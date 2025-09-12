Зеленский и Сикорский обсудили противодействие российским дронам и оборонное сотрудничество

Фото: Офіс Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром - министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в рамках ежегодной встречи "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорили о нападении российских дронов на Польшу. Мы готовы поделиться своим опытом, помочь с обучением польских военных, построением вместе системы защиты. Благодарны Польше за поддержку с самого начала войны. Мы близкие соседи, и во время таких опасностей важно держаться вместе", - подчеркнул Зеленский.

Во время встречи также говорилось о важности усиления давления на Россию, совместное оборонное производство и реализацию двусторонних договоренностей в области обороны.

Стороны обсудили производство дронов-перехватчиков в рамках оборонной инициативы Евросоюза SAFE.

Отдельное внимание - членству Украины в Европейском Союзе. Зеленский добавил, что очень важно открыть первый переговорный кластер всеми 27 голосами для Украины и Молдовы вместе.

