Через удар РФ по Києву постраждала вагітна жінка, їй екстрено викликали пологи. Малюк в реанімації, мама - у вкрай тяжкому стані

Фото: Офіс генпрокурора

Через удар РФ по Святошинському району Києва постраждала вагітна жінка, лікарі ухвалили рішення екстрено викликати пологи та борються за життя мами і недоношеного малюка.

Про це у розповіла керівниця Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За її словами, четверо людей із семи госпіталізованих після атаки РФ - у важкому стані. Вони перебувають в опіковому відділенні медичного центру.

Також зазначається, що у вкрай тяжкому стані жінка, яка була вагітною. Вона мешкає у Святошинському районі, куди прийшовся найбільший удар РФ.

"Було ухвалене рішення провести оперативне родорозрішення. Лікарі дістали недоношену дитину. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні", - розповіла Гінзбург.

Лікарка-комбустіологиня Київської міської клінічної лікарні № 2 Олена Францева у коментарі Суспільному розповіла, що усі четверо пацієнтів нині у реанімації. Жінку, яка була вагітною, після народження дитини в іншому медзакладі, теж доправили в опікове відділення міської клінічної лікарні.

Також читайте: Удар РФ по Києву: кількість жертв зросла до 3, серед загиблих - мама та її 2-місячний син

"Вони отримали опіки великої площі й великої глибини", - розповіла лікарка.

Раніше міський голова Віталій Кличко розповів, що кількість травмованих внаслідок атаки РФ по Києву зросла до 20-ти. 7 людей госпіталізувати, зокрема, вагітну жінку. Іншим медики надали допомогу на місці.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.