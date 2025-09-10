Келлог летел с визитом в Украину через Польшу во время атаки российских дронов, - CNN
Российские дроны залетели в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, когда спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог летел через государство в Украину.
Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.
По данным CNN, Келлог был в пути в Польшу, когда началась атака российских дронов.
Другой источник телеканала добавил, что Келлог в ближайшие дни продолжит поездку в Украину.
Что предшествовало?
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают и подчеркнули, что готовы провести консультации с Министерством обороны Польши по этому вопросу.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности - генсекретарь Альянса Марк Рютте.
"Розділяй і володарюй», дуже схоже на початок "гібридної війни" московитів проти поляків , або намагання їх залякувати
Можно лише побажати українцям та полякам мудрості та виваженості
---
Надія Лиштва
Не розумію пащекування окремих громадян російським дронам в Польщі і щиро співчуваю польським друзям.
Польща одна з перших допомагала і допомагає українським біженцям. Тисячі тонн гуманітарної допомоги від них надійшли з початку війни. Тисячі українців знайшли там прихисток і мирне життя. В Польщі проходить безліч заходів присвячених відновленню зруйнованої спадщини, бо в них є унікальний, хоч і сумний досвід відновлення Варшави.
На відміну від нас, вони не забувають 1939 рік, Варшавське повстання 1944 року, повоєнний поділ країни і радянський союз. Та й процес декомунізації в них розпочався набагато раніше. Навіть музеї тоталітаризму в них вже є і в тому числі приватні. А нам до цього рости й рости. У нас досі прочан московського патріархату хоч греблю гати.
Так, окремі політики та громадяни в Польщі заграють з Росією, але ж і ми не святі. У нас по вулицям ходять відкрито сепари і вбивають визначних українців, а в Верховній раді сидить купка відвертих моральних дегенератів.
Зараз момент, коли ми маємо обʼєднатись проти зла, а не шукати образи в спільній історії і зловтішатися імпотентністю НАТО.
Україна переможе!:
«Хоробра, мученицька Україна - наш союзник у захисту польських кордонів», - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікороський після нічного нальоту російських дронів звернувся до поляків із закликом:
А що трапилось ? Кого вбили , скалічили ? Які руйнування ? Скільки жертв ?
.