Навроцкий срочно посетит Берлин и Париж из-за вторжения "шахедов" в Польшу

Президент Польши Кароль Навроцкий из-за залета российских дронов на территорию страны изменил рабочий график и посетит Берлин и Париж.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, Навроцкий меняет график зарубежных визитов. Во вторник, 16 сентября, он посетит Берлин, а затем в тот же день вылетит в Париж.

В программу визитов добавлена тема российских дронов, которые 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

"Это разговор с нашими союзниками, но это также и более широкий разговор: это, конечно, военная безопасность и сотрудничество в рамках НАТО с целью реагирования на российскую угрозу", - сказал глава канцелярии президента Польши.

Кроме тем безопасности, президент в Берлине также планирует обсудить вопросы репараций и международной торговли.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.