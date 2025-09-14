В Бундестаге призвали НАТО срочно закупить беспилотники для защиты от России

После вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Норберт Реттген призвал к реализации программы закупки оборонных беспилотников.

Об этом сообщает Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

"НАТО нужны беспилотники для защиты от российских дронов",- сказал Реттген.

Он отметил, что это еще больше касается Германии, которая "практически не имеет возможностей" в этой сфере.

"Федеральное правительство должно как можно скорее начать программу закупок", - заявил немецкий политик.

Кроме этого, он подчеркнул, что НАТО не может и не будет терпеть, чтобы Россия вторглась в воздушное пространство стран НАТО, грубо нарушая международное право, с целью нападения на Украину.

"НАТО должно как можно скорее обеспечить себя соответствующим оборудованием. Это означает, что с беспилотниками нельзя постоянно бороться с помощью сложных и дорогих систем традиционной противовоздушной обороны",- отметил Реттген.

Напоследок он добавил, что сотрудничество с Украиной по этому вопросу было бы хорошим вариантом.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

