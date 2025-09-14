РУС
Новости
3 869 61

Реакция Трампа на вторжение российских дронов в Польшу вызвала тревогу в Европе, - Reuters

трамп

Реакция президента США Дональда Трампа на вторжение российских дронов в Польшу вызвала беспокойство в Европе. Обеспокоенность возникла из-за отказа главы Белого дома публично призвать РФ к ответу за инцидент, а также отсутствия участия США в его предотвращении.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, которые говорили на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, многие члены НАТО уже ставят под сомнение готовность Трампа защищать их в случае реального нападения России.

Сдержанную реакцию Трампа расценили как еще один пример его подхода "Америка превыше всего", который призывает европейских союзников взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и взять на себя расходы на помощь Украине в ее защите от России.

"Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов после Рузвельта, не считает безопасность Европы основополагающей для безопасности Америки", - сказал Иво Даалдер, посол США в НАТО с 2009 по 2013 год, который сейчас является старшим научным сотрудником Центра Белфера Гарвардского университета.

В то же время представитель Белого дома на условиях анонимности заявил, что президент "хочет, чтобы эта война, которая была вызвана некомпетентностью Джо Байдена, закончилась как можно скорее", и что Россия и Украина должны остановить конфликт, а Европа должна "внести свой вклад, оказывая экономическое давление на страны, которые финансируют войну".

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Польша (8781) Трамп Дональд (6595) дроны (4648)
+18
Трамп кацапський підхолуй. Чим швидше це зрозумієте, тим краще для вас.
14.09.2025 16:30 Ответить
+16
А Європі слабо поставити в стійло рашку? - чого постійно заглядати Трампу в рота
14.09.2025 16:31 Ответить
+12
рудий ідіот
14.09.2025 16:38 Ответить
14.09.2025 16:29 Ответить
14.09.2025 18:46 Ответить
Дякую за дуже змістовний коментар! Від себе додам, що Трамп чекає 10.10.25 коли мають оголосити лауреата Нобелівської премії миру. Якщо він її не отримає, то може ще з рік поімітує боротьбу за мир в Україні. Якщо отримає, то його поведінку важко передбачити, бо процедури повернення Нобелівки немає і тоді можна творити що завгодно, так виходить? Такий лауреат Нобелівки як Горбачов після того як став ним, вводив війська проти громадян своєї країни в Прибалтику. Загалом тому що Горбачов був лауреатом Нобелівської премії миру він не зміг запобігти розвалу СРСР силовим методом. Якби пуйлу в 2015 році дали цю Премію за Сирію типу він допоміг з хімічною зброєю Обамі, то цієї війни в Україні теж могло не бути...
14.09.2025 19:44 Ответить
ТУПОЙ, ЕЩЕ ТУПЕЕ - часть третья.

Будет 4 года.
14.09.2025 16:30 Ответить
Це буде велика трагедія для всієї білої цивілізації, якщо Лі Харві Освальд 2.0 не зробить на "відмінно" свою справу.
14.09.2025 16:57 Ответить
Трамп кацапський підхолуй. Чим швидше це зрозумієте, тим краще для вас.
14.09.2025 16:30 Ответить
Президент Португалії вже відкрито сказав що "дії трампа схожі на агента кремля"(чи щось подібне) але всі зробили вигляд що "непочули" 🙉🙈🙊.
14.09.2025 18:38 Ответить
А Європі слабо поставити в стійло рашку? - чого постійно заглядати Трампу в рота
14.09.2025 16:31 Ответить
Слабо! Бо десятки років ситі европейці заглядали в писок американцям, щоб ті їх захищали, а тут раптом трамп, і все... Нема США, нема кому ту Європу захищати. Мало того, тут ще й орбани з фіцами всілякими, і не тільки.
То аж поки по тій Европі добряче не іпане, поки ті дрони з іскандерами десь під парижем чи Римом якимось не довбануть, лише тоді... може... Але то не точно...
Тут нам шоу з евросоюзом безперервно крутять, а в мене думка така, а нащо нам то здалось? В чому тут сенс? нахіба воно...
14.09.2025 16:38 Ответить
За "логікою" того рудого дебіла війна закінчиться тоді, коли ерефія почне бомбити Польщу? Чи то до Берліна майє дійти?
Так то все треба розуміти?
14.09.2025 16:33 Ответить
Трамп послідовно і злочинно веде США до критичного громадянського розколу суспільства, навіть до війни...і має значні успіхи в протистоянні лівих та правих...Крім того посилилися антисеміцьки висловлювання у підконтрольних йому ЗМІ і заворушення на цьому тлі в університетах....путін у захваті
14.09.2025 16:35 Ответить
Трамп о Зеленском: «Он всегда ищет, где бы купить ракеты. Послушайте, когда начинаешь войну, нужно знать, что можешь её выиграть. Нельзя же начинать войну против кого-то, кто в 20 раз крупнее тебя, а потом надеяться, что кто-то даст тебе ракеты».

