Внаслідок нічної атаки на Київ підтверджено 2 загиблих та 17 постраждалих, - КМВА

Фото: Ігор Клименко

Під час нічної атаки на Київ загинули мати та дитина, їхнього чоловіка й батька знайдено з тяжкими травмами. Загалом у столиці підтверджено 17 постраждалих.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко станом на 9:25 неділі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у місті зафіксовано понад 10 локацій із пошкодженнями. У Святошинському районі ворог влучив у кілька багатоповерхівок: у 16-поверхівці зруйновано верхні три поверхи, в одній із 9-поверхівок - пошкоджено з 4 по 8 поверх, в іншій - третій поверх. Рятувальники врятували дев’ять осіб. Також пошкоджено дах дитячого садка, зафіксовані займання автомобілів.

У Дарницькому районі дрон влучив у 4-поверховий будинок, попередньо частково зруйновано 3-й та 4-й поверхи, щонайменше двоє людей постраждали.

У Печерському районі підтверджено пожежу в будівлі уряду. У Голосіївському районі - вибиті вікна та уламки на відкритій території. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

