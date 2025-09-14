Навроцький дозволив військам НАТО залишатися в країні в межах операції "Східний вартовий"

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав рішення, яке дозволяє іноземним військовим силам залишатися на території країни.

Про це в соцмережі Х повідомляє Національне бюро безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав резолюцію, яка дозволяє іноземним військовим силам з країн-членів Організації Північноатлантичного договору залишатися на території Польщі",- сказано в дописі.

Нагадаємо, що НАТО запустило місію "Східний вартовий" для того, щоб посилити позиції вздовж східного флангу Альянсу. Це відповідь на атаку російський дронів на Польщу та загрозу від РФ.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

