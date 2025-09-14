УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 269 28

Навроцький дозволив військам НАТО залишатися в країні в межах операції "Східний вартовий"

Навроцький дозволив військам НАТО перебувати в Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав рішення, яке дозволяє іноземним військовим силам залишатися на території країни.

Про це в соцмережі Х повідомляє Національне бюро безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав резолюцію, яка дозволяє іноземним військовим силам з країн-членів Організації Північноатлантичного договору залишатися на території Польщі",- сказано в дописі.

Нагадаємо, що НАТО запустило місію "Східний вартовий" для того, щоб посилити позиції вздовж східного флангу Альянсу. Це відповідь на атаку російський дронів на Польщу та загрозу від РФ.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: Навроцький терміново відвідає Берлін та Париж через вторгнення "шахедів" у Польщу

НАТО (6770) Польща (8931) Навроцький Кароль (59)
Топ коментарі
+8
Це чмо промоськовське ще нам мізки по..бе !!))
14.09.2025 18:27 Відповісти
14.09.2025 18:25 Відповісти
+3
ой, який благодєтєль...я розчулений
14.09.2025 18:28 Відповісти
14.09.2025 18:28 Відповісти
+3
Чомусь не бачу нічого про «Волинську різанину». Чи вже не актуально ?
14.09.2025 18:40 Відповісти
14.09.2025 18:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
щось швидко цей кацаполюб здувся.
14.09.2025 18:19 Відповісти
14.09.2025 18:19 Відповісти
😊 Нууу, якби він не дозволив військам НАТО залишитись, то і сам дуже швидко, можливо одразу поїхав би з Польщі теж, тільки в протилежний бік.
14.09.2025 19:14 Відповісти
14.09.2025 19:14 Відповісти
Дозволити сильнішому робити те що він і так зробить - це розумний крок як для справжнього пацана так і для публічного політика.
14.09.2025 19:27 Відповісти
14.09.2025 19:27 Відповісти
Шо? Це ви про нато й польщу? Чи про рашку і Українау?
14.09.2025 19:30 Відповісти
14.09.2025 19:30 Відповісти
Про Кароля і НАТО. Звісно.
14.09.2025 19:35 Відповісти
14.09.2025 19:35 Відповісти
а ваші теорії тільки в Польщі працюють? Чи у вас подвійні стандарти?
14.09.2025 19:39 Відповісти
14.09.2025 19:39 Відповісти
В Україну НАТО не хоче зайти? - в Афган країни НАТО заходили
14.09.2025 18:21 Відповісти
14.09.2025 18:21 Відповісти
ну допустим зайде нато, потім прилетить ядерка, виразять глибоку струрбованість. І що далі?
14.09.2025 18:27 Відповісти
14.09.2025 18:27 Відповісти
Лякають - Китай сказав кацапам ядерку не приміняти
14.09.2025 18:31 Відповісти
14.09.2025 18:31 Відповісти
Сі Цзінь Пін телефонує Путіну:
- Владимир Владимирович! Не вздумай применять ядерное оружие А то американцы могут по Сибири ядерной бомбой ударить А нам её ещё обживать надо.... Мы с тобой так не договаривались!
14.09.2025 18:58 Відповісти
14.09.2025 18:58 Відповісти
Так - кому потрібний Місячний ландшафт
14.09.2025 19:00 Відповісти
14.09.2025 19:00 Відповісти
А ми є чдени альянса?
14.09.2025 18:56 Відповісти
14.09.2025 18:56 Відповісти
А Кувейт був членом - коли його відбивали від Саддама?
14.09.2025 18:59 Відповісти
14.09.2025 18:59 Відповісти
Його "відбивав" союз нато чи окремі його члени?Ти все мрієш що хтось за тебе воювати буде?
14.09.2025 19:05 Відповісти
14.09.2025 19:05 Відповісти
Ми набагато слабші - путлєр не зупиниться - Європа ж не хоче шоб нас нестало - це їм не вигідно
14.09.2025 19:11 Відповісти
14.09.2025 19:11 Відповісти
Це чмо промоськовське ще нам мізки по..бе !!))
14.09.2025 18:25 Відповісти
14.09.2025 18:25 Відповісти
ой, який благодєтєль...я розчулений
14.09.2025 18:28 Відповісти
14.09.2025 18:28 Відповісти
Понти понтами, нє позва̀лям, але...
У Навроцкого віддуваються штани - памперс.
14.09.2025 18:33 Відповісти
14.09.2025 18:33 Відповісти
ніхєрассє! це просто ескалація якась від навроцького.
14.09.2025 18:38 Відповісти
14.09.2025 18:38 Відповісти
Ай, як серйозно, дозволив, рольники самі можуть все вирішити
14.09.2025 18:39 Відповісти
14.09.2025 18:39 Відповісти
Чомусь не бачу нічого про «Волинську різанину». Чи вже не актуально ?
14.09.2025 18:40 Відповісти
14.09.2025 18:40 Відповісти
А тобі тільки за цей пост розраховуються. ?
14.09.2025 19:06 Відповісти
14.09.2025 19:06 Відповісти
Це за дармо, від душі
14.09.2025 19:36 Відповісти
14.09.2025 19:36 Відповісти
разрешииил А МОГ НЕ РАЗРЕШИТЬ )) пиар из ничего
14.09.2025 18:46 Відповісти
14.09.2025 18:46 Відповісти
цей дурень САМ знайшов московитам "алебі", щоб залишити у лукошенка частину військ - "в связи с угрозой границам Белоруси со стороны НАТО"!
14.09.2025 18:53 Відповісти
14.09.2025 18:53 Відповісти
Чому не закликав Утiна, ввести вiська? Непорядок!
14.09.2025 18:55 Відповісти
14.09.2025 18:55 Відповісти
Наверное потерял веру в фермеров с тракторами..
14.09.2025 19:17 Відповісти
14.09.2025 19:17 Відповісти
 
 