https://t.me/OmTVchannel/38648
14.09.2025 16:36 Ответить
рудий ідіот
14.09.2025 16:38 Ответить
а шо ему? за все мировые войны на территорию США не упала ни одна бомба
14.09.2025 17:13 Ответить
По яких параметрах Трумп-Деменцій оцінив Кацапію в 20 разів більшою за Україну? По території? По населенню, якого у ***** зараз 80 млн. орків? По суто сировинній економіці?
14.09.2025 18:09 Ответить
яка реакція може бути у дауна ?
14.09.2025 16:37 Ответить
Не ображайте даунів!
Трамп кінченний дебіл!
14.09.2025 17:38 Ответить
Весь мир крутится вокруг Трампа.
показать весь комментарий
От власне! Самі спочатку зализали лестощами діда до самовдоволеного ступору, а тепер тривожаться. 😊 Діда будити треба! Матюками, критикою, можливо стусанами по спині. Може вийде з летаргії.
14.09.2025 17:07 Ответить
Все це не допоможе. Треба хорошу швабру в відоме місце
14.09.2025 17:39 Ответить
ЄС требп не занепокоюаатись а готуватись до великоц війни. Швидко готуаатись бо часк майже не залишилось.
14.09.2025 16:38 Ответить
цьому більше не наливати,він по Клаві не попадає
14.09.2025 16:40 Ответить
Нашому президенту теж не наливали в 22-му. Хоча по клавішам піаніно попадав.
14.09.2025 17:45 Ответить
Це шо синку, це пусте шо я не у ті буває літери тицаю бо вже звр не той. То таке. А от ти, як шо дожевеш до моїх років, то ще і в русі будеш какати.
14.09.2025 18:22 Ответить
Як каже кіитайське прислів"я - як щось схоже на утку, крякае як утка та виглядае як утка то це утка.
Тамп як може спасае лішого кореша та портнера.
14.09.2025 16:39 Ответить
тіко не удка, а качка
14.09.2025 17:04 Ответить
14.09.2025 17:28 Ответить
14.09.2025 16:39 Ответить
Трампу насрать
14.09.2025 16:41 Ответить
про що це вони???
Яка така відсутність співучасті???
трампон зняв санкціі з Белавія..
і подарував запнонки кривавому диктатору..
За дрон у Румунію
-нагородить хвуйла медалькой..
14.09.2025 16:45 Ответить
Викликало тривогу в Європі, в повинно було викликати тривогу у психіатрів...
14.09.2025 16:46 Ответить
А сам, "прихід" трампа, Европу не напружив?
14.09.2025 16:46 Ответить
європейська тема після наступного прильоту " масові українські біженці з польщі" (такі й до першого прильоту вже були і їх кількість вже зростала)
14.09.2025 16:54 Ответить
"Нога Американ бойз не буде ступати на територію нати! Це байдена ната а не моя!" - Доні Трамп
14.09.2025 16:59 Ответить
Викликала тривогу? А чи не працює Трамп разом з фуйлом проти ЕС?
Закономірне питання.
14.09.2025 17:00 Ответить
Трампон діє по принципу одного з Людовіків "Держава - це я!"? В США таке поки не працює. От коли він перетворить Америку на країну своєї мрії (де він, як путлєр, має необмежену владу), то може щось з того й вийде.
Наше найвеличніше вже сьомий рік над цим працює і то не все під себе дєрьмак підім'яв.
А трампон всього 7 місяців на царювання. Йому терміново треба щось робити, бо через рік вибори. І, з такими діями рудої мавпи, республіканці (скорше за все) пролетять на них...
14.09.2025 17:01 Ответить
Яйця Трампа міцно затиснуті в кулаці у Кремля.
14.09.2025 17:05 Ответить
План Трампа - підтримувати РФ. Він все чьотко робить за планом. Це не секрет, убієнний Чарлі Кірк відкрито це пропагандував. Прост Трампу невдобно прямо це озвучувать, так що ніякого здивування.
14.09.2025 17:08 Ответить
дивиюся гдячи на здивованих.
ажан краснов у дії. а там ажан 007 відпочиває.
14.09.2025 17:13 Ответить
Пишуть, що пітьма платить Тромбу за лояльність до себе не більше не менше як $1 млрд. на місяць у крипті, що регулярно надходить на рахунки його сімейки.
14.09.2025 17:14 Ответить
Звісно це брехня .
Просто Тромб не хоче визнати , що вся його стратегія виявилась помилковою ... а іншої , в нього , нема !
14.09.2025 17:28 Ответить
Коли "помилково" прилетить по Вашингтону теж Байден буде винен?
14.09.2025 17:19 Ответить
что трамп ***** прокацапский что европейские чмошники ссыкливые которые позволили рашке обстрелять их дронами и проглотили всё это -они одинаковые!и одинаково идут на поводу у ***** и рашки!я убеждён в том если сейчас рашка нападёт на европу то никто ей не поможет!трамп однозначно уйдёт в отказ и сдаст с потрохами этих чмошных импотентов и ссыкунов!мне только жаль одну несчастную Украину которой приходится рассчитывать только на саму себя!дай вам бог выстоять против рашки,я каждый день молюсь за вас перед господом!
14.09.2025 17:23 Ответить
Що президент США Трумп є реальним ворогом України та українців, мав би впевнитись кожний наш громадянин, який не втратив здатності думати та аналізувати інформацю. Інформації для того, щоб зробити такий висновок більш, ніж достатньо. Спостерігаючи за своїми ФБ-друзями, які в минулому році та ще недавно в цьому "дупу рвали" за Трумпа, пересвідчуюсь, що у них вистачило кебети зрозуміти, що таке Трумп з його венсами та гегсетами... І це добре. Вітаю їх.

