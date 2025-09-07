УКР
Новини Атака БПЛА на Київ
1 393 7

Інформація про третю жертву в Києві не підтвердилася, серед загиблих - мама та її 2-місячний син (оновлено)

Київ після обстрілу
Фото: Ігор Клименко

Наразі відомо про двох загиблих через удар війсь РФ по Києву. Інформація про третього загиблого не підтвердилась.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним", - спершу інформував він.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Також читайте: Внаслідок нічної атаки на Київ підтверджено 2 загиблих та 17 постраждалих, - КМВА

Оновлена інформація

"На щастя, інформація про третього загиблого не підтвердилась", - уточнив Ткаченко.

Раніше повідомлялося, що 32-річна жінка та її двомісячний син загинули через атаку РФ на Київ.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Вічна пам'ять. Зеленський, чому їх не захистило твоє ППО? .... "Тамара Горіха Зерня:

"Повз вікно пролітають гелікоптери на гасіння пожеж.
Ніч була безсонною як і у більшості киян. Але ми зустріли новий день, а чиєсь дитя - ні.

Так співпало, що на час чергової масованої атаки Зеленський знову був у турне. Риторика його відосіків - один в один як під час потужної незламності епохи підписання меморандумів з половиною світу, які подавалися нам як невимовне досягнення.

Тоді це була піна для замилювання очей, хаотична імітація діяльності, що вижерла величезну кількість ресурсів на відрядження, розкішні готелі і перельоти, а у підсумку не дала рівно нічого.

До речі, рідкоземельні метали теж якось випали з уваги, як там справи з концесією?

Ми, звісно, не втрачаємо надії, що у Єрмака із Зеленським цього разу щось вийде.
Але у мене прохання. Коли Зеленський повернеться, не пускайте його на Святошино з черговим ведмедиком на руїни.
Нема сил уже на це дивитися, зробив би для всіх для нас добро, хоч би втік.

Один легітимний у нас сидить у Ростові, другий хай по другу сторону кордону осяде, аби подалі з очей. Може тоді у нас буде шанс.
показати весь коментар
07.09.2025 13:09 Відповісти
Безкарність привладних, з Урядового кварталу та ГПУ в Україні, які ще і пожиттєво УТРИМУЮТЬСЯ Українцями, приносить самим Українцям, кров та руїну! СЬОГОДЕННЯ цьому підтвердження!!
показати весь коментар
07.09.2025 13:20 Відповісти
Отупевшие зелеДрочери, где там фламинго, паляныци, бобры и т.д созданные четырежди уклонистом на едином гавнофоне, что там с баКлановым, резников, халимоном, чернышовым, крупой и и.д, что там с фсбєшником Елдаком и Крымским мостом....а это всё звенья одной цепи, называется проект кремля Буратино!!!
показати весь коментар
07.09.2025 13:18 Відповісти
Ваші слова, та до Бога!
Але Сирійці, на Бога сподіваються, і з привладними асаддівцями розбираються дієво!! Перше, не заважає другому!!
Це не шоу з люстрацією у 2014-15 році в Україні!
Махніцкий, ярема, луценко, та їх послідовники, аж до сьогодення, цьому підтвердження, на прикладі міндіча, чернишова, кисліцина, шурми, дубілєта, шиферів, шуфрича, коломойського…..
показати весь коментар
07.09.2025 13:25 Відповісти
Рожевий фламінго, уперед по московії! Зпаліть ту кляту москву у щент!
показати весь коментар
07.09.2025 14:35 Відповісти
Мерзота яка хоче існувати 150 років забрала життя в двох місячного малюка .
показати весь коментар
07.09.2025 14:42 Відповісти
Коли пишуть, що серед загиблих, то це означає, що ще є загиблі, крім мами з дитиною. Коли вже хоча б заголовки навчаться правильно писати?
показати весь коментар
07.09.2025 15:37 Відповісти
 
 