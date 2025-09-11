Зеленський нагородив Стубба орденом Ярослава Мудрого. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Фінляндії Александра Стубба орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Фінський лідер подякував за відзнаку і підкреслив, що розглядає її не як особисту, а як нагороду всьому фінському народові за підтримку України.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 вересня, президент Фінляндії Александр Стубб прибув із візитом до Києва.

