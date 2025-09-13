Сікорський про версії росіян щодо вторгнення дронів у Польщу: Якій брехні ми маємо вірити?
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що представники РФ надають різні версії щодо вторгнення російських дронів у Польщу.
Про це Сікорський написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Російський уряд стверджує, що російські безпілотники помилково порушили повітряний простір Польщі, тоді як посол Росії в ООН стверджує, що для російських безпілотників фізично неможливо досягти Польщі. Якій російській брехні ми маємо вірити?" - йдеться в повідомленні.
Вторгнення дронів РФ в Польщу
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
Кацап запустив дрони по Польщі, не по Угорщині чи Словакії, бо поляки це логістичний хап переправки військових вантажів в Україну. Поляки надали величезну допомогу в зброї, ***********, гуманітарці та грошима. Поляки прийняли мільйони наших біженців.
вірити припущенням Краснова , щодо кацапських дронів ,
які залетіли до Польщі !!
Тільки украінські військові знають правду , яким
є 100% - а довіра 😠