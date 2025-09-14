Реакція Трампа на вторгнення російських дронів в Польщу викликала тривогу в Європі, - Reuters

Реакція президента США Дональда Трампа на вторгнення російських дронів до Польщі викликала занепокоєння в Європі. Стурбованість виникла через відмову глави Білого дому публічно закликати РФ до відповіді за інцидент, а також відсутність участі США в його запобіганні.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, багато членів НАТО вже ставлять під сумнів готовність Трампа захищати їх у разі реального нападу Росії.

Стриману реакцію Трампа розцінили як ще один приклад його підходу "Америка понад усе", який закликає європейських союзників взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку і взяти на себе витрати на допомогу Україні в її захисті від Росії.

"Цей епізод підкреслює, що Трамп, на відміну від усіх президентів після Рузвельта, не вважає безпеку Європи основоположною для безпеки Америки", – сказав Іво Даалдер, посол США в НАТО з 2009 по 2013 рік, який зараз є старшим науковим співробітником Центру Белфера Гарвардського університету.

Водночас представник Білого дому на умовах анонімності заявив, що президент "хоче, щоб ця війна, яка була викликана некомпетентністю Джо Байдена, закінчилася якомога швидше", і що Росія і Україна повинні зупинити конфлікт, а Європа повинна "зробити свій внесок, чинячи економічний тиск на країни, які фінансують війну".

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

