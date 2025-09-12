Китай должен оказывать давление на Россию для прекращения войны против Украины, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Китай должен оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.
Об этом дипломат сказала в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Майнль-Райзингер считает, что Китай должен оказать давление на Россию, если хочет избежать дальнейших западных санкций.
Также она заявила, что Пекин должен помочь привлечь диктатора РФ Владимира Путина к "мирным переговорам", а также прекратить помогать военной машине Кремля.
"Китай несет ответственность за использование своего влияния на Путина, чтобы тот искренне принял участие в переговорах... Позиция ЕС заключается в том, чтобы оказывать давление на Путина, и мы делаем это с помощью санкций. Если эти санкции обходят, то мы должны принять меры", - заявила глава австрийского МИД.
