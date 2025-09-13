Китай здатний за день зупинити агресію РФ проти України, - Келлог

Якщо би Китай повністю перерізав свою допомогу Росії, то це приведе до дуже швидкої зупинки російської агресії проти України.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Росія зараз стала молодшим партнером Китаю. Наразі можна говорити, що Китай має як і економічну перевагу над Росією, так і за військовою потугою, та навіть історично. Скажу більше – якщо би Китай повністю перерізав свою допомогу Росії – ця війна вже завтра би завершилася",- заявив спецпредставник президента США.

Окрім цього, він зауважив залежність Росії від допомоги КНДР: "якби Росія була у гарній позиції, вони би не завозили тисячі північнокорейців, щоб відвойовувати свої території від української армії".

