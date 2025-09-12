Україна готова надати Келлогу громадянство. Він – сильніше ППО, ніж Patriot, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський жартома назвав спецпредставника президента США з війни в Україні генерала Кіта Келлога "не гіршим американським ППО", ніж система Patriot, коли той приїжджає до Києва, бо тоді припиняються атаки РФ.

Про це голова держави сказав під час виступу на Ялтинській європейській стратегії, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати генералу Келлогу. Ми знали, що у США є ППО, сильніше за Patriot. Про це, пане генерале, дійсно кажуть: щоразу, коли ви тут, коли ви в Києві, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося, щоб ви їздили по всіх містах України", - заявив Зеленський, після чого додав: "Ми б хотіли ще кілька таких систем для нашої держави".

Він зауважив, що це "не зовсім жарт", оскільки справді, коли у Києві перебуває Келлог, Росія не завдає масованих ударів – "вбивці утримуються від вбивств".

"Із представниками інших держав це не працює, і це не працює з представниками міжнародних організацій. Можливо, працювало б з представниками Китаю, але Китай, схоже, не зацікавлений не лише у закінченні війни, а й у припинення обстрілів", - пояснив президент.

За його словами, потрібне не тимчасове затишшя, а гарантоване завершення війни, гарантована безпека для України та відповідальність Росії за скоєне.

"Цікаво, в Америки з Росією це так само працює, пане генерале? Можливо, це і є варіант, як реалізувати ceasefire, про який ще в лютому говорив президент Трамп. Я готовий надати генералу Келлогу громадянство, квартиру, все, що потрібно, якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню", - додав Зеленський.

