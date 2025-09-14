УКР
У Бундестазі закликали НАТО терміново закупити безпілотники для захисту від Росії

Норберт Реттген

Після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі заступник глави фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Норберт Реттген закликав до реалізації програми закупівлі оборонних безпілотників.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

"НАТО потрібні безпілотники для захисту від російських дронів",- сказав Реттген.

Він зазначив, що це ще більше стосується Німеччини, яка "практично не має можливостей" у цій сфері.

"Федеральний уряд повинен якомога швидше розпочати програму закупівель", – заявив німецький політик.

Окрім цього, він наголосив, що НАТО не може і не буде терпіти, щоб Росія вторглася в повітряний простір країн НАТО, грубо порушуючи міжнародне право, з метою нападу на Україну.

Читайте також: Келлог про вторгнення дронів РФ у Польщу: Путін перевіряє, чи може він ще далі посунути межу

"НАТО має якомога швидше забезпечити себе відповідним обладнанням. Це означає, що з безпілотниками не можна постійно боротися за допомогою складних і дорогих систем традиційної протиповітряної оборони",- зазначив Реттген.

Наостанок він додав, що співпраця з Україною щодо цього питання була б хорошим варіантом.

Читайте також: Навроцький терміново відвідає Берлін та Париж через вторгнення "шахедів" у Польщу

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: Реакція Трампа на вторгнення російських дронів в Польщу викликала тривогу в Європі, - Reuters

Дрони краще купувати не для захисту, а для адекватної відповіді по кацапським територіям.
Знести Елабугу з земної кулі ,к нєбєням !!))
мабуть у США будуть закупляти.
мабуть у США будуть закупляти.
У Бундестазі
сша закупають В Україні
у коментах я не користуюсь емодзі, бо це виглядає як закадровий сміх у дешевих серіалах.
Трамп одобряє, це буде чудова угода 🤣
сша не по біспілотнікам ,в них їх нема
Фрау Меркель пусть не забудут наградить за разгром букдесвера и в конец распоясавшуюся Рашку.
нагадіть
Дрони краще купувати не для захисту, а для адекватної відповіді по кацапським територіям.
Знести Елабугу з земної кулі ,к нєбєням !!))
)(уйло має вьє**ати по Польщі і Німеччині..обовязково
"По дронах Україна в світі номер один" - Валерій Яковенко
Україна стала №1 у світі з виробництва дронів
ось де Ми заробимо
І що,проснеться німецька нація?Розбавлена арабами та неграми,перекормлена сардельками і перепоєна пивом,пузата і важка на підйом?Колись войовнича і смілива,а тепер затуркана репараціями і зганьблена фашизмом...Думаю так,німець він і в Африці німець...
Для розумних західних друзів.
Єдиний шанс у путлера перемогти Європу до Піриней - розпочати окупацію Заходу з першими морозами.
Воно все неготове , самий важливий фактор, морально й психологічно.
Навіть те що їм нічим ( все дуже швидко скінчиться) й ніКим боронитися - це другий фактор.
Єдиний їх захист - Українська Армія.
Але простягнути фронт ще на кілька десятків сотень км вшир й вглиб ми не зможемо.
Морози й низький рівень психологічного стану Заходу надасть можливість путлеру м'ясом продавити шлях крізь усю Європу.
Бо на весну Європа стане значно зібраніше й тактовно підготована. Весна 2026 р. Це провал буде для кацапського улусу.
Отож час настає дуже швидко. На жаль.
Чергова *****. На окупацію аж цілого заходу в ***** нема ні ресурсу, ні грошей.
Нема ні ресурсу, ні грошей?
Кєтай допоможе. У Кєтая і першого, і другого - хоч дупою їж. А ще і півнпівкорея підкине.
ЕС для Китая це збут його товарів , він на це не піде
Л - логістика.
Тобто все це було для того щоб Европа стала засоби ПВО тримати для себе в не відпускати в Україну.
Європа !
швидко поиступайте до виготовлення аналога шахідів !
ціль 2 тисячі на добу і всі направляйте нам, ми зітремо московію в пил ! Ви боїтеся московію , ми ні !
Європа буде купляти шахеди в Ірану. За посередництва Катару.
Ну і трохи у туреччини.
"практично не має можливостей" у цій сфері.

А в какой сфере фейковая немецкая армия имеет можливости. лол
Ой! А шо злучілась? Свинособаки вже не друззя?
Наостанок він додав, що співпраця з Україною щодо цього питання була б хорошим варіантом.
І це є добрий знак для українського народу та української влади.
Зеленський злив їм технології наших БПЛ за так
"за так". Не міряй все по собі. А наша влада, за гроші.)
зелені гроші
у арахамії купуватимуть
Сікорський пропонує союзникам подумати про перехоплення дронів і ракет над Україною
Це чудовий привид розширити виробництво українських безпилотників, щоб Німеччина теж могла купляти у України.
