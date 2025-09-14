УКР
Навроцький терміново відвідає Берлін та Париж через вторгнення "шахедів" у Польщу

новий президент Польщі Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький через заліт російських дронів на територію країни змінив робочий графік та відвідає Берлін і Париж.

Про це заявив глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

За його словами, Навроцький змінює графік закордонних візитів. У вівторок, 16 вересня, він відвідає Берлін, а потім того ж дня вилетить до Парижу.

У програму візитів додано тему російських дронів, які 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

"Це розмова з нашими союзниками, але це також і ширша розмова: це, звичайно, військова безпека та співпраця в рамках НАТО з метою реагування на російську загрозу", - сказав очільник канцелярії президента Польщі.

Також читайте: Вторгнення російських дронів у Польщу є неприйнятним, прикрим і небезпечним розвитком подій, - Рубіо

Окрім безпекових тем, президент у Берліні також планує обговорити питання репарацій та міжнародної торгівлі.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

