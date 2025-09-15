Британия вызвала российского посла из-за нарушения воздушного пространства НАТО, - The Guardian

Правительство Великобритании вызвало посла России из-за беспрецедентного нарушения воздушного пространства НАТО в Польше и Румынии в последние дни.

Об этом информирует The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Российские дроны на прошлой неделе нарушили воздушное пространство Польши, а в субботу - Румынии, что британская сторона назвала абсолютно неприемлемым.

Представитель МИД Великобритании подчеркнул, что страна солидарна с Польшей, Румынией, Украиной и союзниками по НАТО и решительно осуждает такие действия России. Он добавил, что оборона Украины от агрессии Путина является ключевой для безопасности Европы, а любые дальнейшие нарушения воздушного пространства НАТО будут встречаться силой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский считает, что Польша успешно отразила атаку дронов РФ

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия отправит три вертолета и 150 военных для защиты Польши, - министр обороны Чернохова

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Атака дрона РФ в Румынии

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий разрешил войскам НАТО оставаться в стране в рамках операции "Восточный страж"