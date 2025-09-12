УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8651 відвідувач онлайн
Новини Візит Келлога до Києва
1 761 21

Україна готова надати Келлогу громадянство. Він – сильніше ППО, ніж Patriot, - Зеленський

Зеленський назвав Келлога американським ППО під час візиту в Україну

Президент Володимир Зеленський жартома назвав спецпредставника президента США з війни в Україні генерала Кіта Келлога "не гіршим американським ППО", ніж система Patriot, коли той приїжджає до Києва, бо тоді припиняються атаки РФ.

Про це голова держави сказав під час виступу на Ялтинській європейській стратегії, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати генералу Келлогу. Ми знали, що у США є ППО, сильніше за Patriot. Про це, пане генерале, дійсно кажуть: щоразу, коли ви тут, коли ви в Києві, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося, щоб ви їздили по всіх містах України", - заявив Зеленський, після чого додав: "Ми б хотіли ще кілька таких систем для нашої держави".

Він зауважив, що це "не зовсім жарт", оскільки справді, коли у Києві перебуває Келлог, Росія не завдає масованих ударів – "вбивці утримуються від вбивств".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч з Келлогом в Києві

"Із представниками інших держав це не працює, і це не працює з представниками міжнародних організацій. Можливо, працювало б з представниками Китаю, але Китай, схоже, не зацікавлений не лише у закінченні війни, а й у припинення обстрілів", - пояснив президент.

За його словами, потрібне не тимчасове затишшя, а гарантоване завершення війни, гарантована безпека для України та відповідальність Росії за скоєне.

"Цікаво, в Америки з Росією це так само працює, пане генерале? Можливо, це і є варіант, як реалізувати ceasefire, про який ще в лютому говорив президент Трамп. Я готовий надати генералу Келлогу громадянство, квартиру, все, що потрібно, якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (25449) ППО (3548) Келлог Кіт (223)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
ох ти клоун. надай спочатку громадянство воїнам з інших країн які роками не можуть його отримати, хоча воюють в ЗСУ,
показати весь коментар
12.09.2025 17:52 Відповісти
+10
Зато коли Зеленський виїжджає з країни на саміти, до "охочих", щось "обговорювати"... та ін. гастролі - бомбардування України зростають в геометричній прогресії.
показати весь коментар
12.09.2025 17:57 Відповісти
+7
Ой,потішив самолюбство американського старого пердуна. Молодець. Типу,Келлогу не насрати. Де "фламінго" члєнограй?
показати весь коментар
12.09.2025 17:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ох ти клоун. надай спочатку громадянство воїнам з інших країн які роками не можуть його отримати, хоча воюють в ЗСУ,
показати весь коментар
12.09.2025 17:52 Відповісти
нууу......
у невзорова є.
кому ще?
показати весь коментар
12.09.2025 18:00 Відповісти
Ой,потішив самолюбство американського старого пердуна. Молодець. Типу,Келлогу не насрати. Де "фламінго" члєнограй?
показати весь коментар
12.09.2025 17:55 Відповісти
фламінги є! рожевої фарби нема!
котопес єрмакумеров по всьому світу рискають, не можуть знайти!
вже, всіх таїландських трансов перетрахали.....
показати весь коментар
12.09.2025 18:02 Відповісти
Рожева фарба це головний секретний компонент...нормальній людині цього не зрозуміти...
показати весь коментар
12.09.2025 18:06 Відповісти
Пашутіл... дебіл..
показати весь коментар
12.09.2025 17:56 Відповісти
Зато коли Зеленський виїжджає з країни на саміти, до "охочих", щось "обговорювати"... та ін. гастролі - бомбардування України зростають в геометричній прогресії.
показати весь коментар
12.09.2025 17:57 Відповісти
Ненароком описав стан українського ВПК.
показати весь коментар
12.09.2025 17:58 Відповісти
"Він - сильніше ППО, ніж Patriot"

это как понимать? дать келогу гражданство и выставлять его под обстрелы, чтобы россияне боялись атаковать?
показати весь коментар
12.09.2025 17:59 Відповісти
шоу голобородька безкінечне та примусове!
ми в концтаборі!!!!
показати весь коментар
12.09.2025 18:04 Відповісти
Какое там дать наше гражданство, ***** кацапы боятся американского, потому и не стреляют. мож сам прими амергражданство, глядишь и война прекратится.
показати весь коментар
12.09.2025 18:10 Відповісти
ЗЫ ... тока по амергражданству привлекут, есть за что.
показати весь коментар
12.09.2025 18:13 Відповісти
По Келогу не прилітає по тій самій причині з якої не прилітає в Конче Заспу
показати весь коментар
12.09.2025 18:14 Відповісти
Еммм. А ти точно знаєш шо прилітає в Кончу Заспу? Ну бо в мене якось інша інформація, і я тебе розчарую
показати весь коментар
12.09.2025 18:40 Відповісти
А що там кажуть психіатри?
Може вже давно слід видати довідку про непридатність найвеличнішого у власних хворобливих думках?
показати весь коментар
12.09.2025 18:17 Відповісти
Ідіот. Країною керує повний ідіот. Боже, вбережи Україну від цього імбецила!
показати весь коментар
12.09.2025 18:18 Відповісти
Кацапы чмо, бояться убить Келлога азаза! Зеленский реально е*анутый, в хорошем смысле.
показати весь коментар
12.09.2025 18:26 Відповісти
Пиз*ець - подумав Келлог.

показати весь коментар
12.09.2025 18:34 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 18:44 Відповісти
Що такого корисного для України Келог зумів зробити на рівні прийняття рішень американським політикумом? Поки що, нічого, одні слова.
показати весь коментар
12.09.2025 18:39 Відповісти
Цей стендапер іноді смішний 🤣
показати весь коментар
12.09.2025 18:39 Відповісти
 
 