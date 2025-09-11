Зеленский провел встречу с Келлогом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Собеседники обсудили различные векторы сотрудничества - как достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность.

"Это отдельные проекты в рамках инициативы PURL на финансирование производства и закупку "петриотов", сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия, которые мы предложили Америке. Рассчитываем на положительную реакцию США. Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, бесспорно, наиболее эффективен", - отметил Зеленский.

Читайте: Зеленский наградил Стубба орденом Ярослава Мудрого. ФОТОрепортаж

Также обсудили возвращение похищенных украинских детей, международное сотрудничество на этом треке, условия, в которых находятся наши дети.

"Выразил соболезнования американскому народу в связи с ужасным убийством Чарли Кирка и поблагодарил Президента Трампа за сочувствие и реакцию на убийство украинки Ирины Заруцкой, которое произошло в штате Северная Каролина. Важно, чтобы справедливость торжествовала каждый раз, когда насилие пытается взять верх.

Также готовимся к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и Америкой и работу в рамках коалиции желающих. Прорабатываем потенциальные встречи и различные форматы", - резюмировал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне меняют конструкцию ударных дронов каждые два-три месяца. Мы вынуждены реагировать, - Зеленский