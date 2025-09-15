Британия вызвала российского посла из-за нарушения воздушного пространства НАТО, - The Guardian
Правительство Великобритании вызвало посла России из-за беспрецедентного нарушения воздушного пространства НАТО в Польше и Румынии в последние дни.
Об этом информирует The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Российские дроны на прошлой неделе нарушили воздушное пространство Польши, а в субботу - Румынии, что британская сторона назвала абсолютно неприемлемым.
Представитель МИД Великобритании подчеркнул, что страна солидарна с Польшей, Румынией, Украиной и союзниками по НАТО и решительно осуждает такие действия России. Он добавил, что оборона Украины от агрессии Путина является ключевой для безопасности Европы, а любые дальнейшие нарушения воздушного пространства НАТО будут встречаться силой.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Атака дрона РФ в Румынии
Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль