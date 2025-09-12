Зеленський та Сікорський обговорили протидію російським дронам та оборонну співпрацю
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у межах щорічної зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорили про напад російських дронів на Польщу. Ми готові поділитися своїм досвідом, допомогти з навчанням польських військових, побудовою разом системи захисту. Вдячні Польщі за підтримку від самого початку війни. Ми близькі сусіди, і в час таких небезпек важливо триматися разом", - наголосив Зеленський.
Під час зустрічі також ішлося про важливість посилення тиску на Росію, спільне оборонне виробництво та реалізацію двосторонніх домовленостей у галузі оборони.
Сторони обговорили виробництво дронів-перехоплювачів у межах оборонної ініціативи Євросоюзу SAFE.
Окрема увага – членству України у Європейському Союзі. Зеленський додав, що дуже важливо відкрити перший переговорний кластер усіма 27 голосами для України та Молдови разом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все вірно каже Микола Акордич, без надійного тилу ми не зможемо перемогти московітів.
Волонтери, самооборона, допомога армії від простих українців - все дуже важливо.
На жаль, влада, яку незаконно утримує зграя манкуртів, не створює надійний тил.
Ба більше, режим Єрмака-Зеленського - колаборанти, риги, мародери - перетворив тил у ножі в спини воїнів ЗСУ.
Отже, головна проблема наразі - це диктатура ЗЕ, яку, заради перемоги, маємо терміново замінити на Уряд Національного Порятунку.
Нехай закривають тракторами небо над Польщею.