Зеленський провів зустріч з Келлогом в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом.

Співрозмовники обговорили різні вектори співпраці – як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку.

"Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю "петріотів", сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний", - зазначив Зеленський.

Також обговорили повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю на цьому треку, умови, в яких перебувають наші діти.

"Висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка та подякував Президенту Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна. Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору.

Також готуємося до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих. Опрацьовуємо потенційні зустрічі та різні формати", - резюмував Зеленський.

