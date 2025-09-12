Украина готова предоставить Келлогу гражданство. Он – ПВО посильнее, чем Patriot, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский в шутку назвал спецпредставителя президента США по войне в Украине генерала Кита Келлога "не хуже американского ПВО", чем система Patriot, когда тот приезжает в Киев, потому что тогда прекращаются атаки РФ.
Об этом глава государства сказал во время выступления на Ялтинской европейской стратегии, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу поблагодарить генерала Келлога. Мы знали, что у США есть ПВО, сильнее чем Patriot. Об этом, господин генерал, действительно говорят: каждый раз, когда вы здесь, когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться. Хотелось бы, чтобы вы ездили по всем городам Украины", - заявил Зеленский, после чего добавил: "Мы бы хотели еще несколько таких систем для нашего государства".
Он отметил, что это "не совсем шутка", поскольку действительно, когда в Киеве находится Келлог, Россия не наносит массированных ударов - "убийцы воздерживаются от убийств".
"С представителями других государств это не работает, и это не работает с представителями международных организаций. Возможно, работало бы с представителями Китая, но Китай, похоже, не заинтересован не только в окончании войны, но и в прекращении обстрелов", - пояснил президент.
По его словам, нужно не временное затишье, а гарантированное завершение войны, гарантированная безопасность для Украины и ответственность России за содеянное.
"Интересно, в Америке с Россией это так же работает, господин генерал? Возможно, это и есть вариант, как реализовать ceasefire, о котором еще в феврале говорил президент Трамп. Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство, квартиру, все, что нужно, если это будет побуждать Россию к прекращению огня", - добавил Зеленский.
