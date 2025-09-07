Келлог про масовану атаку РФ по Україні: Росія, схоже, загострює ситуацію.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відреагував на масовану атаку РФ по Україні в ніч на 7 вересня. Він заявив, що ударом по будівлі уряду у Києві Росія не сигналізує, що має намір завершити війну дипломатичним шляхом.

Про це Келлог написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації. Росія, схоже, загострює ситуацію, і найбільший напад за всю історію війни вразив будівлю Кабінету міністрів України", - написав спецпредставник президента США.

Келлог додав, що два тижні тому він був у будівлі українського уряду разом із прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

"Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації конфлікту, який вийде з-під контролю. Саме тому президент Трамп докладає зусиль, щоб зупинити цю війну. Цей напад не був сигналом про те, що Росія хоче дипломатичним шляхом покласти край цій війні", - заявив американський посадовець.

Читайте також: Війна в Україні завершиться, або доведеться заплатити страшну ціну, - Трамп

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Дивіться також: Рятувальники досі ліквідовують наслідки російського обстрілу в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж