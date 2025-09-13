УКР
Новини
Китай здатний за день зупинити агресію РФ проти України, - Келлог

Якщо би Китай повністю перерізав свою допомогу Росії, то це приведе до дуже швидкої зупинки російської агресії проти України.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Росія зараз стала молодшим партнером Китаю. Наразі можна говорити, що Китай має як і економічну перевагу над Росією, так і за військовою потугою, та навіть історично. Скажу більше – якщо би Китай повністю перерізав свою допомогу Росії – ця війна вже завтра би завершилася",- заявив спецпредставник президента США.

Окрім цього, він зауважив залежність Росії від допомоги КНДР: "якби Росія була у гарній позиції, вони би не завозили тисячі північнокорейців, щоб відвойовувати свої території від української армії".

Читайте також: Китай повинен чинити тиск на Росію для зупинення війни проти України, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Топ коментарі
Ні ні ні, це Трамп здатний за 24 години зупинити війну. Келлог щось наплутав.
13.09.2025 21:19 Відповісти
Здатний! - а хто здатний заставити Китай?
13.09.2025 21:19 Відповісти
Якщо вже Китай не готовий до війни дронів, то не знаю хто готовий
13.09.2025 21:32 Відповісти
Здатний! - а хто здатний заставити Китай?
13.09.2025 21:19 Відповісти
Китай дійсно здатний!
За декілька годин остановив вторгнення пу в Казахстан...
але... Україна - це інше(
а тр...поставки зброї гальмує, а про санкції - так це в загалі маячня.
А результат червоної дорожки в Анкориджи... вже і до поляків і румин докатився...
Мир можливий тільки через силу!
Гарантії припинення війни - це зброя і розвід.данні, засоби коммунікації для ЗСУ.
Де зброя і дозвіл її застосовувати?

Мета пу на сьогодні залякати поляків, румин і ін. щоб через їхню территорію прекратити поставки Україні зброї... інакше, як каже пу, вони для нього стануть "законними" воєнними цілями...
...а тр ясно сказав, що нікого захищати не буде... і довів вже скоро рік у креслі преза (та плюс півроку до виборів), що дружбану пу лише козирі підкинє...
13.09.2025 23:02 Відповісти
Пів року тому Чубчик би образився.
13.09.2025 21:19 Відповісти
13.09.2025 21:19 Відповісти
Десь зараз плаче , тепер , ображений Трамп ...
13.09.2025 22:35 Відповісти
Допомога, це коли безоплатно. Китай нікому не допомагає, ні рф, ні Україні.
13.09.2025 21:24 Відповісти
...хахаха, навіть за гроши тр не продає Україні доста конче потрібної зброї, вже не кажучи про дозвіл її застосовувати...

Допомога - вона буває різной.
От, червона дорожка в анкориджи за своєю силою може бути порівняна з силою вибуха ядерної бомби, яка перетворила в труху всі дипл. зусилля по ізоляції пу, а тепер ще й бацьки... які в одночас стали рукопожатними... а не порушниками міжн.права, замість покарання отримують пряники від світового копа...(
13.09.2025 23:15 Відповісти
А марсіани - так взагалі за хвилину!
А рептилоїди - так ті взагалі можуть зупинити агресію ще до її початку!

Молодці трампісти, замість дій старанно засмічують інформпростір своєю блювотою.
13.09.2025 21:24 Відповісти
Яких дій ти від них чекаєш?
13.09.2025 21:58 Відповісти
Вважаю, що якщо у тебе в руках калаш і такий же калаш у ґвалтівника, який на твоїх очах мордує свою жертву, то ти останній п_д0р, якщо сором'язливо сховаєш погляд і підеш, наче нічого не бачив, бо тобі, гнида, жити зі згадкою про те, що відбувалось на твоїх очах і як ти себе повів.
13.09.2025 22:17 Відповісти
а якщо в тебе в руках калаш і ти дивишся, як великий гопнік б'є малого гопника, то що тоді? бо американці не дуже то й розрізняють нас.
13.09.2025 22:25 Відповісти
Хто не розрізняє агресора і жертву - той потребує лікування голови гільйотиною.
Що за лайно Трамп - було відомо дуже давно, ще з його перших виступів про те, що Україна винувата у нападі на неї, бо не віддала Крим і не відмовилась від прагнення вступити в НАТО.
13.09.2025 22:34 Відповісти
а що ти про зе скажеш? він в 19 році теж з хйлом дружити хотів.
13.09.2025 22:35 Відповісти
Та невже, оце так новина... Ти краще піди це своєму придуркуватому босу розкажи, бо всі притомні вже давно вкурсі.
13.09.2025 21:24 Відповісти
О! Келих, а як же твій тампон? Він же теж обіцяв за 24 години приборкати *****. А потім виявилося шо ***** гарний хлопець і друг.
13.09.2025 21:24 Відповісти
Не факт, що за день, але вкупі з США здатен зупинити.
13.09.2025 21:26 Відповісти
США так само можуть зупинити війну,але не хочуть,так само як і Китай.Достатньо зняти нафтове ембарго за країни з найбільшими запасами нафти - Венесуели,тому не потрібно розповідати байки що Китай поганий а ми хороші.
13.09.2025 21:27 Відповісти
"Зазначається, що італійська компанія Eni зафрахтувала танкер із венесуельською нафтою обсягом 650 тис. барелів.

