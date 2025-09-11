Зеленский наградил Стубба орденом Ярослава Мудрого. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Финляндии Александра Стубба орденом князя Ярослава Мудрого І степени.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Финский лидер поблагодарил за награду и подчеркнул, что рассматривает ее не как личную, а как награду всему финскому народу за поддержку Украины.

Напомним, что сегодня, 11 сентября, президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом в Киев.

