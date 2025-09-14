Навроцкий срочно посетит Берлин и Париж из-за вторжения "шахедов" в Польшу
Президент Польши Кароль Навроцкий из-за залета российских дронов на территорию страны изменил рабочий график и посетит Берлин и Париж.
Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
По его словам, Навроцкий меняет график зарубежных визитов. Во вторник, 16 сентября, он посетит Берлин, а затем в тот же день вылетит в Париж.
В программу визитов добавлена тема российских дронов, которые 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.
"Это разговор с нашими союзниками, но это также и более широкий разговор: это, конечно, военная безопасность и сотрудничество в рамках НАТО с целью реагирования на российскую угрозу", - сказал глава канцелярии президента Польши.
Кроме тем безопасности, президент в Берлине также планирует обсудить вопросы репараций и международной торговли.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І Польща буде у безпеці.
МОГЛИ Ж УКРАЇНА І ПОЛЬША провести разом Евро 2012. І ЯО разом освоять