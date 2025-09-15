Норвегия вызвала посла РФ из-за нарушения россиянами воздушного пространства Польши, - МИД страны
Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в связи с нарушением российским самолетом воздушного пространства Польши 10 сентября.
Об этом ведомство сообщило в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Такие действия являются безответственными и неприемлемыми. Норвегия и ее союзники выражают полную солидарность с Польшей", - говорится в заявлении норвежского МИД.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
