Информация о третьей жертве в Киеве не подтвердилась, среди погибших - мама и ее 2-месячный сын (обновлено)

Фото: Ігор Клименко

Известно о трех погибших из-за удара военных РФ по Киеву.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко.

"Поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Искренние соболезнования родным", - уточнил он.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Обновленная информация

"К счастью, информация о третьем погибшем не подтвердилась", - уточнил Ткаченко.

Ранее сообщалось, что 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын погибли из-за атаки РФ на Киев.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.