Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину, - СМИ

Кит Келлог прибыл в Киев 11 сентября

Специальный представитель президента США генерал Кит Келлог в четверг, 11 сентября, прибыл с визитом в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание РБК-Украина.

Другие детали визита пока неизвестны.

Келлог летел с визитом в Украину через Польшу во время атаки российских дронов, - CNN

11.09.2025 15:05 Ответить
11.09.2025 15:15 Ответить
о боже с беларусов часть санкций сняли....если честно мне например пох на "санкции" даже кацапов а на "санкции" на бульбеныков так вообще.
слава богу 80% народу украйны пох, только этот боторесурс всратых выышиватников зрадойобов тут зраду будет разгонять)
11.09.2025 15:41 Ответить
 
 