Келлог о вторжении дронов РФ в Польшу: Путин проверяет, может ли он еще дальше сдвинуть границу своих действий

Келлог о дронах РФ в Польше

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши не было случайным, такими действиями российский диктатор Владимир Путин проверяет, может ли он еще дальше подвинуть границу своих действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил на встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Залетело 19 дронов - это не может быть случайностью. Может быть одна ложная цель, может две, но не 19", - подчеркнул он.

По словам Келлога, российский диктатор Владимир Путин "действует целенаправленно, он посылает сигнал, и хочет услышать ответ - может ли он еще дальше подвинуть границу (своих возможных действий)"

"Вы уже это кино видели в Европе. Помните, когда Чемберлен сказал, что принес мир Европе, и что было дальше", - добавил генерал, намекая на согласие Европы на компромиссы с Гитлером.

Также читайте: Сикорский о версии россиян о вторжении дронов в Польшу: Какой лжи мы должны верить?

Он отметил, что если не будут учтены уроки истории, то мир будет двигаться к третьей мировой войне.

В то же время Келлог убежден, что сейчас единство западных стран является беспрецедентным.

"Я не видел со времен Второй мировой войны, чтобы альянс западных стран был таким сильным и единым", - отметил он.

В качестве примера он привел визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского вместе с лидерами ведущих европейских стран: "Лет пять или шесть было бы бесполезно надеяться на такое количество и такую быструю реакцию западных лидеров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай способен за день остановить агрессию РФ против Украины, - Келлог

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Польша (8771) путин владимир (32189) Келлог Кит (223)
Судячи з усього, на Заході насправді всі все розуміють, одна тільки біда - стються ..
13.09.2025 22:08 Ответить
Захід дасть адекватну відповідь?
13.09.2025 21:54 Ответить
Авжеж, через 2-3 тижні🤗🤣🤣🤣
13.09.2025 22:09 Ответить
I що? просунув?
13.09.2025 21:57 Ответить
Судячи з усього, на Заході насправді всі все розуміють, одна тільки біда - стються ..
13.09.2025 22:08 Ответить
Путин вероятно хочет отрезать Украину от тылового обеспечения Запада и видимо будет бить по западным регионам и тунель они говорили хотят обвалить, что под горой, через который жд сообщения с Европой и по складам в Польше целили удар. И это позволит на фронте продвигаться. Судя по всему это реальные планы.
13.09.2025 22:12 Ответить
так спецпредстав це своєму рудому півню.
13.09.2025 22:14 Ответить
Келлог хоча б приїздить в Україну показати, що він нормальний ....Може це хоча б якось заходить в США тих же рейганістів на вчинки?
13.09.2025 22:17 Ответить
Він з Трампом взагалі спілкується, чи хоча б читає його дописи? Ну він же спецпредставник не своєї дочки.
14.09.2025 00:02 Ответить
 
 