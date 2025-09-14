Реакция Трампа на вторжение российских дронов в Польшу вызвала тревогу в Европе, - Reuters

Реакция президента США Дональда Трампа на вторжение российских дронов в Польшу вызвала беспокойство в Европе. Обеспокоенность возникла из-за отказа главы Белого дома публично призвать РФ к ответу за инцидент, а также отсутствия участия США в его предотвращении.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, которые говорили на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, многие члены НАТО уже ставят под сомнение готовность Трампа защищать их в случае реального нападения России.

Сдержанную реакцию Трампа расценили как еще один пример его подхода "Америка превыше всего", который призывает европейских союзников взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и взять на себя расходы на помощь Украине в ее защите от России.

"Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов после Рузвельта, не считает безопасность Европы основополагающей для безопасности Америки", - сказал Иво Даалдер, посол США в НАТО с 2009 по 2013 год, который сейчас является старшим научным сотрудником Центра Белфера Гарвардского университета.

В то же время представитель Белого дома на условиях анонимности заявил, что президент "хочет, чтобы эта война, которая была вызвана некомпетентностью Джо Байдена, закончилась как можно скорее", и что Россия и Украина должны остановить конфликт, а Европа должна "внести свой вклад, оказывая экономическое давление на страны, которые финансируют войну".

Читайте также: Вторжение российских дронов в Польшу является неприемлемым, досадным и опасным развитием событий, - Рубио

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также: Навроцкий срочно посетит Берлин и Париж из-за вторжения "шахедов" в Польшу