Информация о третьей жертве в Киеве не подтвердилась, среди погибших - мама и ее 2-месячный сын (обновлено)
Известно о трех погибших из-за удара военных РФ по Киеву.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Искренние соболезнования родным", - уточнил он.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Обновленная информация
"К счастью, информация о третьем погибшем не подтвердилась", - уточнил Ткаченко.
Ранее сообщалось, что 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын погибли из-за атаки РФ на Киев.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
"Повз вікно пролітають гелікоптери на гасіння пожеж.
Ніч була безсонною як і у більшості киян. Але ми зустріли новий день, а чиєсь дитя - ні.
Так співпало, що на час чергової масованої атаки Зеленський знову був у турне. Риторика його відосіків - один в один як під час потужної незламності епохи підписання меморандумів з половиною світу, які подавалися нам як невимовне досягнення.
Тоді це була піна для замилювання очей, хаотична імітація діяльності, що вижерла величезну кількість ресурсів на відрядження, розкішні готелі і перельоти, а у підсумку не дала рівно нічого.
До речі, рідкоземельні метали теж якось випали з уваги, як там справи з концесією?
Ми, звісно, не втрачаємо надії, що у Єрмака із Зеленським цього разу щось вийде.
Але у мене прохання. Коли Зеленський повернеться, не пускайте його на Святошино з черговим ведмедиком на руїни.
Нема сил уже на це дивитися, зробив би для всіх для нас добро, хоч би втік.
Один легітимний у нас сидить у Ростові, другий хай по другу сторону кордону осяде, аби подалі з очей. Може тоді у нас буде шанс.
Але Сирійці, на Бога сподіваються, і з привладними асаддівцями розбираються дієво!! Перше, не заважає другому!!
Це не шоу з люстрацією у 2014-15 році в Україні!
Махніцкий, ярема, луценко, та їх послідовники, аж до сьогодення, цьому підтвердження, на прикладі міндіча, чернишова, кисліцина, шурми, дубілєта, шиферів, шуфрича, коломойського…..