РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8439 посетителей онлайн
Новости Визит Келлога в Киев
2 117 27

Украина готова предоставить Келлогу гражданство. Он – ПВО посильнее, чем Patriot, - Зеленский

Зеленский назвал Келлога американским ППО во время визита в Украину

Президент Владимир Зеленский в шутку назвал спецпредставителя президента США по войне в Украине генерала Кита Келлога "не хуже американского ПВО", чем система Patriot, когда тот приезжает в Киев, потому что тогда прекращаются атаки РФ.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Ялтинской европейской стратегии, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить генерала Келлога. Мы знали, что у США есть ПВО, сильнее чем Patriot. Об этом, господин генерал, действительно говорят: каждый раз, когда вы здесь, когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться. Хотелось бы, чтобы вы ездили по всем городам Украины", - заявил Зеленский, после чего добавил: "Мы бы хотели еще несколько таких систем для нашего государства".

Он отметил, что это "не совсем шутка", поскольку действительно, когда в Киеве находится Келлог, Россия не наносит массированных ударов - "убийцы воздерживаются от убийств".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел встречу с Келлогом в Киеве

"С представителями других государств это не работает, и это не работает с представителями международных организаций. Возможно, работало бы с представителями Китая, но Китай, похоже, не заинтересован не только в окончании войны, но и в прекращении обстрелов", - пояснил президент.

По его словам, нужно не временное затишье, а гарантированное завершение войны, гарантированная безопасность для Украины и ответственность России за содеянное.

"Интересно, в Америке с Россией это так же работает, господин генерал? Возможно, это и есть вариант, как реализовать ceasefire, о котором еще в феврале говорил президент Трамп. Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство, квартиру, все, что нужно, если это будет побуждать Россию к прекращению огня", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель Трампа Кэллог прибыл в Украину, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (21905) ПВО (3103) Келлог Кит (221)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
ох ти клоун. надай спочатку громадянство воїнам з інших країн які роками не можуть його отримати, хоча воюють в ЗСУ,
показать весь комментарий
12.09.2025 17:52 Ответить
+10
Зато коли Зеленський виїжджає з країни на саміти, до "охочих", щось "обговорювати"... та ін. гастролі - бомбардування України зростають в геометричній прогресії.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:57 Ответить
+7
Ой,потішив самолюбство американського старого пердуна. Молодець. Типу,Келлогу не насрати. Де "фламінго" члєнограй?
показать весь комментарий
12.09.2025 17:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ох ти клоун. надай спочатку громадянство воїнам з інших країн які роками не можуть його отримати, хоча воюють в ЗСУ,
показать весь комментарий
12.09.2025 17:52 Ответить
нууу......
у невзорова є.
кому ще?
показать весь комментарий
12.09.2025 18:00 Ответить
курва !
вміє ЗЄля наплювати на Людину

.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:01 Ответить
Ой,потішив самолюбство американського старого пердуна. Молодець. Типу,Келлогу не насрати. Де "фламінго" члєнограй?
показать весь комментарий
12.09.2025 17:55 Ответить
фламінги є! рожевої фарби нема!
котопес єрмакумеров по всьому світу рискають, не можуть знайти!
вже, всіх таїландських трансов перетрахали.....
показать весь комментарий
12.09.2025 18:02 Ответить
Рожева фарба це головний секретний компонент...нормальній людині цього не зрозуміти...
показать весь комментарий
12.09.2025 18:06 Ответить
Пашутіл... дебіл..
показать весь комментарий
12.09.2025 17:56 Ответить
нахезал...дебіл...
показать весь комментарий
12.09.2025 19:06 Ответить
Зато коли Зеленський виїжджає з країни на саміти, до "охочих", щось "обговорювати"... та ін. гастролі - бомбардування України зростають в геометричній прогресії.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:57 Ответить
Ненароком описав стан українського ВПК.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:58 Ответить
"Він - сильніше ППО, ніж Patriot"

это как понимать? дать келогу гражданство и выставлять его под обстрелы, чтобы россияне боялись атаковать?
показать весь комментарий
12.09.2025 17:59 Ответить
шоу голобородька безкінечне та примусове!
ми в концтаборі!!!!
показать весь комментарий
12.09.2025 18:04 Ответить
Какое там дать наше гражданство, ***** кацапы боятся американского, потому и не стреляют. мож сам прими амергражданство, глядишь и война прекратится.
показать весь комментарий
12.09.2025 18:10 Ответить
ЗЫ ... тока по амергражданству привлекут, есть за что.
показать весь комментарий
12.09.2025 18:13 Ответить
По Келогу не прилітає по тій самій причині з якої не прилітає в Конче Заспу
показать весь комментарий
12.09.2025 18:14 Ответить
Еммм. А ти точно знаєш шо прилітає в Кончу Заспу? Ну бо в мене якось інша інформація, і я тебе розчарую
показать весь комментарий
12.09.2025 18:40 Ответить
А що там кажуть психіатри?
Може вже давно слід видати довідку про непридатність найвеличнішого у власних хворобливих думках?
показать весь комментарий
12.09.2025 18:17 Ответить
Ідіот. Країною керує повний ідіот. Боже, вбережи Україну від цього імбецила!
показать весь комментарий
12.09.2025 18:18 Ответить
Кацапы чмо, бояться убить Келлога азаза! Зеленский реально е*анутый, в хорошем смысле.
показать весь комментарий
12.09.2025 18:26 Ответить
Пиз*ець - подумав Келлог.

показать весь комментарий
12.09.2025 18:34 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2025 18:44 Ответить
Що такого корисного для України Келог зумів зробити на рівні прийняття рішень американським політикумом? Поки що, нічого, одні слова.
показать весь комментарий
12.09.2025 18:39 Ответить
не все тебе докладывают....
показать весь комментарий
12.09.2025 18:57 Ответить
Цей стендапер іноді смішний 🤣
показать весь комментарий
12.09.2025 18:39 Ответить
несмішні кловани - несмішні жарти...
показать весь комментарий
12.09.2025 19:02 Ответить
все шапіто в зборі і напружено "працює"!
показать весь комментарий
12.09.2025 19:08 Ответить
Янелох, надо быть ближе к земле. Двойное гражданство Украины и Израиля запрещено.
Так ты маме Римме и папе Саше опять дашь украинское или заберёшь Израильское?
показать весь комментарий
12.09.2025 19:10 Ответить
 
 