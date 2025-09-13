УКР
2 146 24

Сікорський про версії росіян щодо вторгнення дронів у Польщу: Якій брехні ми маємо вірити?

Сікорський про вторгнення дронів у Польщу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що представники РФ надають різні версії щодо вторгнення російських дронів у Польщу.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Російський уряд стверджує, що російські безпілотники помилково порушили повітряний простір Польщі, тоді як посол Росії в ООН стверджує, що для російських безпілотників фізично неможливо досягти Польщі. Якій російській брехні ми маємо вірити?" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Операція "Східний вартовий" стартувала у Польщі. ВІДЕО+ФОТО

Вторгнення дронів РФ в Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Польща (8921) росія (67698) Сікорський Радослав (314)
Топ коментарі
поляки знають шо вони перші зі стран НАТО , після України ...Бережи Господи Польшу, та допомогай Україні 🇵🇱❤️ 🇺🇦...
13.09.2025 16:59 Відповісти
Очам своїм вірте а не брехні
13.09.2025 16:50 Відповісти
Ей, нарід, загальмуйте. Не лийте бруд на Польщу, а краще подякуйте їх за допомогу. Хоч тут вмикніть свої мізки, якщо вони у вас ще залишилися і не підспівуйте подоляцьким і єрмаківським ботам, які відводять критику від свого Боневтіка. Для них краще щоб нарід спускав пар і лив бруд на поляк, чим писав тут про міндічів і брехню про ракети ""Фламінго".
Кацап запустив дрони по Польщі, не по Угорщині чи Словакії, бо поляки це логістичний хап переправки військових вантажів в Україну. Поляки надали величезну допомогу в зброї, ***********, гуманітарці та грошима. Поляки прийняли мільйони наших біженців.
13.09.2025 17:07 Відповісти
Коментувати
Очам своїм вірте а не брехні
13.09.2025 16:50 Відповісти
Не потрібно слухати терористів-дикунів, потрібно їх бити боляче, поки вони не поховаються в свої нори.
13.09.2025 18:06 Відповісти
Надайте координати виявлення безпілотників і їх фото. Тоді можна буде зробити висновки що це. Розвідка, удари по об'єктах або просто провокація на вступ Польщі у війну.
13.09.2025 16:56 Відповісти
А запустити пару томагавків по Кенігсбергу і сказати,що ми цього не планували слабо?Імпотенти!!!
13.09.2025 16:58 Відповісти
А в Польщі є томагавки? Можливо краще було б нам заступитися за свого партнера, який нам допомагає і запустити парочку "Фламінгів" на Кенігсберг?
13.09.2025 17:10 Відповісти
Окрім пафосу і дифірамб про фламінго були якісь вагомі результати в цій всій історії, щоб можна було о так надіятись на ці чудоракети?
13.09.2025 17:20 Відповісти
Найкраще було б запустити парочку "Нептунів", щоб зірвати референдум у Криму. Ще парочку запустити, коли починалося будівництво Кримського мосту. А ще кілька, коли було його відкриття. Краще було б, ніж жувати соплі.
13.09.2025 17:24 Відповісти
поляки знають шо вони перші зі стран НАТО , після України ...Бережи Господи Польшу, та допомогай Україні 🇵🇱❤️ 🇺🇦...
13.09.2025 16:59 Відповісти
Мабуть, не "перші", а "наступні"? Тут можна посперечатись: Польща чи країни Балтії стануть наступними... До того ж Естонія з трьох сторін оточена цими дикунами, а на Польщу в них ще Білорусь (а "бацька" дупую крутить, що Карлсон пропелером) та Калінінградський анклав.
13.09.2025 18:07 Відповісти
По Польщі вдарили икацапи щоб залякати, та змусити вийти ідіотів на кшалт наших 73% з вимогою до уряду відмовитися проводити транзит зброї в Україну.
13.09.2025 18:16 Відповісти
Вірте всім версіям, але форсуйте підготовку засобів і спеціалістів ППО
13.09.2025 16:59 Відповісти
Ей, нарід, загальмуйте. Не лийте бруд на Польщу, а краще подякуйте їх за допомогу. Хоч тут вмикніть свої мізки, якщо вони у вас ще залишилися і не підспівуйте подоляцьким і єрмаківським ботам, які відводять критику від свого Боневтіка. Для них краще щоб нарід спускав пар і лив бруд на поляк, чим писав тут про міндічів і брехню про ракети ""Фламінго".
Кацап запустив дрони по Польщі, не по Угорщині чи Словакії, бо поляки це логістичний хап переправки військових вантажів в Україну. Поляки надали величезну допомогу в зброї, ***********, гуманітарці та грошима. Поляки прийняли мільйони наших біженців.
13.09.2025 17:07 Відповісти
викладіть будь-ласка весь список
13.09.2025 17:26 Відповісти
СІМки польських мобільних операторів в шахедах теж версія
13.09.2025 17:27 Відповісти
16 дронів летіло через белорусю ,і тікі 4 через Україну
13.09.2025 17:29 Відповісти
➡️ Шахед рухається в бік Польщі від Ковеля (Волинь), - монітори
13.09.2025 17:35 Відповісти
пригніться
13.09.2025 17:36 Відповісти
треба вірити Трампу. це помилка.
13.09.2025 17:49 Відповісти
трамп разом с тобою помилка
13.09.2025 18:01 Відповісти
Це ще тільки початок конвеєра брехні - далі бути в розвитку.
13.09.2025 17:58 Відповісти
На сьогодні, Сикорський один з небагатьох серед діючої влади Польщі , тверезво мисляча людина і стоїть на боці України.
13.09.2025 18:08 Відповісти
Наступна провокація на країни Балтії.
13.09.2025 18:09 Відповісти
Вірити кацапам суворо забороняється , а також забороняється
вірити припущенням Краснова , щодо кацапських дронів ,
які залетіли до Польщі !!
Тільки украінські військові знають правду , яким
є 100% - а довіра 😠
13.09.2025 18:10 Відповісти
 
 