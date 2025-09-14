УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8703 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
3 836 60

Реакція Трампа на вторгнення російських дронів в Польщу викликала тривогу в Європі, - Reuters

трамп

Реакція президента США Дональда Трампа на вторгнення російських дронів до Польщі викликала занепокоєння в Європі. Стурбованість виникла через відмову глави Білого дому публічно закликати РФ до відповіді за інцидент, а також відсутність участі США в його запобіганні.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, багато членів НАТО вже ставлять під сумнів готовність Трампа захищати їх у разі реального нападу Росії.

Стриману реакцію Трампа розцінили як ще один приклад його підходу "Америка понад усе", який закликає європейських союзників взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку і взяти на себе витрати на допомогу Україні в її захисті від Росії.

"Цей епізод підкреслює, що Трамп, на відміну від усіх президентів після Рузвельта, не вважає безпеку Європи основоположною для безпеки Америки", – сказав Іво Даалдер, посол США в НАТО з 2009 по 2013 рік, який зараз є старшим науковим співробітником Центру Белфера Гарвардського університету.

Водночас представник Білого дому на умовах анонімності заявив, що президент "хоче, щоб ця війна, яка була викликана некомпетентністю Джо Байдена, закінчилася якомога швидше", і що Росія і Україна повинні зупинити конфлікт, а Європа повинна "зробити свій внесок, чинячи економічний тиск на країни, які фінансують війну".

Читайте також: Вторгнення російських дронів у Польщу є неприйнятним, прикрим і небезпечним розвитком подій, - Рубіо

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: Навроцький терміново відвідає Берлін та Париж через вторгнення "шахедів" у Польщу

Автор: 

Польща (8931) Трамп Дональд (7127) дрони (5534)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Трамп кацапський підхолуй. Чим швидше це зрозумієте, тим краще для вас.
показати весь коментар
14.09.2025 16:30 Відповісти
+16
А Європі слабо поставити в стійло рашку? - чого постійно заглядати Трампу в рота
показати весь коментар
14.09.2025 16:31 Відповісти
+12
рудий ідіот
показати весь коментар
14.09.2025 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.09.2025 16:29 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 18:46 Відповісти
ТУПОЙ, ЕЩЕ ТУПЕЕ - часть третья.

Будет 4 года.
показати весь коментар
14.09.2025 16:30 Відповісти
Це буде велика трагедія для всієї білої цивілізації, якщо Лі Харві Освальд 2.0 не зробить на "відмінно" свою справу.
показати весь коментар
14.09.2025 16:57 Відповісти
Трамп кацапський підхолуй. Чим швидше це зрозумієте, тим краще для вас.
показати весь коментар
14.09.2025 16:30 Відповісти
Президент Португалії вже відкрито сказав що "дії трампа схожі на агента кремля"(чи щось подібне) але всі зробили вигляд що "непочули" 🙉🙈🙊.
показати весь коментар
14.09.2025 18:38 Відповісти
А Європі слабо поставити в стійло рашку? - чого постійно заглядати Трампу в рота
показати весь коментар
14.09.2025 16:31 Відповісти
Слабо! Бо десятки років ситі европейці заглядали в писок американцям, щоб ті їх захищали, а тут раптом трамп, і все... Нема США, нема кому ту Європу захищати. Мало того, тут ще й орбани з фіцами всілякими, і не тільки.
То аж поки по тій Европі добряче не іпане, поки ті дрони з іскандерами десь під парижем чи Римом якимось не довбануть, лише тоді... може... Але то не точно...
Тут нам шоу з евросоюзом безперервно крутять, а в мене думка така, а нащо нам то здалось? В чому тут сенс? нахіба воно...
показати весь коментар
14.09.2025 16:38 Відповісти
За "логікою" того рудого дебіла війна закінчиться тоді, коли ерефія почне бомбити Польщу? Чи то до Берліна майє дійти?
Так то все треба розуміти?
показати весь коментар
14.09.2025 16:33 Відповісти
Трамп послідовно і злочинно веде США до критичного громадянського розколу суспільства, навіть до війни...і має значні успіхи в протистоянні лівих та правих...Крім того посилилися антисеміцьки висловлювання у підконтрольних йому ЗМІ і заворушення на цьому тлі в університетах....путін у захваті
показати весь коментар
14.09.2025 16:35 Відповісти
Трамп о Зеленском: «Он всегда ищет, где бы купить ракеты. Послушайте, когда начинаешь войну, нужно знать, что можешь её выиграть. Нельзя же начинать войну против кого-то, кто в 20 раз крупнее тебя, а потом надеяться, что кто-то даст тебе ракеты».

