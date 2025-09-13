Китай способен за день остановить агрессию РФ против Украины, - Келлог
Если бы Китай полностью перерезал свою помощь России, то это приведет к очень быстрой остановке российской агрессии против Украины.
Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
"Россия сейчас стала младшим партнером Китая. Сейчас можно говорить, что Китай имеет как и экономическое преимущество над Россией, так и по военной мощи, и даже исторически. Скажу больше: если бы Китай полностью перерезал свою помощь России, эта война уже завтра бы завершилась", - заявил спецпредставитель президента США.
Кроме этого, он отметил зависимость России от помощи КНДР: "Если бы Россия была в хорошей позиции, они бы не завозили тысячи северокорейцев, чтобы отвоевывать свои территории от украинской армии".
За декілька годин остановив вторгнення пу в Казахстан...
але... Україна - це інше(
а тр...поставки зброї гальмує, а про санкції - так це в загалі маячня.
А результат червоної дорожки в Анкориджи... вже і до поляків і румин докатився...
Мир можливий тільки через силу!
Гарантії припинення війни - це зброя і розвід.данні, засоби коммунікації для ЗСУ.
Де зброя і дозвіл її застосовувати?
Мета пу на сьогодні залякати поляків, румин і ін. щоб через їхню территорію прекратити поставки Україні зброї... інакше, як каже пу, вони для нього стануть "законними" воєнними цілями...
...а тр ясно сказав, що нікого захищати не буде... і довів вже скоро рік у креслі преза (та плюс півроку до виборів), що дружбану пу лише козирі підкинє...
Допомога - вона буває різной.
От, червона дорожка в анкориджи за своєю силою може бути порівняна з силою вибуха ядерної бомби, яка перетворила в труху всі дипл. зусилля по ізоляції пу, а тепер ще й бацьки... які в одночас стали рукопожатними... а не порушниками міжн.права, замість покарання отримують пряники від світового копа...(
А рептилоїди - так ті взагалі можуть зупинити агресію ще до її початку!
Молодці трампісти, замість дій старанно засмічують інформпростір своєю блювотою.
Що за лайно Трамп - було відомо дуже давно, ще з його перших виступів про те, що Україна винувата у нападі на неї, бо не віддала Крим і не відмовилась від прагнення вступити в НАТО.
У травні Держдепартамент США дозволив Enі, а також іспанській Repsol відновити операції з венесуельською нафтою, щоб погасити невиплачений борг та дивіденди на мільярди доларів.
Другий танкер, зафрахтований Eni, також незабаром попрямує до Венесуели і, як очікується, завантажить два мільйони барелів розбавленої сирої нафти і доставить її до Європи. Цей вантаж буде розділено між Eni та іспанською Repsol."https://lb.ua/economics/2022/06/18/520459_ievropa_vidnovlyuie_postachannya_nafti_z.html
А воно не вийшло! Путін загруз та забуксував, в Україні, і четвертий рік бовтається у кривавому болоті... А тепер ще й характер війни помінявся... Прийшла "війна дронів"... А Китай до неї не готовий!
Занедбані.
Чи спеціально,а чи внаслідок відсутності професіоналізму,вже немає значення-результат один.
Тут,країну треба рятувати.А що,вони від того,квартальщики? Якийсь відосик,спектакль показати-то вони вміють.
Це Келог казав про Курську та Білгородську області, куди РФ вводила військових з КНДР "щоб відвойовувати свої території від української армії"