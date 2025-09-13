РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7324 посетителя онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 367 15

Сикорский о версиях россиян относительно вторжения дронов в Польшу: Какой лжи мы должны верить?

Сикорский о вторжении дронов в Польшу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что представители РФ предоставляют различные версии относительно вторжения российских дронов в Польшу.

Об этом Сикорский написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Российское правительство утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши, тогда как посол России в ООН утверждает, что для российских беспилотников физически невозможно достичь Польши. Какой российской лжи мы должны верить?" - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операция "Восточный страж" стартовала в Польше. ВИДЕО+ФОТО

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Автор: 

Польша (8771) россия (97173) Сикорский Радослав (472)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Очам своїм вірте а не брехні
показать весь комментарий
13.09.2025 16:50 Ответить
+5
поляки знають шо вони перші зі стран НАТО , після України ...Бережи Господи Польшу, та допомогай Україні 🇵🇱❤️ 🇺🇦...
показать весь комментарий
13.09.2025 16:59 Ответить
+5
Ей, нарід, загальмуйте. Не лийте бруд на Польщу, а краще подякуйте їх за допомогу. Хоч тут вмикніть свої мізки, якщо вони у вас ще залишилися і не підспівуйте подоляцьким і єрмаківським ботам, які відводять критику від свого Боневтіка. Для них краще щоб нарід спускав пар і лив бруд на поляк, чим писав тут про міндічів і брехню про ракети ""Фламінго".
Кацап запустив дрони по Польщі, не по Угорщині чи Словакії, бо поляки це логістичний хап переправки військових вантажів в Україну. Поляки надали величезну допомогу в зброї, ***********, гуманітарці та грошима. Поляки прийняли мільйони наших біженців.
показать весь комментарий
13.09.2025 17:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очам своїм вірте а не брехні
показать весь комментарий
13.09.2025 16:50 Ответить
Надайте координати виявлення безпілотників і їх фото. Тоді можна буде зробити висновки що це. Розвідка, удари по об'єктах або просто провокація на вступ Польщі у війну.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:56 Ответить
А запустити пару томагавків по Кенігсбергу і сказати,що ми цього не планували слабо?Імпотенти!!!
показать весь комментарий
13.09.2025 16:58 Ответить
А в Польщі є томагавки? Можливо краще було б нам заступитися за свого партнера, який нам допомагає і запустити парочку "Фламінгів" на Кенігсберг?
показать весь комментарий
13.09.2025 17:10 Ответить
Окрім пафосу і дифірамб про фламінго були якісь вагомі результати в цій всій історії, щоб можна було о так надіятись на ці чудоракети?
показать весь комментарий
13.09.2025 17:20 Ответить
Найкраще було б запустити парочку "Нептунів", щоб зірвати референдум у Криму. Ще парочку запустити, коли починалося будівництво Кримського мосту. А ще кілька, коли було його відкриття. Краще було б, ніж жувати соплі.
показать весь комментарий
13.09.2025 17:24 Ответить
поляки знають шо вони перші зі стран НАТО , після України ...Бережи Господи Польшу, та допомогай Україні 🇵🇱❤️ 🇺🇦...
показать весь комментарий
13.09.2025 16:59 Ответить
Вірте всім версіям, але форсуйте підготовку засобів і спеціалістів ППО
показать весь комментарий
13.09.2025 16:59 Ответить
Ей, нарід, загальмуйте. Не лийте бруд на Польщу, а краще подякуйте їх за допомогу. Хоч тут вмикніть свої мізки, якщо вони у вас ще залишилися і не підспівуйте подоляцьким і єрмаківським ботам, які відводять критику від свого Боневтіка. Для них краще щоб нарід спускав пар і лив бруд на поляк, чим писав тут про міндічів і брехню про ракети ""Фламінго".
Кацап запустив дрони по Польщі, не по Угорщині чи Словакії, бо поляки це логістичний хап переправки військових вантажів в Україну. Поляки надали величезну допомогу в зброї, ***********, гуманітарці та грошима. Поляки прийняли мільйони наших біженців.
показать весь комментарий
13.09.2025 17:07 Ответить
викладіть будь-ласка весь список
показать весь комментарий
13.09.2025 17:26 Ответить
СІМки польських мобільних операторів в шахедах теж версія
показать весь комментарий
13.09.2025 17:27 Ответить
16 дронів летіло через белорусю ,і тікі 4 через Україну
показать весь комментарий
13.09.2025 17:29 Ответить
➡️ Шахед рухається в бік Польщі від Ковеля (Волинь), - монітори
показать весь комментарий
13.09.2025 17:35 Ответить
пригніться
показать весь комментарий
13.09.2025 17:36 Ответить
 
 