Китай повинен чинити тиск на Росію для зупинення війни проти України, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що Китай повинен чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну проти України.

Про це дипломатка сказала в інтервʼю Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Майнль-Райзінгер вважає, що Китай повинен чинити тиск на Росію, якщо хоче уникнути подальших західних санкцій.

Також вона заявила, що Пекін повинен допомогти залучити диктатора РФ Володимира Путіна до "мирних переговорів", а також припинити допомагати військовій машині Кремля.

"Китай несе відповідальність за використання свого впливу на Путіна, щоб той щиро взяв участь у переговорах... Позиція ЄС полягає в тому, щоб чинити тиск на Путіна, і ми робимо це за допомогою санкцій. Якщо ці санкції обходять, то ми повинні вжити заходів", - заявила очільниця австрійського МЗС.

Що у цих рожевих поні в головах ?!
12.09.2025 21:41 Відповісти
Любий кіпіш Китай завжди використовує на свою користь.
12.09.2025 21:42 Відповісти
Китаю так фартануло з лохами-кацапами, які зливають все, у тому числі свою країну до ніг Китаю, а ви закликаєте припинити війну...
12.09.2025 21:43 Відповісти
"Європейцям" настав час облишити звичку вказувати, хто що у цьому світі повинен робити. І Піднебесній Імперії у першу чергу.
Після параду переможців над фашизмом у Бенджіні вони "ніхто" і звати їх "ніяк".
12.09.2025 21:49 Відповісти
Малахольная тётка, Китай и начал это войну вместе с кацапами...
12.09.2025 21:50 Відповісти
У Китай с начала двухтысячных с РФ подписаны договора о безграничном партнерстве в торговле и военных силах и культуре и море еще всего. Китай союзник России. Та даже история еще раньше корни держат - в Китае коммунизм завезенный СССР, чтобы Китай был в сфере влияния Москвы. Китай поддерживает Россию, а она про какое то давление говорит. Китай закупает газ и ресурсы у РФ и поставляет технологии и заполоняет рынок России китайской продукцией. На западе или лгуны и прикидываются, или они неадекватные и ничего не понимающие и не разбирающиеся в геополитике дети, которые живут в своем выдуманном мире, который не синхронизируется с жестокой реальностью. И они поймут реальность, когда уже их бомбить будут ракетами и дронами.
12.09.2025 21:55 Відповісти
Китай допомогає Московії. Він тільки своїх військ як КНДР не послав в Московію.
12.09.2025 22:10 Відповісти
Китай помогает Путину воевать с Западом, а тем временем бурно развивается, чтобы опередить Запад экономически. И еще и китайские хим-промышленности производят синтетическое сырье для производства наркотиков на Западе и проблема фентанила в США привела к эпидемии наркомании с с зависимостью сильнее, чем от героина - и это приводит к морю бомжей и преступников на улицах и банд и с Россией создают группы в сетях и в них натравливают категории людей друг на друга. И в целом Китай спешит обогнать запад в экономике и технологиях и в тоже время войнами и дестабилизациями разными инструментами стремиться понизить уровень Запада. И при этом Китай заваливает Запад своими продукциями и услугами и выводит деньги из Запада в Китай и Запад становится беднее, а Китай богаче. Когда Запад раздуплится, то он уже будет работать на Китай и весь мир будет жить в Китае. Китайцы заполонили мир своими шпионами и все технологии в Китай тащат. Китайцы оккупировали все университеты Запада и все компании и кругом китайцы. США и Запад с коррумпированными гнилыми элитами приведут Запад к упадку и к господству Китая над всем миром.
12.09.2025 22:11 Відповісти
 
 