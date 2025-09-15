УКР
Британія викликала російського посла через порушення повітряного простору НАТО, - The Guardian

Британія запроваджує нові санкції проти РФ

Уряд Великої Британії викликав посла Росії через безпрецедентне порушення повітряного простору НАТО в Польщі та Румунії останніми днями.

Про це інформує The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Російські дрони минулого тижня порушили повітряний простір Польщі, а в суботу - Румунії, що британська сторона назвала абсолютно неприйнятним.

Речник МЗС Великої Британії наголосив, що країна солідарна з Польщею, Румунією, Україною та союзниками по НАТО і рішуче засуджує такі дії Росії. Він додав, що оборона України від агресії Путіна є ключовою для безпеки Європи, а будь-які подальші порушення повітряного простору НАТО будуть зустрічатися силою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський вважає, що Польща успішно відбила атаку дронів РФ

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія відправить три вертольоти і 150 військових для захисту Польщі, - міністерка оборони Чернохова

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Атака дрона РФ в Румунії

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцький дозволив військам НАТО залишатися в країні в межах операції "Східний вартовий"

Автор: 

Велика Британія (5779) посольство рф (332)
І по мордяці йому.
15.09.2025 15:18 Відповісти
Буква "п" в назві його посади здається лишня...
15.09.2025 15:41 Відповісти
Ага … а пАсол такий : а хдє дАказатєльства ? Єто мірниє дрони ! Імєні балєта і дАстАєффскАга !
15.09.2025 15:42 Відповісти
выразили глубокую озабоченность!даже когда их рашка захватывать будет они будут её выражать!импотенты и соплежуи!
15.09.2025 15:47 Відповісти
Після попереджень мають бути санкції та додаткові ракети для ЗСУ..
15.09.2025 15:48 Відповісти
Я из лесу вышел и снова зашёл ,(с)
15.09.2025 17:13 Відповісти
 
 