Шахеды залетели в Польшу
1 027 33

В Бундестаге призвали НАТО срочно закупить беспилотники для защиты от России

Норберт Реттген

После вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Норберт Реттген призвал к реализации программы закупки оборонных беспилотников.

Об этом сообщает Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

"НАТО нужны беспилотники для защиты от российских дронов",- сказал Реттген.

Он отметил, что это еще больше касается Германии, которая "практически не имеет возможностей" в этой сфере.

"Федеральное правительство должно как можно скорее начать программу закупок", - заявил немецкий политик.

Кроме этого, он подчеркнул, что НАТО не может и не будет терпеть, чтобы Россия вторглась в воздушное пространство стран НАТО, грубо нарушая международное право, с целью нападения на Украину.

Читайте также: Келлог о вторжении дронов РФ в Польшу: Путин проверяет, может ли он еще дальше сдвинуть границу 

"НАТО должно как можно скорее обеспечить себя соответствующим оборудованием. Это означает, что с беспилотниками нельзя постоянно бороться с помощью сложных и дорогих систем традиционной противовоздушной обороны",- отметил Реттген.

Напоследок он добавил, что сотрудничество с Украиной по этому вопросу было бы хорошим вариантом.

Читайте также: Навроцкий срочно посетит Берлин и Париж из-за вторжения "шахедов" в Польшу

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также: Реакция Трампа на вторжение российских дронов в Польшу вызвала тревогу в Европе, - Reuters

 

беспилотник (4246) Германия (7271) НАТО (10307)
Топ комментарии
+3
Дрони краще купувати не для захисту, а для адекватної відповіді по кацапським територіям.

14.09.2025 17:49 Ответить
+3
Знести Елабугу з земної кулі ,к нєбєням !!))

14.09.2025 18:04 Ответить
+2
мабуть у США будуть закупляти.

14.09.2025 17:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
мабуть у США будуть закупляти.

14.09.2025 17:35 Ответить
У Бундестазі

14.09.2025 17:44 Ответить
сша закупають В Україні

14.09.2025 17:46 Ответить
у коментах я не користуюсь емодзі, бо це виглядає як закадровий сміх у дешевих серіалах.

14.09.2025 18:19 Ответить
Трамп одобряє, це буде чудова угода 🤣

14.09.2025 17:47 Ответить
сша не по біспілотнікам ,в них їх нема

14.09.2025 17:49 Ответить
Фрау Меркель пусть не забудут наградить за разгром букдесвера и в конец распоясавшуюся Рашку.

14.09.2025 17:45 Ответить
нагадіть

14.09.2025 17:47 Ответить
Дрони краще купувати не для захисту, а для адекватної відповіді по кацапським територіям.

14.09.2025 17:49 Ответить
Знести Елабугу з земної кулі ,к нєбєням !!))

14.09.2025 18:04 Ответить
)(уйло має вьє**ати по Польщі і Німеччині..обовязково

14.09.2025 17:52 Ответить
"По дронах Україна в світі номер один" - Валерій Яковенко

14.09.2025 17:53 Ответить
Україна стала №1 у світі з виробництва дронів

14.09.2025 17:55 Ответить
ось де Ми заробимо

14.09.2025 17:56 Ответить
І що,проснеться німецька нація?Розбавлена арабами та неграми,перекормлена сардельками і перепоєна пивом,пузата і важка на підйом?Колись войовнича і смілива,а тепер затуркана репараціями і зганьблена фашизмом...Думаю так,німець він і в Африці німець...

14.09.2025 17:58 Ответить
Для розумних західних друзів.
Єдиний шанс у путлера перемогти Європу до Піриней - розпочати окупацію Заходу з першими морозами.
Воно все неготове , самий важливий фактор, морально й психологічно.
Навіть те що їм нічим ( все дуже швидко скінчиться) й ніКим боронитися - це другий фактор.
Єдиний їх захист - Українська Армія.
Але простягнути фронт ще на кілька десятків сотень км вшир й вглиб ми не зможемо.
Морози й низький рівень психологічного стану Заходу надасть можливість путлеру м'ясом продавити шлях крізь усю Європу.
Бо на весну Європа стане значно зібраніше й тактовно підготована. Весна 2026 р. Це провал буде для кацапського улусу.
Отож час настає дуже швидко. На жаль.

14.09.2025 18:06 Ответить
Чергова *****. На окупацію аж цілого заходу в ***** нема ні ресурсу, ні грошей.

14.09.2025 18:07 Ответить
Нема ні ресурсу, ні грошей?
Кєтай допоможе. У Кєтая і першого, і другого - хоч дупою їж. А ще і півнпівкорея підкине.

14.09.2025 18:19 Ответить
ЕС для Китая це збут його товарів , він на це не піде

14.09.2025 18:26 Ответить
Л - логістика.

14.09.2025 19:25 Ответить
Тобто все це було для того щоб Европа стала засоби ПВО тримати для себе в не відпускати в Україну.

14.09.2025 18:08 Ответить
Європа !
швидко поиступайте до виготовлення аналога шахідів !
ціль 2 тисячі на добу і всі направляйте нам, ми зітремо московію в пил ! Ви боїтеся московію , ми ні !

14.09.2025 18:15 Ответить
Європа буде купляти шахеди в Ірану. За посередництва Катару.
Ну і трохи у туреччини.

14.09.2025 18:20 Ответить
"практично не має можливостей" у цій сфері. Джерело

А в какой сфере фейковая немецкая армия имеет можливости. лол

14.09.2025 18:25 Ответить
Ой! А шо злучілась? Свинособаки вже не друззя?

14.09.2025 18:37 Ответить
Наостанок він додав, що співпраця з Україною щодо цього питання була б хорошим варіантом. Джерело: https://censor.net/ua/n3574032
І це є добрий знак для українського народу та української влади.

14.09.2025 18:44 Ответить
Зеленський злив їм технології наших БПЛ за так

14.09.2025 18:46 Ответить
"за так". Не міряй все по собі. А наша влада, за гроші.)

14.09.2025 18:50 Ответить
зелені гроші

14.09.2025 18:59 Ответить
у арахамії купуватимуть

14.09.2025 18:50 Ответить
Сікорський пропонує союзникам подумати про перехоплення дронів і ракет над Україною

14.09.2025 18:57 Ответить
Це чудовий привид розширити виробництво українських безпилотників, щоб Німеччина теж могла купляти у України.

14.09.2025 19:07 Ответить
 
 