В Бундестаге призвали НАТО срочно закупить беспилотники для защиты от России
После вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Норберт Реттген призвал к реализации программы закупки оборонных беспилотников.
Об этом сообщает Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.
"НАТО нужны беспилотники для защиты от российских дронов",- сказал Реттген.
Он отметил, что это еще больше касается Германии, которая "практически не имеет возможностей" в этой сфере.
"Федеральное правительство должно как можно скорее начать программу закупок", - заявил немецкий политик.
Кроме этого, он подчеркнул, что НАТО не может и не будет терпеть, чтобы Россия вторглась в воздушное пространство стран НАТО, грубо нарушая международное право, с целью нападения на Украину.
"НАТО должно как можно скорее обеспечить себя соответствующим оборудованием. Это означает, что с беспилотниками нельзя постоянно бороться с помощью сложных и дорогих систем традиционной противовоздушной обороны",- отметил Реттген.
Напоследок он добавил, что сотрудничество с Украиной по этому вопросу было бы хорошим вариантом.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Єдиний шанс у путлера перемогти Європу до Піриней - розпочати окупацію Заходу з першими морозами.
Воно все неготове , самий важливий фактор, морально й психологічно.
Навіть те що їм нічим ( все дуже швидко скінчиться) й ніКим боронитися - це другий фактор.
Єдиний їх захист - Українська Армія.
Але простягнути фронт ще на кілька десятків сотень км вшир й вглиб ми не зможемо.
Морози й низький рівень психологічного стану Заходу надасть можливість путлеру м'ясом продавити шлях крізь усю Європу.
Бо на весну Європа стане значно зібраніше й тактовно підготована. Весна 2026 р. Це провал буде для кацапського улусу.
Отож час настає дуже швидко. На жаль.
Кєтай допоможе. У Кєтая і першого, і другого - хоч дупою їж. А ще і півнпівкорея підкине.
швидко поиступайте до виготовлення аналога шахідів !
ціль 2 тисячі на добу і всі направляйте нам, ми зітремо московію в пил ! Ви боїтеся московію , ми ні !
Ну і трохи у туреччини.
А в какой сфере фейковая немецкая армия имеет можливости. лол
І це є добрий знак для українського народу та української влади.