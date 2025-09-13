РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Вторжение российских дронов в Польшу является неприемлемым, досадным и опасным развитием событий, - Рубио

Рубио о вторжении российских дронов в Польшу

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши на этой неделе является неприемлемым, однако добавил, что остается непонятным, намеренно ли Россия отправила дроны на польскую территорию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем это неприемлемым, досадным и опасным развитием событий. Вне сомнений: беспилотники были запущены намеренно. Вопрос в том, были ли беспилотники нацелены именно на Польшу", - сказал Рубио.

По его словам, если доказательства будут свидетельствовать о том, что беспилотники были нацелены на Польшу, "то, очевидно, это будет шагом, который приведет к значительному обострению ситуации".

Также читайте: Кэллог о вторжении дронов РФ в Польшу: Путин проверяет, может ли он еще дальше подвинуть границу

"Есть и другие возможности, но я думаю, что мы хотели бы получить все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать конкретные выводы", - добавил Рубио.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

+9
И это Госсекретарь США. Позор
13.09.2025 22:25 Ответить
+9
Прикро це коли твій патрон бзднув на Алясці невчасно, а 21 БПЛА не випадковість і це напад на НАТО.
13.09.2025 22:26 Ответить
+7
Не знаю навіть, щосамк Рубіо примує так ганьбитися на весь світ, як немічна і розумова відстала людина. Він точно не дурний, але намагається все робити щоб його дурним вважали.
Але це ще пів біди, біда те, що таким чином вони роблять США щадбвірком світу який не здатен не те, що інших захистити, а і за себк постояти через слабке керівництво, яке погрязло в брехні і корупції. Наврядчи зараз є хоч одна країна світу яка довіряє нинішньому БД і президенту США.
Вони вже НІКОМУ ні союзники, ні партнери, вони ненадійні і слабкі, а ще гірше -зрадливі і підступні
13.09.2025 22:28 Ответить
це неприйнятне рудий патрон Рубіо прийняв, розжував і проковтнув.
13.09.2025 22:17 Ответить
Прикро сумно ніяково - Рубіо - і розчулено висякався
13.09.2025 22:23 Ответить
Рубіо не дурний хлопець і не бажає самознищувати власну карʼєру висловлюваннями, які протирічать генеральній лінії Трампа. Феноменально величний лідер ніколи не помиляється.
Це етична аксіома ********* Держдепу.
14.09.2025 00:28 Ответить
Питання в тому, чи були безпілотники націлені саме на Польщу

Робіть ваші ставки, пані та панове.
Через який проміжок часу #уйло вдарить по партії зброї, призначеної для України? Адже всі поставки йдуть саме через Польщу.
13.09.2025 22:30 Ответить
Самокритично. Молодець!
13.09.2025 22:53 Ответить
...і це тільки початок отримавши впевненність, що тр нічогосеньки не зробе, у пу зростає апетит у той час, коли Європа в розпачи від тр і в авральному режимі намагається надолужити втрачений час
13.09.2025 22:33 Ответить
Случайно то він сказав..
13.09.2025 22:36 Ответить
"Є й інші можливості, але я думаю, що ми хотіли б отримати усі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки", - додав Рубіо. Джерело: https://censor.net/ua/n3573961
І ось таке "потужне" НАТО наші "розумні" та безглузді попередники внесли до Конституції?
13.09.2025 22:43 Ответить
залишається незрозумілим, чи Росія навмисно відправила дрони на польську територію. Джерело: https://censor.net/ua/n3573961
.
13.09.2025 23:00 Ответить
Є ще версія що то шатли з Альфа Центаври прилетіли за агентом Красновим.
13.09.2025 23:08 Ответить
І снова праклятая ніапрідільоннасть. (с)
13.09.2025 23:16 Ответить
Це шмигаль головного мозку ???
13.09.2025 23:59 Ответить
Да ти шо.............
14.09.2025 00:13 Ответить
 
 