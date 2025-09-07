УКР
2 289 39

Келлог про масовану атаку РФ по Україні: Росія, схоже, загострює ситуацію

Келлогу

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відреагував на масовану атаку РФ по Україні в ніч на 7 вересня. Він заявив, що ударом по будівлі уряду у Києві Росія не сигналізує, що має намір завершити війну дипломатичним шляхом.

Про це Келлог написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації. Росія, схоже, загострює ситуацію, і найбільший напад за всю історію війни вразив будівлю Кабінету міністрів України", - написав спецпредставник президента США.

Келлог додав, що два тижні тому він був у будівлі українського уряду разом із прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

"Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації конфлікту, який вийде з-під контролю. Саме тому президент Трамп докладає зусиль, щоб зупинити цю війну. Цей напад не був сигналом про те, що Росія хоче дипломатичним шляхом покласти край цій війні", - заявив американський посадовець.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Топ коментарі
+19
показати весь коментар
07.09.2025 20:16 Відповісти
+15
А потрібні з поцілунками Трампа в сраку?
показати весь коментар
07.09.2025 20:15 Відповісти
+12
Та невже? Невже росія може загострювати. Друг Бальйодя такий милий парєнь для США.
показати весь коментар
07.09.2025 20:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро тут будуть коментарі із сліпою ненавистю до Трампа і США.
показати весь коментар
07.09.2025 20:13 Відповісти
А потрібні з поцілунками Трампа в сраку?
показати весь коментар
07.09.2025 20:15 Відповісти
Дивні у вас думки, відразу в такі крайнощі кинуло.
показати весь коментар
07.09.2025 20:40 Відповісти
Абсолютна зряча ненависть. (В 2014 році мудень Обама вперше нас потужно прокинув, ще і патякав пізніше про історично російський Крим).
показати весь коментар
07.09.2025 20:24 Відповісти
Щось не щастить нам з президентами України. Спершу помилилися з Обамою, потім помилилися з Трампом...
показати весь коментар
07.09.2025 20:39 Відповісти
В Україні історично не існує еліти. Ось Зеля, коли він сдохне, українська культура не втратить НІЧОГО. Такі наші можновладці, в основному це сволота, як і всякі там МЗСи та СБУ. Може американські президенти? там проблема в тому, що вони українців вважать унтерменшами, не більше, не менше Хто читав книгу Обами про його візит з Лугаром на Донбас. в курсі.
показати весь коментар
07.09.2025 20:52 Відповісти
😕
показати весь коментар
07.09.2025 20:54 Відповісти
Книжка та Обамки называется "Дерзость надежды: Мысли о возрождении американской мечты" есть в русском переводе от 2008 года.
показати весь коментар
07.09.2025 21:03 Відповісти
За все годы, что тут на форуме, не хотел такое пропечатать. Абсолютно плюсую. Но с поправкой, что речь о политической элите. Ну не было харизмы в 20 веке и сегодня тоже. Совсем недавно узнал, что тогда при УНР при Винниченко, оказываеться провозглашали УНР в составе России, как автономия. Не знал совсем этого. Это давняя беда, и она, эта беда нас в который раз губит. В который раз не получается у нас. Не для этого форума эта тема. Может всё таки война эта выбросит лидеров!
показати весь коментар
07.09.2025 21:55 Відповісти
роззброїв Україну клінтон. Хай горить у пеклі
показати весь коментар
07.09.2025 21:57 Відповісти
Через 50 днів, після 2-3 місяців, як каже Трамп!
показати весь коментар
07.09.2025 21:23 Відповісти
Вєдана, ти шолє? (с)
показати весь коментар
07.09.2025 21:52 Відповісти
Та невже? Невже росія може загострювати. Друг Бальйодя такий милий парєнь для США.
показати весь коментар
07.09.2025 20:14 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2025 20:16 Відповісти
А коли РФ сигналізувала про інше? Келлог погано і довго соображаєт. Надо цьому тупому мулу дать дошкою по носі, щоб скоріше зрозумів.
показати весь коментар
07.09.2025 20:20 Відповісти
Ну млять прям капітан очевідність
показати весь коментар
07.09.2025 20:22 Відповісти