https://t.me/OmTVchannel/38648
показати весь коментар
14.09.2025 16:36 Відповісти
рудий ідіот
показати весь коментар
14.09.2025 16:38 Відповісти
а шо ему? за все мировые войны на территорию США не упала ни одна бомба
показати весь коментар
14.09.2025 17:13 Відповісти
По яких параметрах Трумп-Деменцій оцінив Кацапію в 20 разів більшою за Україну? По території? По населенню, якого у ***** зараз 80 млн. орків? По суто сировинній економіці?
показати весь коментар
14.09.2025 18:09 Відповісти
яка реакція може бути у дауна ?
показати весь коментар
14.09.2025 16:37 Відповісти
Не ображайте даунів!
Трамп кінченний дебіл!
показати весь коментар
14.09.2025 17:38 Відповісти
Весь мир крутится вокруг Трампа.
показати весь коментар
14.09.2025 16:38 Відповісти
От власне! Самі спочатку зализали лестощами діда до самовдоволеного ступору, а тепер тривожаться. 😊 Діда будити треба! Матюками, критикою, можливо стусанами по спині. Може вийде з летаргії.
показати весь коментар
14.09.2025 17:07 Відповісти
Все це не допоможе. Треба хорошу швабру в відоме місце
показати весь коментар
14.09.2025 17:39 Відповісти
ЄС требп не занепокоюаатись а готуватись до великоц війни. Швидко готуаатись бо часк майже не залишилось.
показати весь коментар
14.09.2025 16:38 Відповісти
цьому більше не наливати,він по Клаві не попадає
показати весь коментар
14.09.2025 16:40 Відповісти
Нашому президенту теж не наливали в 22-му. Хоча по клавішам піаніно попадав.
показати весь коментар
14.09.2025 17:45 Відповісти
Це шо синку, це пусте шо я не у ті буває літери тицаю бо вже звр не той. То таке. А от ти, як шо дожевеш до моїх років, то ще і в русі будеш какати.
показати весь коментар
14.09.2025 18:22 Відповісти
Як каже кіитайське прислів"я - як щось схоже на утку, крякае як утка та виглядае як утка то це утка.
Тамп як може спасае лішого кореша та портнера.
показати весь коментар
14.09.2025 16:39 Відповісти
тіко не удка, а качка
показати весь коментар
14.09.2025 17:04 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 17:28 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 16:39 Відповісти
Трампу насрать
показати весь коментар
14.09.2025 16:41 Відповісти
про що це вони???
Яка така відсутність співучасті???
трампон зняв санкціі з Белавія..
і подарував запнонки кривавому диктатору..
За дрон у Румунію
-нагородить хвуйла медалькой..
показати весь коментар
14.09.2025 16:45 Відповісти
Викликало тривогу в Європі, в повинно було викликати тривогу у психіатрів...
показати весь коментар
14.09.2025 16:46 Відповісти
А сам, "прихід" трампа, Европу не напружив?
показати весь коментар
14.09.2025 16:46 Відповісти
європейська тема після наступного прильоту " масові українські біженці з польщі" (такі й до першого прильоту вже були і їх кількість вже зростала)
показати весь коментар
14.09.2025 16:54 Відповісти
"Нога Американ бойз не буде ступати на територію нати! Це байдена ната а не моя!" - Доні Трамп
показати весь коментар
14.09.2025 16:59 Відповісти
Викликала тривогу? А чи не працює Трамп разом з фуйлом проти ЕС?
Закономірне питання.
показати весь коментар
14.09.2025 17:00 Відповісти
Трампон діє по принципу одного з Людовіків "Держава - це я!"? В США таке поки не працює. От коли він перетворить Америку на країну своєї мрії (де він, як путлєр, має необмежену владу), то може щось з того й вийде.
Наше найвеличніше вже сьомий рік над цим працює і то не все під себе дєрьмак підім'яв.
А трампон всього 7 місяців на царювання. Йому терміново треба щось робити, бо через рік вибори. І, з такими діями рудої мавпи, республіканці (скорше за все) пролетять на них...
показати весь коментар
14.09.2025 17:01 Відповісти
Яйця Трампа міцно затиснуті в кулаці у Кремля.
показати весь коментар
14.09.2025 17:05 Відповісти
План Трампа - підтримувати РФ. Він все чьотко робить за планом. Це не секрет, убієнний Чарлі Кірк відкрито це пропагандував. Прост Трампу невдобно прямо це озвучувать, так що ніякого здивування.
показати весь коментар
14.09.2025 17:08 Відповісти
дивиюся гдячи на здивованих.
ажан краснов у дії. а там ажан 007 відпочиває.
показати весь коментар
14.09.2025 17:13 Відповісти
Пишуть, що пітьма платить Тромбу за лояльність до себе не більше не менше як $1 млрд. на місяць у крипті, що регулярно надходить на рахунки його сімейки.
показати весь коментар
14.09.2025 17:14 Відповісти
Звісно це брехня .
Просто Тромб не хоче визнати , що вся його стратегія виявилась помилковою ... а іншої , в нього , нема !
показати весь коментар
14.09.2025 17:28 Відповісти
Коли "помилково" прилетить по Вашингтону теж Байден буде винен?
показати весь коментар
14.09.2025 17:19 Відповісти
что трамп ***** прокацапский что европейские чмошники ссыкливые которые позволили рашке обстрелять их дронами и проглотили всё это -они одинаковые!и одинаково идут на поводу у ***** и рашки!я убеждён в том если сейчас рашка нападёт на европу то никто ей не поможет!трамп однозначно уйдёт в отказ и сдаст с потрохами этих чмошных импотентов и ссыкунов!мне только жаль одну несчастную Украину которой приходится рассчитывать только на саму себя!дай вам бог выстоять против рашки,я каждый день молюсь за вас перед господом!
показати весь коментар
14.09.2025 17:23 Відповісти
Що президент США Трумп є реальним ворогом України та українців, мав би впевнитись кожний наш громадянин, який не втратив здатності думати та аналізувати інформацю. Інформації для того, щоб зробити такий висновок більш, ніж достатньо. Спостерігаючи за своїми ФБ-друзями, які в минулому році та ще недавно в цьому "дупу рвали" за Трумпа, пересвідчуюсь, що у них вистачило кебети зрозуміти, що таке Трумп з його венсами та гегсетами... І це добре. Вітаю їх.

