У Бундестазі закликали НАТО терміново закупити безпілотники для захисту від Росії

Після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі заступник глави фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Норберт Реттген закликав до реалізації програми закупівлі оборонних безпілотників.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

"НАТО потрібні безпілотники для захисту від російських дронів",- сказав Реттген.

Він зазначив, що це ще більше стосується Німеччини, яка "практично не має можливостей" у цій сфері.

"Федеральний уряд повинен якомога швидше розпочати програму закупівель", – заявив німецький політик.

Окрім цього, він наголосив, що НАТО не може і не буде терпіти, щоб Росія вторглася в повітряний простір країн НАТО, грубо порушуючи міжнародне право, з метою нападу на Україну.

Читайте також: Келлог про вторгнення дронів РФ у Польщу: Путін перевіряє, чи може він ще далі посунути межу

"НАТО має якомога швидше забезпечити себе відповідним обладнанням. Це означає, що з безпілотниками не можна постійно боротися за допомогою складних і дорогих систем традиційної протиповітряної оборони",- зазначив Реттген.

Наостанок він додав, що співпраця з Україною щодо цього питання була б хорошим варіантом.

Читайте також: Навроцький терміново відвідає Берлін та Париж через вторгнення "шахедів" у Польщу

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: Реакція Трампа на вторгнення російських дронів в Польщу викликала тривогу в Європі, - Reuters