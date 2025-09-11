УКР
Новини Зустріч Зеленського та Келлога
910 9

Зеленський провів зустріч з Келлогом в Києві

Зеленський та Келлог

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Співрозмовники обговорили різні вектори співпраці – як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку. 

"Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю "петріотів", сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний", - зазначив Зеленський.

Також обговорили повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю на цьому треку, умови, в яких перебувають наші діти.

"Висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка та подякував Президенту Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна. Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору.
Також готуємося до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих. Опрацьовуємо потенційні зустрічі та різні формати", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25449) Келлог Кіт (221)
Сортувати:
показати весь коментар
11.09.2025 21:26 Відповісти
Радіють шо життя вдалося
показати весь коментар
11.09.2025 21:29 Відповісти
Развели дурачков и радуются
показати весь коментар
11.09.2025 22:02 Відповісти
дурачків. це правильно ви сказали.
показати весь коментар
11.09.2025 22:04 Відповісти
Може шось і вигорить? - Трамп мовчить - чи роздраконив його заліт на Польщу?
показати весь коментар
11.09.2025 21:27 Відповісти
Більш цікаво кого Трамп вважа винуватим в цьому- Україну чи Польшу.
показати весь коментар
11.09.2025 22:06 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 21:35 Відповісти
Это уже как тв-сериал стало---,К нам приехал Келлог,. Пуздро с С Кореи ни разу не приезжал в эти пару лет запросто в мацкву---просто прислали миллионы снарядов 152 калибра, миллионы!!! И многое другое и продолжают и сегодня и завтра. Молча. Потому что союзники. За Китай даже не стоит и говорить---там ещё больше всякого.
показати весь коментар
11.09.2025 22:14 Відповісти
АТАКМС закінчились, Хаймарс 2 роки заглушений ребом і не попадає нікуди, а крилаті ракети не дадуть бо ескаляція, зате прислали діда старого з потужними промовами, всрата Америка
показати весь коментар
11.09.2025 22:25 Відповісти
 
 