Навроцкий срочно посетит Берлин и Париж из-за вторжения "шахедов" в Польшу

Президент Польши Кароль Навроцкий из-за залета российских дронов на территорию страны изменил рабочий график и посетит Берлин и Париж.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, Навроцкий меняет график зарубежных визитов. Во вторник, 16 сентября, он посетит Берлин, а затем в тот же день вылетит в Париж.

В программу визитов добавлена тема российских дронов, которые 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

"Это разговор с нашими союзниками, но это также и более широкий разговор: это, конечно, военная безопасность и сотрудничество в рамках НАТО с целью реагирования на российскую угрозу", - сказал глава канцелярии президента Польши.

Также читайте: Вторжение российских дронов в Польшу является неприемлемым, досадным и опасным развитием событий, - Рубио

Кроме тем безопасности, президент в Берлине также планирует обсудить вопросы репараций и международной торговли.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Германия (7271) Польша (8781) Франция (3595) Навроцкий Кароль (59) Шахед (1497)
Та хай, той навроцький, не відволікається по маленькому на захід. нарід Польщі потребує байок про Волинь та якусь там трагедію а шахеди і всі інші плюшки та задоволеня, то все попереду для поляків.
Н-да...гоноровому президенту Паньства проти С.А.Бандери було значно легше боротися ніж проти пари десятків вихолощених росіянських дронів...Змушений летіти до добрих дядь німців і французів.... Цікаво,а він у Берліні нагадає німціям ,що вони 1 трлн. Є репарацій ще не виплатили Нєзгінєлой?
Шо, синку, не допомогли тобі твої мириканці?
