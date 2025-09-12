УКР
Зеленський та Сікорський обговорили протидію російським дронам та оборонну співпрацю

Зеленський і Сікорський говорили про атаку РФ на Польщу
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у межах щорічної зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили про напад російських дронів на Польщу. Ми готові поділитися своїм досвідом, допомогти з навчанням польських військових, побудовою разом системи захисту. Вдячні Польщі за підтримку від самого початку війни. Ми близькі сусіди, і в час таких небезпек важливо триматися разом", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський прибув до Києва. Обговорюватимуть безпеку та тиск на Москву. ФОТО

Під час зустрічі також ішлося про важливість посилення тиску на Росію, спільне оборонне виробництво та реалізацію двосторонніх домовленостей у галузі оборони.

Сторони обговорили виробництво дронів-перехоплювачів у межах оборонної ініціативи Євросоюзу SAFE. 

Окрема увага – членству України у Європейському Союзі. Зеленський додав, що дуже важливо відкрити перший переговорний кластер усіма 27 голосами для України та Молдови разом.

Читайте також: Російські дрони не відхилилися від курсу, а були спрямовані на Польщу навмисно, - Сікорський

Зеленський Володимир (25449) Польща (8897) Сікорський Радослав (309)
Тил визначає подальшу боротьбу з окупантами.

Все вірно каже Микола Акордич, без надійного тилу ми не зможемо перемогти московітів.

Волонтери, самооборона, допомога армії від простих українців - все дуже важливо.

На жаль, влада, яку незаконно утримує зграя манкуртів, не створює надійний тил.

Ба більше, режим Єрмака-Зеленського - колаборанти, риги, мародери - перетворив тил у ножі в спини воїнів ЗСУ.

Отже, головна проблема наразі - це диктатура ЗЕ, яку, заради перемоги, маємо терміново замінити на Уряд Національного Порятунку.
12.09.2025 17:05 Відповісти
Польські мобільні вогневі групи можуть проходить теоретичне навчання і в Хольмі, а ось практичні заннята та набувати досвіду під Житомиром, Львовом тощо. Гарантую шо сумно хм не буде.
12.09.2025 17:06 Відповісти
Скажіть польським фермерам, що шахеди несуть замість вибухівки українське зерно.
Нехай закривають тракторами небо над Польщею.
12.09.2025 17:12 Відповісти
Обговорювати оборону співпрацю з тим, хто 2,5 роки (аж до початку повномасштабного вторгнення) вкладав гроші в асфальт і серіали замість ЗСУ, це така собі перспектива.
12.09.2025 17:17 Відповісти
Кластер відкрити? А виконати умови кластера не треба? Може і так проканає ?
12.09.2025 17:29 Відповісти
Та він свій чорний кластер, як відкрив у 95 кварталі, так і досі закрити не може!
12.09.2025 18:26 Відповісти
Треба, в Польщу відправити міндіча, арахамію і гайдая!, з приводу протидії, не впевнений, а от ******* навчать стовідсотково...
