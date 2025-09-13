Келлог о вторжении дронов РФ в Польшу: Путин проверяет, может ли он еще дальше сдвинуть границу своих действий

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши не было случайным, такими действиями российский диктатор Владимир Путин проверяет, может ли он еще дальше подвинуть границу своих действий.

об этом он заявил на встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Залетело 19 дронов - это не может быть случайностью. Может быть одна ложная цель, может две, но не 19", - подчеркнул он.

По словам Келлога, российский диктатор Владимир Путин "действует целенаправленно, он посылает сигнал, и хочет услышать ответ - может ли он еще дальше подвинуть границу (своих возможных действий)"

"Вы уже это кино видели в Европе. Помните, когда Чемберлен сказал, что принес мир Европе, и что было дальше", - добавил генерал, намекая на согласие Европы на компромиссы с Гитлером.

Он отметил, что если не будут учтены уроки истории, то мир будет двигаться к третьей мировой войне.

В то же время Келлог убежден, что сейчас единство западных стран является беспрецедентным.

"Я не видел со времен Второй мировой войны, чтобы альянс западных стран был таким сильным и единым", - отметил он.

В качестве примера он привел визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского вместе с лидерами ведущих европейских стран: "Лет пять или шесть было бы бесполезно надеяться на такое количество и такую быструю реакцию западных лидеров".

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.