаривались!
показать весь комментарий
14.09.2025 18:58 Ответить
Так - кому потрібний Місячний ландшафт
показать весь комментарий
14.09.2025 19:00 Ответить
А ми є чдени альянса?
показать весь комментарий
14.09.2025 18:56 Ответить
А Кувейт був членом - коли його відбивали від Саддама?
показать весь комментарий
14.09.2025 18:59 Ответить
Його "відбивав" союз нато чи окремі його члени?Ти все мрієш що хтось за тебе воювати буде?
показать весь комментарий
14.09.2025 19:05 Ответить
Ми набагато слабші - путлєр не зупиниться - Європа ж не хоче шоб нас нестало - це їм не вигідно
показать весь комментарий
14.09.2025 19:11 Ответить
Це чмо промоськовське ще нам мізки по..бе !!))
показать весь комментарий
14.09.2025 18:25 Ответить
ой, який благодєтєль...я розчулений
показать весь комментарий
14.09.2025 18:28 Ответить
Понти понтами, нє позва̀лям, але...
У Навроцкого віддуваються штани - памперс.
показать весь комментарий
14.09.2025 18:33 Ответить
ніхєрассє! це просто ескалація якась від навроцького.
показать весь комментарий
14.09.2025 18:38 Ответить
Ай, як серйозно, дозволив, рольники самі можуть все вирішити
показать весь комментарий
14.09.2025 18:39 Ответить
Чомусь не бачу нічого про «Волинську різанину». Чи вже не актуально ?
показать весь комментарий
14.09.2025 18:40 Ответить
А тобі тільки за цей пост розраховуються. ?
показать весь комментарий
14.09.2025 19:06 Ответить
Це за дармо, від душі
показать весь комментарий
14.09.2025 19:36 Ответить
разрешииил А МОГ НЕ РАЗРЕШИТЬ )) пиар из ничего
показать весь комментарий
14.09.2025 18:46 Ответить
цей дурень САМ знайшов московитам "алебі", щоб залишити у лукошенка частину військ - "в связи с угрозой границам Белоруси со стороны НАТО"!
показать весь комментарий
14.09.2025 18:53 Ответить
Чому не закликав Утiна, ввести вiська? Непорядок!
показать весь комментарий
14.09.2025 18:55 Ответить
Наверное потерял веру в фермеров с тракторами..
показать весь комментарий
14.09.2025 19:17 Ответить
 
 