Китай должен оказывать давление на Россию для прекращения войны против Украины, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

глава МИД Австрии Майньль-Райзингер

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Китай должен оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

Об этом дипломат сказала в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Майнль-Райзингер считает, что Китай должен оказать давление на Россию, если хочет избежать дальнейших западных санкций.

Также она заявила, что Пекин должен помочь привлечь диктатора РФ Владимира Путина к "мирным переговорам", а также прекратить помогать военной машине Кремля.

"Китай несет ответственность за использование своего влияния на Путина, чтобы тот искренне принял участие в переговорах... Позиция ЕС заключается в том, чтобы оказывать давление на Путина, и мы делаем это с помощью санкций. Если эти санкции обходят, то мы должны принять меры", - заявила глава австрийского МИД.

Читайте также: Зеленский: Китай мог бы заставить Россию остановить войну, но не имеет такого желания

Що у цих рожевих поні в головах ?!
показать весь комментарий
12.09.2025 21:41 Ответить
Любий кіпіш Китай завжди використовує на свою користь.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:42 Ответить
Китаю так фартануло з лохами-кацапами, які зливають все, у тому числі свою країну до ніг Китаю, а ви закликаєте припинити війну...
показать весь комментарий
12.09.2025 21:43 Ответить
"Європейцям" настав час облишити звичку вказувати, хто що у цьому світі повинен робити. І Піднебесній Імперії у першу чергу.
Після параду переможців над фашизмом у Бенджіні вони "ніхто" і звати їх "ніяк".
показать весь комментарий
12.09.2025 21:49 Ответить
Малахольная тётка, Китай и начал это войну вместе с кацапами...
показать весь комментарий
12.09.2025 21:50 Ответить
У Китай с начала двухтысячных с РФ подписаны договора о безграничном партнерстве в торговле и военных силах и культуре и море еще всего. Китай союзник России. Та даже история еще раньше корни держат - в Китае коммунизм завезенный СССР, чтобы Китай был в сфере влияния Москвы. Китай поддерживает Россию, а она про какое то давление говорит. Китай закупает газ и ресурсы у РФ и поставляет технологии и заполоняет рынок России китайской продукцией. На западе или лгуны и прикидываются, или они неадекватные и ничего не понимающие и не разбирающиеся в геополитике дети, которые живут в своем выдуманном мире, который не синхронизируется с жестокой реальностью. И они поймут реальность, когда уже их бомбить будут ракетами и дронами.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:55 Ответить
 
 