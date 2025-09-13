РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5447 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Китая и РФ
1 737 49

Китай способен за день остановить агрессию РФ против Украины, - Келлог

келлог

Если бы Китай полностью перерезал свою помощь России, то это приведет к очень быстрой остановке российской агрессии против Украины.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Россия сейчас стала младшим партнером Китая. Сейчас можно говорить, что Китай имеет как и экономическое преимущество над Россией, так и по военной мощи, и даже исторически. Скажу больше: если бы Китай полностью перерезал свою помощь России, эта война уже завтра бы завершилась", - заявил спецпредставитель президента США.

Кроме этого, он отметил зависимость России от помощи КНДР: "Если бы Россия была в хорошей позиции, они бы не завозили тысячи северокорейцев, чтобы отвоевывать свои территории от украинской армии".

Читайте также: Китай должен оказать давление на Россию для остановки войны против Украины, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

Автор: 

Китай (3175) россия (97178) Келлог Кит (223)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Ні ні ні, це Трамп здатний за 24 години зупинити війну. Келлог щось наплутав.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:19 Ответить
+5
Здатний! - а хто здатний заставити Китай?
показать весь комментарий
13.09.2025 21:19 Ответить
+4
Якщо вже Китай не готовий до війни дронів, то не знаю хто готовий
показать весь комментарий
13.09.2025 21:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здатний! - а хто здатний заставити Китай?
показать весь комментарий
13.09.2025 21:19 Ответить
Китай дійсно здатний!
За декілька годин остановив вторгнення пу в Казахстан...
але... Україна - це інше(
а тр...поставки зброї гальмує, а про санкції - так це в загалі маячня.
А результат червоної дорожки в Анкориджи... вже і до поляків і румин докатився...
Мир можливий тільки через силу!
Гарантії припинення війни - це зброя і розвід.данні, засоби коммунікації для ЗСУ.
Де зброя і дозвіл її застосовувати?

Мета пу на сьогодні залякати поляків, румин і ін. щоб через їхню территорію прекратити поставки Україні зброї... інакше, як каже пу, вони для нього стануть "законними" воєнними цілями...
...а тр ясно сказав, що нікого захищати не буде... і довів вже скоро рік у креслі преза (та плюс півроку до виборів), що дружбану пу лише козирі підкинє...
показать весь комментарий
13.09.2025 23:02 Ответить
Пів року тому Чубчик би образився.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:19 Ответить
Ні ні ні, це Трамп здатний за 24 години зупинити війну. Келлог щось наплутав.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:19 Ответить
Десь зараз плаче , тепер , ображений Трамп ...
показать весь комментарий
13.09.2025 22:35 Ответить
Допомога, це коли безоплатно. Китай нікому не допомагає, ні рф, ні Україні.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:24 Ответить
...хахаха, навіть за гроши тр не продає Україні доста конче потрібної зброї, вже не кажучи про дозвіл її застосовувати...

Допомога - вона буває різной.
От, червона дорожка в анкориджи за своєю силою може бути порівняна з силою вибуха ядерної бомби, яка перетворила в труху всі дипл. зусилля по ізоляції пу, а тепер ще й бацьки... які в одночас стали рукопожатними... а не порушниками міжн.права, замість покарання отримують пряники від світового копа...(
показать весь комментарий
13.09.2025 23:15 Ответить
А марсіани - так взагалі за хвилину!
А рептилоїди - так ті взагалі можуть зупинити агресію ще до її початку!

Молодці трампісти, замість дій старанно засмічують інформпростір своєю блювотою.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:24 Ответить
Яких дій ти від них чекаєш?
показать весь комментарий
13.09.2025 21:58 Ответить
Вважаю, що якщо у тебе в руках калаш і такий же калаш у ґвалтівника, який на твоїх очах мордує свою жертву, то ти останній п_д0р, якщо сором'язливо сховаєш погляд і підеш, наче нічого не бачив, бо тобі, гнида, жити зі згадкою про те, що відбувалось на твоїх очах і як ти себе повів.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:17 Ответить
а якщо в тебе в руках калаш і ти дивишся, як великий гопнік б'є малого гопника, то що тоді? бо американці не дуже то й розрізняють нас.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:25 Ответить
Хто не розрізняє агресора і жертву - той потребує лікування голови гільйотиною.
Що за лайно Трамп - було відомо дуже давно, ще з його перших виступів про те, що Україна винувата у нападі на неї, бо не віддала Крим і не відмовилась від прагнення вступити в НАТО.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:34 Ответить
а що ти про зе скажеш? він в 19 році теж з хйлом дружити хотів.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:35 Ответить
Та невже, оце так новина... Ти краще піди це своєму придуркуватому босу розкажи, бо всі притомні вже давно вкурсі.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:24 Ответить
О! Келих, а як же твій тампон? Він же теж обіцяв за 24 години приборкати *****. А потім виявилося шо ***** гарний хлопець і друг.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:24 Ответить
Не факт, що за день, але вкупі з США здатен зупинити.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:26 Ответить
США так само можуть зупинити війну,але не хочуть,так само як і Китай.Достатньо зняти нафтове ембарго за країни з найбільшими запасами нафти - Венесуели,тому не потрібно розповідати байки що Китай поганий а ми хороші.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:27 Ответить
"Зазначається, що італійська компанія Eni зафрахтувала танкер із венесуельською нафтою обсягом 650 тис. барелів.

