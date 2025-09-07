Рятувальники досі ліквідовують наслідки російського обстрілу в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки РФ в ніч на неділю, 7 вересня.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальники продовжують розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи на місцях атаки.

У ДСНС також показали фото наслідків російської атаки.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Раніше повідомлялося, що наразі відомо про двох загиблих через удар війсь РФ по Києву. Інформація про третього загиблого не підтвердилась.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

