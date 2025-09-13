Вторжение российских дронов в Польшу является неприемлемым, досадным и опасным развитием событий, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши на этой неделе является неприемлемым, однако добавил, что остается непонятным, намеренно ли Россия отправила дроны на польскую территорию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем это неприемлемым, досадным и опасным развитием событий. Вне сомнений: беспилотники были запущены намеренно. Вопрос в том, были ли беспилотники нацелены именно на Польшу", - сказал Рубио.

По его словам, если доказательства будут свидетельствовать о том, что беспилотники были нацелены на Польшу, "то, очевидно, это будет шагом, который приведет к значительному обострению ситуации".

"Есть и другие возможности, но я думаю, что мы хотели бы получить все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать конкретные выводы", - добавил Рубио.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.