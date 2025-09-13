УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Вторгнення російських дронів у Польщу є неприйнятним, прикрим і небезпечним розвитком подій, - Рубіо

Рубіо про вторгнення російських дронів у Польщу

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі цього тижня є неприйнятним, однак додав, що залишається незрозумілим, чи Росія навмисно відправила дрони на польську територію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Ми вважаємо це неприйнятним, прикрим і небезпечним розвитком подій. Поза сумнівами: безпілотники були запущені навмисно. Питання в тому, чи були безпілотники націлені саме на Польщу", – сказав Рубіо.

За його словами, якщо докази свідчитимуть про те, що безпілотники були націлені на Польщу, "то, очевидно, це буде кроком, що призведе до значного загострення ситуації".

Також читайте: Келлог про вторгнення дронів РФ у Польщу: Путін перевіряє, чи може він ще далі посунути межу

"Є й інші можливості, але я думаю, що ми хотіли б отримати усі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки", – додав Рубіо.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Польща (8931) Рубіо Марко (287)
це неприйнятне рудий патрон Рубіо прийняв, розжував і проковтнув.
показати весь коментар
13.09.2025 22:17 Відповісти
Прикро сумно ніяково - Рубіо - і розчулено висякався
показати весь коментар
13.09.2025 22:23 Відповісти
И это Госсекретарь США. Позор
показати весь коментар
13.09.2025 22:25 Відповісти
Прикро це коли твій патрон бзднув на Алясці невчасно, а 21 БПЛА не випадковість і це напад на НАТО.
показати весь коментар
13.09.2025 22:26 Відповісти
Не знаю навіть, щосамк Рубіо примує так ганьбитися на весь світ, як немічна і розумова відстала людина. Він точно не дурний, але намагається все робити щоб його дурним вважали.
Але це ще пів біди, біда те, що таким чином вони роблять США щадбвірком світу який не здатен не те, що інших захистити, а і за себк постояти через слабке керівництво, яке погрязло в брехні і корупції. Наврядчи зараз є хоч одна країна світу яка довіряє нинішньому БД і президенту США.
Вони вже НІКОМУ ні союзники, ні партнери, вони ненадійні і слабкі, а ще гірше -зрадливі і підступні
показати весь коментар
13.09.2025 22:28 Відповісти
Питання в тому, чи були безпілотники націлені саме на Польщу

Робіть ваші ставки, пані та панове.
Через який проміжок часу #уйло вдарить по партії зброї, призначеної для України? Адже всі поставки йдуть саме через Польщу.
показати весь коментар
13.09.2025 22:30 Відповісти
Самокритично. Молодець!
показати весь коментар
13.09.2025 22:53 Відповісти
...і це тільки початок отримавши впевненність, що тр нічогосеньки не зробе, у пу зростає апетит у той час, коли Європа в розпачи від тр і в авральному режимі намагається надолужити втрачений час
показати весь коментар
13.09.2025 22:33 Відповісти
Случайно то він сказав..
показати весь коментар
13.09.2025 22:36 Відповісти
"Є й інші можливості, але я думаю, що ми хотіли б отримати усі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки", - додав Рубіо.
І ось таке "потужне" НАТО наші "розумні" та безглузді попередники внесли до Конституції?
показати весь коментар
13.09.2025 22:43 Відповісти
залишається незрозумілим, чи Росія навмисно відправила дрони на польську територію.
.
показати весь коментар
13.09.2025 23:00 Відповісти
Є ще версія що то шатли з Альфа Центаври прилетіли за агентом Красновим.
показати весь коментар
13.09.2025 23:08 Відповісти
І снова праклятая ніапрідільоннасть. (с)
показати весь коментар
13.09.2025 23:16 Відповісти
Це шмигаль головного мозку ???
показати весь коментар
13.09.2025 23:59 Відповісти
Да ти шо.............
показати весь коментар
14.09.2025 00:13 Відповісти
 
 