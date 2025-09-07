Спасатели до сих пор ликвидируют последствия российского обстрела в Киеве, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий массированной атаки РФ в ночь на воскресенье, 7 сентября.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Спасатели продолжают разбор завалов и аварийно-спасательные работы на местах атаки.
В ГСЧС также показали фото последствий российской атаки.
Ранее сообщалось, что на данный момент известно о двух погибших из-за удара военных РФ по Киеву. Информация о третьем погибшем не подтвердилась.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль