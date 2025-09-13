Китай способен за день остановить агрессию РФ против Украины, - Келлог

Если бы Китай полностью перерезал свою помощь России, то это приведет к очень быстрой остановке российской агрессии против Украины.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Россия сейчас стала младшим партнером Китая. Сейчас можно говорить, что Китай имеет как и экономическое преимущество над Россией, так и по военной мощи, и даже исторически. Скажу больше: если бы Китай полностью перерезал свою помощь России, эта война уже завтра бы завершилась", - заявил спецпредставитель президента США.