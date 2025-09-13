Китай здатний за день зупинити агресію РФ проти України, - Келлог
Якщо би Китай повністю перерізав свою допомогу Росії, то це приведе до дуже швидкої зупинки російської агресії проти України.
Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
"Росія зараз стала молодшим партнером Китаю. Наразі можна говорити, що Китай має як і економічну перевагу над Росією, так і за військовою потугою, та навіть історично. Скажу більше – якщо би Китай повністю перерізав свою допомогу Росії – ця війна вже завтра би завершилася",- заявив спецпредставник президента США.
Окрім цього, він зауважив залежність Росії від допомоги КНДР: "якби Росія була у гарній позиції, вони би не завозили тисячі північнокорейців, щоб відвойовувати свої території від української армії".
За декілька годин остановив вторгнення пу в Казахстан...
але... Україна - це інше(
а тр...поставки зброї гальмує, а про санкції - так це в загалі маячня.
А результат червоної дорожки в Анкориджи... вже і до поляків і румин докатився...
Мир можливий тільки через силу!
Гарантії припинення війни - це зброя і розвід.данні, засоби коммунікації для ЗСУ.
Де зброя і дозвіл її застосовувати?
Мета пу на сьогодні залякати поляків, румин і ін. щоб через їхню территорію прекратити поставки Україні зброї... інакше, як каже пу, вони для нього стануть "законними" воєнними цілями...
...а тр ясно сказав, що нікого захищати не буде... і довів вже скоро рік у креслі преза (та плюс півроку до виборів), що дружбану пу лише козирі підкинє...
Допомога - вона буває різной.
От, червона дорожка в анкориджи за своєю силою може бути порівняна з силою вибуха ядерної бомби, яка перетворила в труху всі дипл. зусилля по ізоляції пу, а тепер ще й бацьки... які в одночас стали рукопожатними... а не порушниками міжн.права, замість покарання отримують пряники від світового копа...(
А рептилоїди - так ті взагалі можуть зупинити агресію ще до її початку!
Молодці трампісти, замість дій старанно засмічують інформпростір своєю блювотою.
Що за лайно Трамп - було відомо дуже давно, ще з його перших виступів про те, що Україна винувата у нападі на неї, бо не віддала Крим і не відмовилась від прагнення вступити в НАТО.
У травні Держдепартамент США дозволив Enі, а також іспанській Repsol відновити операції з венесуельською нафтою, щоб погасити невиплачений борг та дивіденди на мільярди доларів.
Другий танкер, зафрахтований Eni, також незабаром попрямує до Венесуели і, як очікується, завантажить два мільйони барелів розбавленої сирої нафти і доставить її до Європи. Цей вантаж буде розділено між Eni та іспанською Repsol."https://lb.ua/economics/2022/06/18/520459_ievropa_vidnovlyuie_postachannya_nafti_z.html
А воно не вийшло! Путін загруз та забуксував, в Україні, і четвертий рік бовтається у кривавому болоті... А тепер ще й характер війни помінявся... Прийшла "війна дронів"... А Китай до неї не готовий!
Занедбані.
Чи спеціально,а чи внаслідок відсутності професіоналізму,вже немає значення-результат один.
Тут,країну треба рятувати.А що,вони від того,квартальщики? Якийсь відосик,спектакль показати-то вони вміють.
Це Келог казав про Курську та Білгородську області, куди РФ вводила військових з КНДР "щоб відвойовувати свої території від української армії"