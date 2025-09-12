Зеленський та Сікорський обговорили протидію російським дронам та оборонну співпрацю

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у межах щорічної зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

"Говорили про напад російських дронів на Польщу. Ми готові поділитися своїм досвідом, допомогти з навчанням польських військових, побудовою разом системи захисту. Вдячні Польщі за підтримку від самого початку війни. Ми близькі сусіди, і в час таких небезпек важливо триматися разом", - наголосив Зеленський.

Під час зустрічі також ішлося про важливість посилення тиску на Росію, спільне оборонне виробництво та реалізацію двосторонніх домовленостей у галузі оборони.

Сторони обговорили виробництво дронів-перехоплювачів у межах оборонної ініціативи Євросоюзу SAFE.

Окрема увага – членству України у Європейському Союзі. Зеленський додав, що дуже важливо відкрити перший переговорний кластер усіма 27 голосами для України та Молдови разом.

