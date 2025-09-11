РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7116 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского и Келлога
923 9

Зеленский провел встречу с Келлогом в Киеве

Зеленский и Келлог

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Собеседники обсудили различные векторы сотрудничества - как достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность.

"Это отдельные проекты в рамках инициативы PURL на финансирование производства и закупку "петриотов", сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия, которые мы предложили Америке. Рассчитываем на положительную реакцию США. Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, бесспорно, наиболее эффективен", - отметил Зеленский.

Читайте: Зеленский наградил Стубба орденом Ярослава Мудрого. ФОТОрепортаж

Также обсудили возвращение похищенных украинских детей, международное сотрудничество на этом треке, условия, в которых находятся наши дети.

"Выразил соболезнования американскому народу в связи с ужасным убийством Чарли Кирка и поблагодарил Президента Трампа за сочувствие и реакцию на убийство украинки Ирины Заруцкой, которое произошло в штате Северная Каролина. Важно, чтобы справедливость торжествовала каждый раз, когда насилие пытается взять верх.
Также готовимся к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и Америкой и работу в рамках коалиции желающих. Прорабатываем потенциальные встречи и различные форматы", - резюмировал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне меняют конструкцию ударных дронов каждые два-три месяца. Мы вынуждены реагировать, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21905) Келлог Кит (218)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.09.2025 21:26 Ответить
Радіють шо життя вдалося
показать весь комментарий
11.09.2025 21:29 Ответить
Развели дурачков и радуются
показать весь комментарий
11.09.2025 22:02 Ответить
дурачків. це правильно ви сказали.
показать весь комментарий
11.09.2025 22:04 Ответить
Може шось і вигорить? - Трамп мовчить - чи роздраконив його заліт на Польщу?
показать весь комментарий
11.09.2025 21:27 Ответить
Більш цікаво кого Трамп вважа винуватим в цьому- Україну чи Польшу.
показать весь комментарий
11.09.2025 22:06 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 21:35 Ответить
Это уже как тв-сериал стало---,К нам приехал Келлог,. Пуздро с С Кореи ни разу не приезжал в эти пару лет запросто в мацкву---просто прислали миллионы снарядов 152 калибра, миллионы!!! И многое другое и продолжают и сегодня и завтра. Молча. Потому что союзники. За Китай даже не стоит и говорить---там ещё больше всякого.
показать весь комментарий
11.09.2025 22:14 Ответить
АТАКМС закінчились, Хаймарс 2 роки заглушений ребом і не попадає нікуди, а крилаті ракети не дадуть бо ескаляція, зате прислали діда старого з потужними промовами, всрата Америка
показать весь комментарий
11.09.2025 22:25 Ответить
 
 