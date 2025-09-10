РУС
Визит Келлога в Киев Шахеды залетели в Польшу
Келлог летел с визитом в Украину через Польшу во время атаки российских дронов, - CNN

Российские дроны залетели в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, когда спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог летел через государство в Украину.

Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

По данным CNN, Келлог был в пути в Польшу, когда началась атака российских дронов.

Другой источник телеканала добавил, что Келлог в ближайшие дни продолжит поездку в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог о массированной атаке РФ по Украине: Россия, похоже, обостряет ситуацию

Что предшествовало?

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают и подчеркнули, что готовы провести консультации с Министерством обороны Польши по этому вопросу.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности - генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Читайте также: Предложил Польше нашу помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности "шахедов", - Зеленский

Польша (8663) Шахед (1446) Келлог Кит (217)
Пазл склався, мабуть ***** сподівався що той повернеться назад до Штатів.
10.09.2025 20:44 Ответить
10.09.2025 20:45 Ответить
Divide et impera !

"Розділяй і володарюй», дуже схоже на початок "гібридної війни" московитів проти поляків , або намагання їх залякувати

Можно лише побажати українцям та полякам мудрості та виваженості

---

Надія Лиштва

Не розумію пащекування окремих громадян російським дронам в Польщі і щиро співчуваю польським друзям.

Польща одна з перших допомагала і допомагає українським біженцям. Тисячі тонн гуманітарної допомоги від них надійшли з початку війни. Тисячі українців знайшли там прихисток і мирне життя. В Польщі проходить безліч заходів присвячених відновленню зруйнованої спадщини, бо в них є унікальний, хоч і сумний досвід відновлення Варшави.

На відміну від нас, вони не забувають 1939 рік, Варшавське повстання 1944 року, повоєнний поділ країни і радянський союз. Та й процес декомунізації в них розпочався набагато раніше. Навіть музеї тоталітаризму в них вже є і в тому числі приватні. А нам до цього рости й рости. У нас досі прочан московського патріархату хоч греблю гати.

Так, окремі політики та громадяни в Польщі заграють з Росією, але ж і ми не святі. У нас по вулицям ходять відкрито сепари і вбивають визначних українців, а в Верховній раді сидить купка відвертих моральних дегенератів.

Зараз момент, коли ми маємо обʼєднатись проти зла, а не шукати образи в спільній історії і зловтішатися імпотентністю НАТО.
10.09.2025 20:47 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Україна переможе!:
«Хоробра, мученицька Україна - наш союзник у захисту польських кордонів», - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікороський після нічного нальоту російських дронів звернувся до поляків із закликом:
10.09.2025 20:52 Ответить
і щиро співчуваю польським друзям.
А що трапилось ? Кого вбили , скалічили ? Які руйнування ? Скільки жертв ?
10.09.2025 21:01 Ответить
ППО "Кіт Келог" працює тільки в Україні

.
10.09.2025 20:48 Ответить
ну як працює: тільки Київ не обстрілюють
10.09.2025 20:57 Ответить
Можливо друг валодья організував Келлогу почесний ескорт?
10.09.2025 20:57 Ответить
 
 