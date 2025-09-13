Вторгнення російських дронів у Польщу є неприйнятним, прикрим і небезпечним розвитком подій, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі цього тижня є неприйнятним, однак додав, що залишається незрозумілим, чи Росія навмисно відправила дрони на польську територію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Ми вважаємо це неприйнятним, прикрим і небезпечним розвитком подій. Поза сумнівами: безпілотники були запущені навмисно. Питання в тому, чи були безпілотники націлені саме на Польщу", – сказав Рубіо.

За його словами, якщо докази свідчитимуть про те, що безпілотники були націлені на Польщу, "то, очевидно, це буде кроком, що призведе до значного загострення ситуації".

"Є й інші можливості, але я думаю, що ми хотіли б отримати усі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки", – додав Рубіо.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.