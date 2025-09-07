В результате удара РФ по Киеву пострадала беременная женщина, ей экстренно вызвали роды. Малыш в реанимации, мама - в крайне тяжелом состоянии

Фото: Офіс генпрокурора

Из-за удара РФ по Святошинскому району Киева пострадала беременная женщина, врачи приняли решение экстренно вызвать роды и борются за жизнь мамы и недоношенного малыша.

Об этом в рассказала руководитель Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, четыре человека из семи госпитализированных после атаки РФ - в тяжелом состоянии. Они находятся в ожоговом отделении медицинского центра.

Также отмечается, что в крайне тяжелом состоянии женщина, которая была беременной. Она живет в Святошинском районе, куда пришелся наибольший удар РФ.

"Было принято решение провести оперативное родоразрешение. Врачи достали недоношенного ребенка. Ребенок находится в реанимационном отделении", - рассказала Гинзбург.

Врач-комбустиолог Киевской городской клинической больницы № 2 Елена Францева в комментарии Общественному рассказала, что все четверо пациентов сейчас в реанимации. Женщину, которая была беременной, после рождения ребенка в другом медучреждении, тоже доставили в ожоговое отделение городской клинической больницы.

"Они получили ожоги большой площади и большой глубины", - рассказала врач.

Ранее городской голова Виталий Кличко рассказал, что количество травмированных в результате атаки РФ по Киеву возросло до 20-ти. 7 человек госпитализированы, в частности, беременная женщина. Другим медики оказали помощь на месте.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.