Новини Шахеди залетіли в Польщу
746 10

Келлог про вторгнення дронів РФ у Польщу: Путін перевіряє, чи може він ще далі посунути межу

Келлог про дрони РФ у Польщі

Cпецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вважає що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі не було випадковим, такими діями російський диктатор Володимир Путін перевіряє, чи може він ще далі посунути межу своїх дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив на зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Залетіло 19 дронів – це не може бути випадковістю. Може бути одна хибна ціль, може дві, але не 19", - наголосив він.

За словами Келлога, російський диктатор Володимир Путін "діє цілеспрямовано, він посилає сигнал, і хоче почути відповідь – чи може він ще далі посунути межу (своїх можливих дій)"

"Ви вже це кіно бачили в Європі. Пам’ятаєте, коли Чемберлен сказав, що приніс мир Європі, і що було далі", - додав генерал, натякаючи на згоду Європи на компроміси із Гітлером.

Він зауважив, що якщо не буде враховано уроків історії, то світ рухатиметься до третьої світової війни.

Водночас Келлог переконаний, що наразі єдність західних країн є безпрецедентною.

"Я не бачив щоб з часів Другої світової війни, щоб альянс західних країн був таким сильним та єдиним", - зазначив він.

Як приклад він навів візит у Вашингтон президента України Володимира Зеленського разом із лідерами провідних європейських країн: "Років п’ять чи шість було би марно сподіватися на таку кількість та таку прудку реакцію західних лідерів".

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Польща (8931) путін володимир (24804) Келлог Кіт (225)
Судячи з усього, на Заході насправді всі все розуміють, одна тільки біда - стються ..
13.09.2025 22:08 Відповісти
Захід дасть адекватну відповідь?
13.09.2025 21:54 Відповісти
Авжеж, через 2-3 тижні🤗🤣🤣🤣
13.09.2025 22:09 Відповісти
I що? просунув?
13.09.2025 21:57 Відповісти
Судячи з усього, на Заході насправді всі все розуміють, одна тільки біда - стються ..
13.09.2025 22:08 Відповісти
Путин вероятно хочет отрезать Украину от тылового обеспечения Запада и видимо будет бить по западным регионам и тунель они говорили хотят обвалить, что под горой, через который жд сообщения с Европой и по складам в Польше целили удар. И это позволит на фронте продвигаться. Судя по всему это реальные планы.
13.09.2025 22:12 Відповісти
так спецпредстав це своєму рудому півню.
13.09.2025 22:14 Відповісти
Келлог хоча б приїздить в Україну показати, що він нормальний ....Може це хоча б якось заходить в США тих же рейганістів на вчинки?
13.09.2025 22:17 Відповісти
Він з Трампом взагалі спілкується, чи хоча б читає його дописи? Ну він же спецпредставник не своєї дочки.
показати весь коментар
14.09.2025 00:02 Відповісти
 
 