Навроцкий разрешил войскам НАТО оставаться в стране в рамках операции "Восточный страж"

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал решение, которое позволяет иностранным военным силам оставаться на территории страны.

Об этом в соцсети Х сообщает Национальное бюро безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал резолюцию, которая позволяет иностранным военным силам из стран-членов Организации Североатлантического договора оставаться на территории Польши",- сказано в заметке.

Напомним, что НАТО запустило миссию "Восточный часовой" для того, чтобы усилить позиции вдоль восточного фланга Альянса. Это ответ на атаку российский дронов на Польшу и угрозу от РФ.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

