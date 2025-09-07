Інформація про третю жертву в Києві не підтвердилася, серед загиблих - мама та її 2-місячний син (оновлено)

Фото: Ігор Клименко

Наразі відомо про двох загиблих через удар війсь РФ по Києву. Інформація про третього загиблого не підтвердилась.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним", - спершу інформував він.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Оновлена інформація

"На щастя, інформація про третього загиблого не підтвердилась", - уточнив Ткаченко.

Раніше повідомлялося, що 32-річна жінка та її двомісячний син загинули через атаку РФ на Київ.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.