Зеленский и Сикорский обсудили противодействие российским дронам и оборонное сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром - министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в рамках ежегодной встречи "Ялтинская европейская стратегия" (YES).
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Говорили о нападении российских дронов на Польшу. Мы готовы поделиться своим опытом, помочь с обучением польских военных, построением вместе системы защиты. Благодарны Польше за поддержку с самого начала войны. Мы близкие соседи, и во время таких опасностей важно держаться вместе", - подчеркнул Зеленский.
Во время встречи также говорилось о важности усиления давления на Россию, совместное оборонное производство и реализацию двусторонних договоренностей в области обороны.
Стороны обсудили производство дронов-перехватчиков в рамках оборонной инициативы Евросоюза SAFE.
Отдельное внимание - членству Украины в Европейском Союзе. Зеленский добавил, что очень важно открыть первый переговорный кластер всеми 27 голосами для Украины и Молдовы вместе.
Все вірно каже Микола Акордич, без надійного тилу ми не зможемо перемогти московітів.
Волонтери, самооборона, допомога армії від простих українців - все дуже важливо.
На жаль, влада, яку незаконно утримує зграя манкуртів, не створює надійний тил.
Ба більше, режим Єрмака-Зеленського - колаборанти, риги, мародери - перетворив тил у ножі в спини воїнів ЗСУ.
Отже, головна проблема наразі - це диктатура ЗЕ, яку, заради перемоги, маємо терміново замінити на Уряд Національного Порятунку.
Нехай закривають тракторами небо над Польщею.