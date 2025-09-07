Інформація про третю жертву в Києві не підтвердилася, серед загиблих - мама та її 2-місячний син (оновлено)
Наразі відомо про двох загиблих через удар війсь РФ по Києву. Інформація про третього загиблого не підтвердилась.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним", - спершу інформував він.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Оновлена інформація
"На щастя, інформація про третього загиблого не підтвердилась", - уточнив Ткаченко.
Раніше повідомлялося, що 32-річна жінка та її двомісячний син загинули через атаку РФ на Київ.
Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.
Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.
Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.
За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.
"Повз вікно пролітають гелікоптери на гасіння пожеж.
Ніч була безсонною як і у більшості киян. Але ми зустріли новий день, а чиєсь дитя - ні.
Так співпало, що на час чергової масованої атаки Зеленський знову був у турне. Риторика його відосіків - один в один як під час потужної незламності епохи підписання меморандумів з половиною світу, які подавалися нам як невимовне досягнення.
Тоді це була піна для замилювання очей, хаотична імітація діяльності, що вижерла величезну кількість ресурсів на відрядження, розкішні готелі і перельоти, а у підсумку не дала рівно нічого.
До речі, рідкоземельні метали теж якось випали з уваги, як там справи з концесією?
Ми, звісно, не втрачаємо надії, що у Єрмака із Зеленським цього разу щось вийде.
Але у мене прохання. Коли Зеленський повернеться, не пускайте його на Святошино з черговим ведмедиком на руїни.
Нема сил уже на це дивитися, зробив би для всіх для нас добро, хоч би втік.
Один легітимний у нас сидить у Ростові, другий хай по другу сторону кордону осяде, аби подалі з очей. Може тоді у нас буде шанс.
Але Сирійці, на Бога сподіваються, і з привладними асаддівцями розбираються дієво!! Перше, не заважає другому!!
Це не шоу з люстрацією у 2014-15 році в Україні!
Махніцкий, ярема, луценко, та їх послідовники, аж до сьогодення, цьому підтвердження, на прикладі міндіча, чернишова, кисліцина, шурми, дубілєта, шиферів, шуфрича, коломойського…..