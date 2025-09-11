Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину, - СМИ

Специальный представитель президента США генерал Кит Келлог в четверг, 11 сентября, прибыл с визитом в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание РБК-Украина.

Другие детали визита пока неизвестны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог летел с визитом в Украину через Польшу во время атаки российских дронов, - CNN