Зеленський: Китай міг би змусити Росію зупинити війну, але не має такого бажання

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай має достатньо впливу, аби змусити Росію припинити війну проти України. Однак, за його словами, світ не бачить готовності Пекіна використати цю силу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Напевно, є можливість і в Китаю, щоб росіяни припинили вбивати. Але світ не побачив бажання Китаю реалізувати це. Китай закликав до припинення вогню та до нерозширення війни, але Путін нічого не зробив", - наголосив Зеленський.

Президент також звернув увагу, що Китай водночас "гостинно приймає російського диктатора Володимира Путіна та говорить з ним про довголіття".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова надати Келлогу громадянство. Він – сильніше ППО, ніж Patriot, - Зеленський

Зеленський відзначив, що й інші країни, зокрема Індія, закликали до завершення війни, але Росія проігнорувала їхні заяви. "Можливо, у Путіна є певна повага до Індії, його слова про це начебто свідчать, але і заклики Індії до припинення війни, заяви, що наше століття - не час для війни, Росія теж проігнорувала", - сказав він.

Глава держави підкреслив, що головне питання зараз - наскільки довго зберігатиметься увага США та світу до війни в Україні. "Чи довго Америка буде підтримувати наш захист від російських ударів? Чи заплющить очі світ на те, що Путін хоче і далі воювати? А він хоче. Не сумніваюсь, що Путін шукав відповіді на ці та інші подібні питання. Те, що він обрав продовження війни, чітко говорить, яка його відповідь", - зазначив Зеленський.

За його словами, Росія продовжує війну, оскільки Путін не вірить у Захід, а шукає підтримки серед інших авторитарних держав.

"Путін вірить в Китай, Іран, КНДР і тому він шукає стратегічних угод саме там. Путін робить ставку на те, що гроші підточать усі речі. Він вірить, що гроші дозволять йому купить собі пробачення за все. В принципі, це і є його план. Спроба купити пробачення і продовжувати війну. Питання головне - хто покупець", - підсумував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Сікорський обговорили протидію російським дронам та оборонну співпрацю