Ми власною шкірою відчуваємо, а дехто життями і здоров*ям, як Трумп з "харошім парнєм **********" викошує цивільне населення країни.

Ми менше знаємо, що він з МАГА витворяє в США. А між тим розуміння внутрішньої політики Трумпової адміністрації дає краще розуміння того, чому Трумп так пестить ***** та інших диктаторів-людожерів.
14.09.2025 18:02 Ответить
Тампон навпаки ще й попросив ***** припугнути Європу
14.09.2025 18:04 Ответить
Португалець правду сказав про Рудого , а о всі заглядують йому в окуляр.
14.09.2025 18:15 Ответить
США вже не в НАТО, а в новому СЕВі. І це вже час Європі зрозуміти. Пора вже ліквідовувати наслідки роззброєння, лицемірства та бігання за безтурботним життям, в якому існують тільки проблеми з рівноправ'ям геїв та домашніх тварин, що запровадили в Європі Меркель та Саркозі, а то буде пізно
14.09.2025 18:17 Ответить
Реакція Трампа на вторгнення російських дронів в Польщу викликала тривогу в Європі.

Відмову глави Білого дому публічно закликати РФ до відповіді за інцидент, а також відсутність участі США в його запобіганні.

Сікорський - Трампу: Заліт російських дронів у Польщу не був помилкою !

Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою?!

Як говорив один профспілковий начальник часів СССР- КПСС- КГБ-ВЛКСМ-ВЦСПС... " Я еще не пришел к едуному мнению, а четких указаний из Москвы еще не поступало".

Схоже Трамп, як адвокат Кремля, - можливо і агент Кремля, як заявив президент Португалії - поступово наближається до заяви про те, що Польщу атакувала Україна?

А як ще можна пояснити таку оригінальну "миротворчість" Трампа ?
14.09.2025 18:29 Ответить
540 мільйонів поросят 280мільонів ,захистити від 140мільонів
14.09.2025 18:31 Ответить
Трамп - це тварина. Він живе за примітивними тваринними інстинктами - поїсти, потрахатися, з пацанами укласти deal, бабло, гольф, абирвалг, «валодя з яким хороші стосунки»… Він не розуміється на логіці, моралі, принципах, цінностях, у суспільно-історичних процесах, відносинах, він не розрізняє «хороших ввлодь» і хороших людей, що є добро, а що зло і т.д. Європі не варто навіть сумніватися і гадати чи буде Трамп їх захищати? Ні, не буде. Ніяких сподівань чи надій. Немає Трампа, немає президента США. Є тупий, тупий літній чоловік, який пожиттєво ідіот. І інституції США по ієрархії скотилися до такого ж рівня. Тому Європі варто розраховувати виключно на себе. І Україні сильніше допомагати.
14.09.2025 18:40 Ответить
Одним словом ІДІОТ!
14.09.2025 18:45 Ответить
Постійні різноманітні ''качелі'' в реакціях і риториці Трампона - мали би вже зацікавити висококваліфікованих психіатрів.
14.09.2025 18:56 Ответить
Во Америка дожилась, Президент США - апологет пыни с Ыном. В какую сделку с ними он врюхался.? Какие у них есть козыри, шо Трамп перед ними, как кролик перед удавом?
14.09.2025 19:00 Ответить
.ука , после Трампа, слова сделка и козырь для меня теперь - гидотнi, як кацапськi матюки.
14.09.2025 19:03 Ответить
 
 