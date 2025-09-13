Келлог про вторгнення дронів РФ у Польщу: Путін перевіряє, чи може він ще далі посунути межу

Cпецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вважає що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі не було випадковим, такими діями російський диктатор Володимир Путін перевіряє, чи може він ще далі посунути межу своїх дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив на зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Залетіло 19 дронів – це не може бути випадковістю. Може бути одна хибна ціль, може дві, але не 19", - наголосив він.

За словами Келлога, російський диктатор Володимир Путін "діє цілеспрямовано, він посилає сигнал, і хоче почути відповідь – чи може він ще далі посунути межу (своїх можливих дій)"

"Ви вже це кіно бачили в Європі. Пам’ятаєте, коли Чемберлен сказав, що приніс мир Європі, і що було далі", - додав генерал, натякаючи на згоду Європи на компроміси із Гітлером.

Він зауважив, що якщо не буде враховано уроків історії, то світ рухатиметься до третьої світової війни.

Водночас Келлог переконаний, що наразі єдність західних країн є безпрецедентною.

"Я не бачив щоб з часів Другої світової війни, щоб альянс західних країн був таким сильним та єдиним", - зазначив він.

Як приклад він навів візит у Вашингтон президента України Володимира Зеленського разом із лідерами провідних європейських країн: "Років п’ять чи шість було би марно сподіватися на таку кількість та таку прудку реакцію західних лідерів".

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.