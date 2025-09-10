Келлог летів з візитом до України через Польщу під час атаки російських дронів, - CNN
Російські дрони залетіли у повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня, коли спецпредставник президента США генерал Кіт Келлог летів через державу до України.
Про це пише телеканал CNN із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.
За даними CNN, Келлог був у дорозі до Польщі, коли почалася атака російських дронів.
Інше джерело телеканалу додало, що Келлог найближчими днями продовжить поїздку до України.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили й наголосили, що готові провести консультації з Міністерством оборони Польщі з цього питання.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
"Розділяй і володарюй», дуже схоже на початок "гібридної війни" московитів проти поляків , або намагання їх залякувати
Можно лише побажати українцям та полякам мудрості та виваженості
Надія Лиштва
Не розумію пащекування окремих громадян російським дронам в Польщі і щиро співчуваю польським друзям.
Польща одна з перших допомагала і допомагає українським біженцям. Тисячі тонн гуманітарної допомоги від них надійшли з початку війни. Тисячі українців знайшли там прихисток і мирне життя. В Польщі проходить безліч заходів присвячених відновленню зруйнованої спадщини, бо в них є унікальний, хоч і сумний досвід відновлення Варшави.
На відміну від нас, вони не забувають 1939 рік, Варшавське повстання 1944 року, повоєнний поділ країни і радянський союз. Та й процес декомунізації в них розпочався набагато раніше. Навіть музеї тоталітаризму в них вже є і в тому числі приватні. А нам до цього рости й рости. У нас досі прочан московського патріархату хоч греблю гати.
Так, окремі політики та громадяни в Польщі заграють з Росією, але ж і ми не святі. У нас по вулицям ходять відкрито сепари і вбивають визначних українців, а в Верховній раді сидить купка відвертих моральних дегенератів.
Зараз момент, коли ми маємо обʼєднатись проти зла, а не шукати образи в спільній історії і зловтішатися імпотентністю НАТО.
Україна переможе!:
«Хоробра, мученицька Україна - наш союзник у захисту польських кордонів», - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікороський після нічного нальоту російських дронів звернувся до поляків із закликом:
А що трапилось ? Кого вбили , скалічили ? Які руйнування ? Скільки жертв ?
