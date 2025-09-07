Келлог о массированной атаке РФ по Украине: Россия, похоже, обостряет ситуацию
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог отреагировал на массированную атаку РФ по Украине в ночь на 7 сентября. Он заявил, что ударом по зданию правительства в Киеве Россия не сигнализирует, что намерена завершить войну дипломатическим путем.
Об этом Келлог написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Опасность любой войны заключается в эскалации. Россия, похоже, обостряет ситуацию, и самое большое нападение за всю историю войны поразило здание Кабинета Министров Украины", - написал спецпредставитель президента США.
Кэллог добавил, что две недели назад он был в здании украинского правительства вместе с премьер-министром Юлией Свириденко.
"История показывает, что такие действия могут привести к эскалации конфликта, который выйдет из-под контроля. Именно поэтому президент Трамп прилагает усилия, чтобы остановить эту войну. Это нападение не было сигналом о том, что Россия хочет дипломатическим путем положить конец этой войне", - заявил американский чиновник.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
Но-но! Це "Вічний Капітан"! Тобто капітан, котрий ніколи не стане майором.
Трампам, Келлогам і всім іншим діджеям потрібні ще два-три місяці (а краще роки), щоб хтось із них врешті решт твітнув "ти диви, а таки росія загострювала!"
сколько вам еще нужно времени чтобы понять что ***** не собирается останавливаться ?
Це вам просто так здається пане Келлог.
Не беріть до голови!
Друг Трампа владімір, не може такого робити!😱
Келлоґ, ти хоч і
пластівецьгенерал, але це вилизування дупи рудому недоумку вже всіх починає конкретно дратувати.