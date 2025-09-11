РУС
Новости Фото Зеленский вручил Стуббу орден
Зеленский наградил Стубба орденом Ярослава Мудрого. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Финляндии Александра Стубба орденом князя Ярослава Мудрого І степени.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский вручил орден президенту Финляндии
Фото: Офис Президента

Зеленский вручил орден президенту Финляндии
Фото: Офис Президента

Финский лидер поблагодарил за награду и подчеркнул, что рассматривает ее не как личную, а как награду всему финскому народу за поддержку Украины.

Напомним, что сегодня, 11 сентября, президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом в Киев.

Зеленский Владимир (21892) орден (194) Стубб Александр (124)
👌👍👏
показать весь комментарий
11.09.2025 17:49 Ответить
Цього можна, цей нормальний. А взагалі можна трампу дати хоч 800 орденів якби він дав за це 800 ракет
показать весь комментарий
11.09.2025 17:53 Ответить
Перебъется этот мудила как- нибудь без ордена ....
Ему место в американской тюрьме за неуплату налогов
Клюшка старая, бл....
показать весь комментарий
11.09.2025 17:59 Ответить
А що жалко, наліво й направо.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:58 Ответить
Потрібно запровадити державну нагороду " Орден Степана Бандери " і нагороджувати цим орденом іноземних політичних діячів. От можна Дуду , або Навроцького !
показать весь комментарий
11.09.2025 19:57 Ответить
Скоро Зеля обжене Брежнєва за кількістю нагороджень.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:49 Ответить
Черговий піар ішака крупним планом.
показать весь комментарий
11.09.2025 21:03 Ответить
 
 