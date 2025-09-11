1 110 4
Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України, - ЗМІ
Спеціальний представник президента США генерал Кіт Келлог у четвер, 11 вересня, прибув із візитом до Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання РБК-Україна.
Інших деталей візиту наразі невідомо.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
слава богу 80% народу украйны пох, только этот боторесурс всратых выышиватников зрадойобов тут зраду будет разгонять)