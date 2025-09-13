Сикорский о версиях россиян относительно вторжения дронов в Польшу: Какой лжи мы должны верить?
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что представители РФ предоставляют различные версии относительно вторжения российских дронов в Польшу.
Об этом Сикорский написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Российское правительство утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши, тогда как посол России в ООН утверждает, что для российских беспилотников физически невозможно достичь Польши. Какой российской лжи мы должны верить?" - говорится в сообщении.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Кацап запустив дрони по Польщі, не по Угорщині чи Словакії, бо поляки це логістичний хап переправки військових вантажів в Україну. Поляки надали величезну допомогу в зброї, ***********, гуманітарці та грошима. Поляки прийняли мільйони наших біженців.