У травні Держдепартамент США дозволив Enі, а також іспанській Repsol відновити операції з венесуельською нафтою, щоб погасити невиплачений борг та дивіденди на мільярди доларів.

Другий танкер, зафрахтований Eni, також незабаром попрямує до Венесуели і, як очікується, завантажить два мільйони барелів розбавленої сирої нафти і доставить її до Європи. Цей вантаж буде розділено між Eni та іспанською Repsol."https://lb.ua/economics/2022/06/18/520459_ievropa_vidnovlyuie_postachannya_nafti_z.html
13.09.2025 21:45 Відповісти
Значить Китаю вигідно щоб зупинки не було
13.09.2025 21:27 Відповісти
Китай бабло заробляє
13.09.2025 21:59 Відповісти
А воно Китаю, треба? Європа з США, своєю допомогою Україні, сплутали Китаю карти!Вони ж очікували, що Путін здійснить "бліцкріг" в Україні, і поки Європа буде ошелешено "чухать потилицю, перед очима "нового порядку", Китай зробить такий самий "бліцкріг" з Тайванем, киваючи на приклад Росії, як на прецедент...
А воно не вийшло! Путін загруз та забуксував, в Україні, і четвертий рік бовтається у кривавому болоті... А тепер ще й характер війни помінявся... Прийшла "війна дронів"... А Китай до неї не готовий!
13.09.2025 21:28 Відповісти
Якщо вже Китай не готовий до війни дронів, то не знаю хто готовий
13.09.2025 21:32 Відповісти
В Китаї дронів як гуталіну - шле кому попало
13.09.2025 21:43 Відповісти
У него нехватка дронов?
13.09.2025 21:36 Відповісти
У СРСР танків і літаків, перед війною, було В РАЗИ більше, ніж у німців... Допомогло? Треба тими дронами навчиться користуваться...
13.09.2025 21:50 Відповісти
Напевно вони цим і займаються, збираючи інформацію з дронів обох сторін.
13.09.2025 21:52 Відповісти
Китайцы если что-то делают, то оттачивают мастерство до совершенства.
13.09.2025 21:58 Відповісти
Якраз цим вони, і займаються... Але ще на шляху до цього...
13.09.2025 22:01 Відповісти
А які відносини мзс від ермака з Китаєм?
Занедбані.
Чи спеціально,а чи внаслідок відсутності професіоналізму,вже немає значення-результат один.
13.09.2025 21:29 Відповісти
Они были в контрах со времени терок вокруг Мотор Сич.
13.09.2025 21:46 Відповісти
Терки саме легше влаштовувати.
Тут,країну треба рятувати.А що,вони від того,квартальщики? Якийсь відосик,спектакль показати-то вони вміють.
13.09.2025 22:21 Відповісти
Які ще свої території ***** відвойовує у української армії?!! Що у того спецпредставника Трампа по Україні в голові?!! Це просто скандал!
13.09.2025 21:30 Відповісти
Він про Суджу. На території України корейці в боях поки не помічені.
13.09.2025 21:33 Відповісти
Читайте уважніше.
Це Келог казав про Курську та Білгородську області, куди РФ вводила військових з КНДР "щоб відвойовувати свої території від української армії"
13.09.2025 21:38 Відповісти
Увівши войска у Сибір?
13.09.2025 21:32 Відповісти
Ідіоти американські ще не зрозуміли що китай вже веде Третю світову війну. Тільки поки що китац веде цю війну своїми вассалами. Бо спочатку перевіряв Захід і сша на реакцію. Потім якщо побачить хороший результат то підключиться напряму.
13.09.2025 21:40 Відповісти
А чому китайські товари заполонили всі полиці в Україні ? Для чого Україні вести торгівлю з союзником росії ?
13.09.2025 21:42 Відповісти
Припускааю що сша в зговорі з китаєм або з рф
13.09.2025 21:46 Відповісти
Або з ними обома знищують основного свого конкурента.
13.09.2025 21:48 Відповісти
Той, хто зазіхнув на панування долара в світовій торгівлі і резервах. ЄС звичайно.
13.09.2025 22:00 Відповісти
Європа
13.09.2025 22:40 Відповісти
Зае*али своими детскими эмоциональными высерами.
13.09.2025 21:59 Відповісти
це фактично визнання ,шо китай воює в Україні ,і завдяки московським рукам ,йде така кривава війна , Арахламідія, де ти падло , закохане ву китайський режим ділося, з екранів ?!!!
13.09.2025 22:06 Відповісти
Коли Китай заохочував та науськував ***** на війну з Україною він був на піку. Зараз Китай в занурюється в кризу. І не факт що китайці виберуться. Карма **** зла - замість панування на світових ринках будуть панувати в болотах *****стану. Монопольно продавати жменці голодранців *****стану дешеві товари сумнівне досягнення...
13.09.2025 22:14 Відповісти
китай може і здатний, а от зупинятель 28 воєн за 24 години ні...
13.09.2025 23:02 Відповісти
 
 