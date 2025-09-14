Чехія відправить три вертольоти і 150 військових для захисту Польщі, - міністерка оборони Чернохова

Чеська вертолітна частина для спеціальних операцій, яка складається з трьох вертольотів Мі-171Ш, прибуде до Польщі 14 вересня.

Про це повідомила очільниця Міністерства оборони Чехії Яна Чернохова, цитує її Radio Prague International, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також до Польщі прибудуть 150 чеських солдатів. Військові перебуватимуть у країні максимум три місяці.

"Вони мають досягти території Республіки Польща протягом кількох годин", – сказала Чернохова.

"Мандат, затверджений Палатою депутатів минулого року і дійсний до 2026 року, передбачає підкріплення східного крила НАТО в межах передової присутності",- розповіла очільниця оборонного відомства Чехії.

Вона додала, що Чехія поки не бере участі в операції НАТО "Східний вартовий", але якщо вирішить приєднатися, для цього буде потрібене схвалення Палати депутатів і Сенату.

Читайте також: У Бундестазі закликали НАТО терміново закупити безпілотники для захисту від Росії

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: Навроцький дозволив військам НАТО залишатися в країні в межах операції "Східний вартовий"