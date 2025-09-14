Реакция Трампа на вторжение российских дронов в Польшу вызвала тревогу в Европе, - Reuters
Реакция президента США Дональда Трампа на вторжение российских дронов в Польшу вызвала беспокойство в Европе. Обеспокоенность возникла из-за отказа главы Белого дома публично призвать РФ к ответу за инцидент, а также отсутствия участия США в его предотвращении.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, которые говорили на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание пишет, многие члены НАТО уже ставят под сомнение готовность Трампа защищать их в случае реального нападения России.
Сдержанную реакцию Трампа расценили как еще один пример его подхода "Америка превыше всего", который призывает европейских союзников взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и взять на себя расходы на помощь Украине в ее защите от России.
"Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов после Рузвельта, не считает безопасность Европы основополагающей для безопасности Америки", - сказал Иво Даалдер, посол США в НАТО с 2009 по 2013 год, который сейчас является старшим научным сотрудником Центра Белфера Гарвардского университета.
В то же время представитель Белого дома на условиях анонимности заявил, что президент "хочет, чтобы эта война, которая была вызвана некомпетентностью Джо Байдена, закончилась как можно скорее", и что Россия и Украина должны остановить конфликт, а Европа должна "внести свой вклад, оказывая экономическое давление на страны, которые финансируют войну".
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будет 4 года.
То аж поки по тій Европі добряче не іпане, поки ті дрони з іскандерами десь під парижем чи Римом якимось не довбануть, лише тоді... може... Але то не точно...
Тут нам шоу з евросоюзом безперервно крутять, а в мене думка така, а нащо нам то здалось? В чому тут сенс? нахіба воно...
Так то все треба розуміти?
https://t.me/OmTVchannel/38648
Трамп кінченний дебіл!
Тамп як може спасае лішого кореша та портнера.
Яка така відсутність співучасті???
трампон зняв санкціі з Белавія..
і подарував запнонки кривавому диктатору..
За дрон у Румунію
-нагородить хвуйла медалькой..
Закономірне питання.
Наше найвеличніше вже сьомий рік над цим працює і то не все під себе дєрьмак підім'яв.
А трампон всього 7 місяців на царювання. Йому терміново треба щось робити, бо через рік вибори. І, з такими діями рудої мавпи, республіканці (скорше за все) пролетять на них...
ажан краснов у дії. а там ажан 007 відпочиває.
Просто Тромб не хоче визнати , що вся його стратегія виявилась помилковою ... а іншої , в нього , нема !
Ми власною шкірою відчуваємо, а дехто життями і здоров*ям, як Трумп з "харошім парнєм **********" викошує цивільне населення країни.
Ми менше знаємо, що він з МАГА витворяє в США. А між тим розуміння внутрішньої політики Трумпової адміністрації дає краще розуміння того, чому Трумп так пестить ***** та інших диктаторів-людожерів.
Відмову глави Білого дому публічно закликати РФ до відповіді за інцидент, а також відсутність участі США в його запобіганні.
Сікорський - Трампу: Заліт російських дронів у Польщу не був помилкою !
Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою?!
Як говорив один профспілковий начальник часів СССР- КПСС- КГБ-ВЛКСМ-ВЦСПС... " Я еще не пришел к едуному мнению, а четких указаний из Москвы еще не поступало".
Схоже Трамп, як адвокат Кремля, - можливо і агент Кремля, як заявив президент Португалії - поступово наближається до заяви про те, що Польщу атакувала Україна?
А як ще можна пояснити таку оригінальну "миротворчість" Трампа ?