Зеленский наградил Стубба орденом Ярослава Мудрого. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Финляндии Александра Стубба орденом князя Ярослава Мудрого І степени.
Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.
Финский лидер поблагодарил за награду и подчеркнул, что рассматривает ее не как личную, а как награду всему финскому народу за поддержку Украины.
Напомним, что сегодня, 11 сентября, президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом в Киев.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ему место в американской тюрьме за неуплату налогов
Клюшка старая, бл....