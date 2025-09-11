1 318 4
Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину, - СМИ
Специальный представитель президента США генерал Кит Келлог в четверг, 11 сентября, прибыл с визитом в Киев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание РБК-Украина.
Другие детали визита пока неизвестны.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
слава богу 80% народу украйны пох, только этот боторесурс всратых выышиватников зрадойобов тут зраду будет разгонять)