Китай повинен чинити тиск на Росію для зупинення війни проти України, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що Китай повинен чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну проти України.

Про це дипломатка сказала в інтервʼю Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Майнль-Райзінгер вважає, що Китай повинен чинити тиск на Росію, якщо хоче уникнути подальших західних санкцій.

Також вона заявила, що Пекін повинен допомогти залучити диктатора РФ Володимира Путіна до "мирних переговорів", а також припинити допомагати військовій машині Кремля.

"Китай несе відповідальність за використання свого впливу на Путіна, щоб той щиро взяв участь у переговорах... Позиція ЄС полягає в тому, щоб чинити тиск на Путіна, і ми робимо це за допомогою санкцій. Якщо ці санкції обходять, то ми повинні вжити заходів", - заявила очільниця австрійського МЗС.

