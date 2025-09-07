РУС
Информация о третьей жертве в Киеве не подтвердилась, среди погибших - мама и ее 2-месячный сын (обновлено)

Киев после обстрела
Фото: Ігор Клименко

Известно о трех погибших из-за удара военных РФ по Киеву.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Искренние соболезнования родным", - уточнил он.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Также читайте: В результате ночной атаки на Киев подтверждено 2 погибших и 17 пострадавших, - КГВА

Обновленная информация

"К счастью, информация о третьем погибшем не подтвердилась", - уточнил Ткаченко.

Ранее сообщалось, что 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын погибли из-за атаки РФ на Киев.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Вічна пам'ять. Зеленський, чому їх не захистило твоє ППО? .... "Тамара Горіха Зерня:

"Повз вікно пролітають гелікоптери на гасіння пожеж.
Ніч була безсонною як і у більшості киян. Але ми зустріли новий день, а чиєсь дитя - ні.

Так співпало, що на час чергової масованої атаки Зеленський знову був у турне. Риторика його відосіків - один в один як під час потужної незламності епохи підписання меморандумів з половиною світу, які подавалися нам як невимовне досягнення.

Тоді це була піна для замилювання очей, хаотична імітація діяльності, що вижерла величезну кількість ресурсів на відрядження, розкішні готелі і перельоти, а у підсумку не дала рівно нічого.

До речі, рідкоземельні метали теж якось випали з уваги, як там справи з концесією?

Ми, звісно, не втрачаємо надії, що у Єрмака із Зеленським цього разу щось вийде.
Але у мене прохання. Коли Зеленський повернеться, не пускайте його на Святошино з черговим ведмедиком на руїни.
Нема сил уже на це дивитися, зробив би для всіх для нас добро, хоч би втік.

Один легітимний у нас сидить у Ростові, другий хай по другу сторону кордону осяде, аби подалі з очей. Може тоді у нас буде шанс.
07.09.2025 13:09 Ответить
Безкарність привладних, з Урядового кварталу та ГПУ в Україні, які ще і пожиттєво УТРИМУЮТЬСЯ Українцями, приносить самим Українцям, кров та руїну! СЬОГОДЕННЯ цьому підтвердження!!
07.09.2025 13:20 Ответить
Отупевшие зелеДрочери, где там фламинго, паляныци, бобры и т.д созданные четырежди уклонистом на едином гавнофоне, что там с баКлановым, резников, халимоном, чернышовым, крупой и и.д, что там с фсбєшником Елдаком и Крымским мостом....а это всё звенья одной цепи, называется проект кремля Буратино!!!
07.09.2025 13:18 Ответить
Ваші слова, та до Бога!
Але Сирійці, на Бога сподіваються, і з привладними асаддівцями розбираються дієво!! Перше, не заважає другому!!
Це не шоу з люстрацією у 2014-15 році в Україні!
Махніцкий, ярема, луценко, та їх послідовники, аж до сьогодення, цьому підтвердження, на прикладі міндіча, чернишова, кисліцина, шурми, дубілєта, шиферів, шуфрича, коломойського…..
07.09.2025 13:25 Ответить
Рожевий фламінго, уперед по московії! Зпаліть ту кляту москву у щент!
07.09.2025 14:35 Ответить
Мерзота яка хоче існувати 150 років забрала життя в двох місячного малюка .
07.09.2025 14:42 Ответить
 
 