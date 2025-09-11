УКР
Зеленський нагородив Стубба орденом Ярослава Мудрого. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Фінляндії Александра Стубба орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський вручив орден президенту Фінляндії
Фото: Офіс Президента

Зеленський вручив орден президенту Фінляндії
Фото: Офіс Президента

Фінський лідер подякував за відзнаку і підкреслив, що розглядає її не як особисту, а як нагороду всьому фінському народові за підтримку України.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 вересня, президент Фінляндії Александр Стубб прибув із візитом до Києва.

Зеленський Володимир орден Стубб Александр
👌👍👏
11.09.2025 17:49 Відповісти
Цього можна, цей нормальний. А взагалі можна трампу дати хоч 800 орденів якби він дав за це 800 ракет
11.09.2025 17:53 Відповісти
Перебъется этот мудила как- нибудь без ордена ....
Ему место в американской тюрьме за неуплату налогов
Клюшка старая, бл....
11.09.2025 17:59 Відповісти
А що жалко, наліво й направо.
11.09.2025 18:58 Відповісти
 
 