Но-но! Це "Вічний Капітан"! Тобто капітан, котрий ніколи не стане майором.
показати весь коментар
07.09.2025 21:54 Відповісти
Ну що, ухилянти, зрозуміли, що за вас воювати не будуть? Просто сходіть уточніть дані у ТЦК.
показати весь коментар
07.09.2025 20:27 Відповісти
Трампам, Келлогам і всім іншим діджеям потрібні ще два-три місяці (а краще роки), щоб хтось із них врешті решт твітнув "ти диви, а таки росія загострювала!"
показати весь коментар
07.09.2025 20:27 Відповісти
ты конченный и твой трамп и вся его команда ....

сколько вам еще нужно времени чтобы понять что ***** не собирается останавливаться ?
показати весь коментар
07.09.2025 20:27 Відповісти
Боюсь, усе це вони чудово знають і розуміють. І саме тому ротом говорять ту дичину, котру говорять.
показати весь коментар
07.09.2025 21:49 Відповісти
Держава, яка знову стала величною, не може довготривало прикидатися дурником, бо явно виглядає блазнем.
показати весь коментар
07.09.2025 20:27 Відповісти
Ці коментарі Келлога виглядають безглуздо, вони ще когось хочуть переконати що росія не агресор, а рожевий поні який заблукав на містичній галявині)
показати весь коментар
07.09.2025 20:28 Відповісти
Келлог про масовану атаку РФ по Україні: Росія, схоже, загострює ситуацію.

Це вам просто так здається пане Келлог.
Не беріть до голови!
Друг Трампа владімір, не може такого робити!😱
показати весь коментар
07.09.2025 20:31 Відповісти
Загострює??? Та ладно...
показати весь коментар
07.09.2025 20:31 Відповісти
"Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації конфлікту, який вийде з-під контролю. Саме тому президент Трамп докладає зусиль, ЩОБ РАШИСТСЬКА КРОВОПРОЛИТНА ВІЙНА ПРОТИ УКРАЇНИ ЯК НАЙСКОРІШЕ КОНТРОЛЮВАЛАСЯ КУЙЛОМ
показати весь коментар
07.09.2025 20:33 Відповісти
Оце котяра відчебучив,Потужно,***...
показати весь коментар
07.09.2025 20:41 Відповісти
>> Саме тому президент ртамп докладає зусиль, щоб зупинити цю війну...

Келлоґ, ти хоч і пластівець генерал, але це вилизування дупи рудому недоумку вже всіх починає конкретно дратувати.
показати весь коментар
07.09.2025 20:47 Відповісти
Господи! Як ви всі "о...100...3,14здели!"
показати весь коментар
07.09.2025 20:49 Відповісти
Як же набридло оце відбілювання Трампа його придворними холуями, кожен із шкіри лізе, щоб якось виправдати дебільні ідеї і дії цього самозакоханого неука.
показати весь коментар
07.09.2025 20:54 Відповісти
Схоже що так - Трамп в курсах?
показати весь коментар
07.09.2025 20:59 Відповісти
Келлог схоже володіє дедуктивним методом Ш.Холмса?
показати весь коментар
07.09.2025 21:04 Відповісти
Побачимо що станеться за два тижні,дональд куйло!
показати весь коментар
07.09.2025 21:07 Відповісти
Чё ток проснулся?а до этого что было?Старичьки боровичьки!
показати весь коментар
07.09.2025 21:17 Відповісти
Та ти що? Дебіл
показати весь коментар
07.09.2025 21:31 Відповісти
Та невже? То може донесеш цей "висновок" своєму пиз...оватому босу.
показати весь коментар
07.09.2025 21:32 Відповісти
Та ти шо ?***,побачили що раша загострює ситуацію.Та вона вже 3,5 роки її загострює.Особливо після вашої Аляски.Трамп вже 7раз по дві неділі давав."Хай повоюють, а ми посидимо,поспостерігаємо".Же ваше пацан сказав,пацан зробив?!
показати весь коментар
07.09.2025 21:48 Відповісти
 
 