У травні Держдепартамент США дозволив Enі, а також іспанській Repsol відновити операції з венесуельською нафтою, щоб погасити невиплачений борг та дивіденди на мільярди доларів.

Другий танкер, зафрахтований Eni, також незабаром попрямує до Венесуели і, як очікується, завантажить два мільйони барелів розбавленої сирої нафти і доставить її до Європи. Цей вантаж буде розділено між Eni та іспанською Repsol."https://lb.ua/economics/2022/06/18/520459_ievropa_vidnovlyuie_postachannya_nafti_z.html
показать весь комментарий
13.09.2025 21:45 Ответить
Значить Китаю вигідно щоб зупинки не було
показать весь комментарий
13.09.2025 21:27 Ответить
Китай бабло заробляє
показать весь комментарий
13.09.2025 21:59 Ответить
А воно Китаю, треба? Європа з США, своєю допомогою Україні, сплутали Китаю карти!Вони ж очікували, що Путін здійснить "бліцкріг" в Україні, і поки Європа буде ошелешено "чухать потилицю, перед очима "нового порядку", Китай зробить такий самий "бліцкріг" з Тайванем, киваючи на приклад Росії, як на прецедент...
А воно не вийшло! Путін загруз та забуксував, в Україні, і четвертий рік бовтається у кривавому болоті... А тепер ще й характер війни помінявся... Прийшла "війна дронів"... А Китай до неї не готовий!
показать весь комментарий
13.09.2025 21:28 Ответить
Якщо вже Китай не готовий до війни дронів, то не знаю хто готовий
показать весь комментарий
13.09.2025 21:32 Ответить
В Китаї дронів як гуталіну - шле кому попало
показать весь комментарий
13.09.2025 21:43 Ответить
У него нехватка дронов?
показать весь комментарий
13.09.2025 21:36 Ответить
У СРСР танків і літаків, перед війною, було В РАЗИ більше, ніж у німців... Допомогло? Треба тими дронами навчиться користуваться...
показать весь комментарий
13.09.2025 21:50 Ответить
Напевно вони цим і займаються, збираючи інформацію з дронів обох сторін.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:52 Ответить
Китайцы если что-то делают, то оттачивают мастерство до совершенства.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:58 Ответить
Якраз цим вони, і займаються... Але ще на шляху до цього...
показать весь комментарий
13.09.2025 22:01 Ответить
А які відносини мзс від ермака з Китаєм?
Занедбані.
Чи спеціально,а чи внаслідок відсутності професіоналізму,вже немає значення-результат один.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:29 Ответить
Они были в контрах со времени терок вокруг Мотор Сич.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:46 Ответить
Терки саме легше влаштовувати.
Тут,країну треба рятувати.А що,вони від того,квартальщики? Якийсь відосик,спектакль показати-то вони вміють.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:21 Ответить
Які ще свої території ***** відвойовує у української армії?!! Що у того спецпредставника Трампа по Україні в голові?!! Це просто скандал!
показать весь комментарий
13.09.2025 21:30 Ответить
Він про Суджу. На території України корейці в боях поки не помічені.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:33 Ответить
Читайте уважніше.
Це Келог казав про Курську та Білгородську області, куди РФ вводила військових з КНДР "щоб відвойовувати свої території від української армії"
показать весь комментарий
13.09.2025 21:38 Ответить
Увівши войска у Сибір?
показать весь комментарий
13.09.2025 21:32 Ответить
Ідіоти американські ще не зрозуміли що китай вже веде Третю світову війну. Тільки поки що китац веде цю війну своїми вассалами. Бо спочатку перевіряв Захід і сша на реакцію. Потім якщо побачить хороший результат то підключиться напряму.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:40 Ответить
А чому китайські товари заполонили всі полиці в Україні ? Для чого Україні вести торгівлю з союзником росії ?
показать весь комментарий
13.09.2025 21:42 Ответить
Припускааю що сша в зговорі з китаєм або з рф
показать весь комментарий
13.09.2025 21:46 Ответить
Або з ними обома знищують основного свого конкурента.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:48 Ответить
Той, хто зазіхнув на панування долара в світовій торгівлі і резервах. ЄС звичайно.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:00 Ответить
Європа
показать весь комментарий
13.09.2025 22:40 Ответить
Зае*али своими детскими эмоциональными высерами.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:59 Ответить
це фактично визнання ,шо китай воює в Україні ,і завдяки московським рукам ,йде така кривава війна , Арахламідія, де ти падло , закохане ву китайський режим ділося, з екранів ?!!!
показать весь комментарий
13.09.2025 22:06 Ответить
Коли Китай заохочував та науськував ***** на війну з Україною він був на піку. Зараз Китай в занурюється в кризу. І не факт що китайці виберуться. Карма **** зла - замість панування на світових ринках будуть панувати в болотах *****стану. Монопольно продавати жменці голодранців *****стану дешеві товари сумнівне досягнення...
показать весь комментарий
13.09.2025 22:14 Ответить
китай може і здатний, а от зупинятель 28 воєн за 24 години ні...
показать весь комментарий
13.09.2025 23:02 Ответить
 
 