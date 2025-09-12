Зеленский: Китай мог бы заставить Россию остановить войну, но не имеет такого желания

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай имеет достаточно влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины. Однако, по его словам, мир не видит готовности Пекина использовать эту силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наверное, есть возможность и у Китая, чтобы россияне прекратили убивать. Но мир не увидел желания Китая реализовать это. Китай призвал к прекращению огня и к нерасширению войны, но Путин ничего не сделал", - подчеркнул Зеленский.

Президент также обратил внимание, что Китай одновременно "гостеприимно принимает российского диктатора Владимира Путина и говорит с ним о долголетии".

Зеленский отметил, что и другие страны, в частности Индия, призывали к завершению войны, но Россия проигнорировала их заявления. "Возможно, у Путина есть определенное уважение к Индии, его слова об этом вроде бы свидетельствуют, но и призывы Индии к прекращению войны, заявления, что наш век - не время для войны, Россия тоже проигнорировала", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что главный вопрос сейчас - насколько долго будет сохраняться внимание США и мира к войне в Украине. "Долго ли Америка будет поддерживать нашу защиту от российских ударов? Закроет ли мир глаза на то, что Путин хочет и дальше воевать? А он хочет. Не сомневаюсь, что Путин искал ответы на эти и другие подобные вопросы. То, что он выбрал продолжение войны, четко говорит, какой его ответ", - отметил Зеленский.

По его словам, Россия продолжает войну, поскольку Путин не верит в Запад, а ищет поддержки среди других авторитарных государств.

"Путин верит в Китай, Иран, КНДР и поэтому он ищет стратегических соглашений именно там. Путин делает ставку на то, что деньги подточат все вещи. Он верит, что деньги позволят ему купить себе прощение за все. В принципе, это и есть его план. Попытка купить прощение и продолжать войну. Вопрос главный - кто покупатель", - подытожил президент.

