Келлог летел с визитом в Украину через Польшу во время атаки российских дронов, - CNN

Российские дроны залетели в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, когда спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог летел через государство в Украину.

Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

По данным CNN, Келлог был в пути в Польшу, когда началась атака российских дронов.

Другой источник телеканала добавил, что Келлог в ближайшие дни продолжит поездку в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог о массированной атаке РФ по Украине: Россия, похоже, обостряет ситуацию

Что предшествовало?

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают и подчеркнули, что готовы провести консультации с Министерством обороны Польши по этому вопросу.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности - генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Читайте также: Предложил Польше нашу помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности "шахедов", - Зеленский