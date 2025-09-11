УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11238 відвідувачів онлайн
Новини Візит Келлога до Києва
1 110 4

Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України, - ЗМІ

Кіт Келлог прибув у Київ 11 вересня

Спеціальний представник президента США генерал Кіт Келлог у четвер, 11 вересня, прибув із візитом до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання РБК-Україна. 

Інших деталей візиту наразі невідомо. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог летів з візитом до України через Польщу під час атаки російських дронів, - CNN

Автор: 

візит (1663) Київ (20155) Келлог Кіт (219)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.09.2025 15:05 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 15:15 Відповісти
о боже с беларусов часть санкций сняли....если честно мне например пох на "санкции" даже кацапов а на "санкции" на бульбеныков так вообще.
слава богу 80% народу украйны пох, только этот боторесурс всратых выышиватников зрадойобов тут зраду будет разгонять)
показати весь коментар
11.09.2025 15:41 Відповісти
 
 