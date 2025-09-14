Навроцкий разрешил войскам НАТО оставаться в стране в рамках операции "Восточный страж"
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал решение, которое позволяет иностранным военным силам оставаться на территории страны.
Об этом в соцсети Х сообщает Национальное бюро безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал резолюцию, которая позволяет иностранным военным силам из стран-членов Организации Североатлантического договора оставаться на территории Польши",- сказано в заметке.
Напомним, что НАТО запустило миссию "Восточный часовой" для того, чтобы усилить позиции вдоль восточного фланга Альянса. Это ответ на атаку российский дронов на Польшу и угрозу от РФ.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
- Владимир Владимирович! Не вздумай применять ядерное оружие А то американцы могут по Сибири ядерной бомбой ударить А нам её ещё обживать надо.... Мы с тобой так не договаривались!
У Навроцкого віддуваються штани - памперс.