Ми власною шкірою відчуваємо, а дехто життями і здоров*ям, як Трумп з "харошім парнєм **********" викошує цивільне населення країни.

Ми менше знаємо, що він з МАГА витворяє в США. А між тим розуміння внутрішньої політики Трумпової адміністрації дає краще розуміння того, чому Трумп так пестить ***** та інших диктаторів-людожерів.
показати весь коментар
14.09.2025 18:02 Відповісти
Тампон навпаки ще й попросив ***** припугнути Європу
показати весь коментар
14.09.2025 18:04 Відповісти
Португалець правду сказав про Рудого , а о всі заглядують йому в окуляр.
показати весь коментар
14.09.2025 18:15 Відповісти
США вже не в НАТО, а в новому СЕВі. І це вже час Європі зрозуміти. Пора вже ліквідовувати наслідки роззброєння, лицемірства та бігання за безтурботним життям, в якому існують тільки проблеми з рівноправ'ям геїв та домашніх тварин, що запровадили в Європі Меркель та Саркозі, а то буде пізно
показати весь коментар
14.09.2025 18:17 Відповісти
Реакція Трампа на вторгнення російських дронів в Польщу викликала тривогу в Європі.

Відмову глави Білого дому публічно закликати РФ до відповіді за інцидент, а також відсутність участі США в його запобіганні.

Сікорський - Трампу: Заліт російських дронів у Польщу не був помилкою !

Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою?!

Як говорив один профспілковий начальник часів СССР- КПСС- КГБ-ВЛКСМ-ВЦСПС... " Я еще не пришел к едуному мнению, а четких указаний из Москвы еще не поступало".

Схоже Трамп, як адвокат Кремля, - можливо і агент Кремля, як заявив президент Португалії - поступово наближається до заяви про те, що Польщу атакувала Україна?

А як ще можна пояснити таку оригінальну "миротворчість" Трампа ?
показати весь коментар
14.09.2025 18:29 Відповісти
540 мільйонів поросят 280мільонів ,захистити від 140мільонів
показати весь коментар
14.09.2025 18:31 Відповісти
Трамп - це тварина. Він живе за примітивними тваринними інстинктами - поїсти, потрахатися, з пацанами укласти deal, бабло, гольф, абирвалг, «валодя з яким хороші стосунки»… Він не розуміється на логіці, моралі, принципах, цінностях, у суспільно-історичних процесах, відносинах, він не розрізняє «хороших ввлодь» і хороших людей, що є добро, а що зло і т.д. Європі не варто навіть сумніватися і гадати чи буде Трамп їх захищати? Ні, не буде. Ніяких сподівань чи надій. Немає Трампа, немає президента США. Є тупий, тупий літній чоловік, який пожиттєво ідіот. І інституції США по ієрархії скотилися до такого ж рівня. Тому Європі варто розраховувати виключно на себе. І Україні сильніше допомагати.
показати весь коментар
14.09.2025 18:40 Відповісти
Одним словом ІДІОТ!
показати весь коментар
14.09.2025 18:45 Відповісти
Постійні різноманітні ''качелі'' в реакціях і риториці Трампона - мали би вже зацікавити висококваліфікованих психіатрів.
показати весь коментар
14.09.2025 18:56 Відповісти
Во Америка дожилась, Президент США - апологет пыни с Ыном. В какую сделку с ними он врюхался.? Какие у них есть козыри, шо Трамп перед ними, как кролик перед удавом?
показати весь коментар
14.09.2025 19:00 Відповісти
.ука , после Трампа, слова сделка и козырь для меня теперь - гидотнi, як кацапськi матюки.
показати весь коментар
14.09.2025 19:03 Відповісти
 
 