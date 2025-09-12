РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8439 посетителей онлайн
Новости Визит Сикорского в Украину Встреча Зеленского и Сикорского
407 7

Зеленский и Сикорский обсудили противодействие российским дронам и оборонное сотрудничество

Зеленский и Сикорский говорили об атаке РФ на Польшу
Фото: Офіс Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром - министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в рамках ежегодной встречи "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорили о нападении российских дронов на Польшу. Мы готовы поделиться своим опытом, помочь с обучением польских военных, построением вместе системы защиты. Благодарны Польше за поддержку с самого начала войны. Мы близкие соседи, и во время таких опасностей важно держаться вместе", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский прибыл в Киев. Будут обсуждать безопасность и давление на Москву. ФОТО

Во время встречи также говорилось о важности усиления давления на Россию, совместное оборонное производство и реализацию двусторонних договоренностей в области обороны.

Стороны обсудили производство дронов-перехватчиков в рамках оборонной инициативы Евросоюза SAFE.

Отдельное внимание - членству Украины в Европейском Союзе. Зеленский добавил, что очень важно открыть первый переговорный кластер всеми 27 голосами для Украины и Молдовы вместе.

Читайте также: Российские дроны не отклонились от курса, а были направлены на Польшу намеренно, - Сикорский

Автор: 

Зеленский Владимир (21905) Польша (8748) Сикорский Радослав (465)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тил визначає подальшу боротьбу з окупантами.

Все вірно каже Микола Акордич, без надійного тилу ми не зможемо перемогти московітів.

Волонтери, самооборона, допомога армії від простих українців - все дуже важливо.

На жаль, влада, яку незаконно утримує зграя манкуртів, не створює надійний тил.

Ба більше, режим Єрмака-Зеленського - колаборанти, риги, мародери - перетворив тил у ножі в спини воїнів ЗСУ.

Отже, головна проблема наразі - це диктатура ЗЕ, яку, заради перемоги, маємо терміново замінити на Уряд Національного Порятунку.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:05 Ответить
Польські мобільні вогневі групи можуть проходить теоретичне навчання і в Хольмі, а ось практичні заннята та набувати досвіду під Житомиром, Львовом тощо. Гарантую шо сумно хм не буде.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:06 Ответить
Скажіть польським фермерам, що шахеди несуть замість вибухівки українське зерно.
Нехай закривають тракторами небо над Польщею.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:12 Ответить
Обговорювати оборону співпрацю з тим, хто 2,5 роки (аж до початку повномасштабного вторгнення) вкладав гроші в асфальт і серіали замість ЗСУ, це така собі перспектива.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:17 Ответить
Кластер відкрити? А виконати умови кластера не треба? Може і так проканає ?
показать весь комментарий
12.09.2025 17:29 Ответить
Та він свій чорний кластер, як відкрив у 95 кварталі, так і досі закрити не може!
показать весь комментарий
12.09.2025 18:26 Ответить
Треба, в Польщу відправити міндіча, арахамію і гайдая!, з приводу протидії, не впевнений, а от ******* навчать стовідсотково...
показать весь комментарий
12.09.2025 18:41 Ответить
 
 