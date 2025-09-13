УКР
Новини Збиття дронів у Румунії
1 706 28

Зеленський про дрон РФ на території Румунії: Це очевидне розширення війни Росією

зеленський

У суботу, 13 вересня, російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон у її повітряному просторі. Також сьогодні Польща задіяла військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично весь день російські дрони в різних регіонах України. Були й у північних областях, фактично вздовж кордону з Білоруссю. За попередньою інформацією, було використання й повітряного простору Білорусі для заходу в повітряний простір України в напрямку Волині", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі.

"Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати", - сказав Зеленський.

Читайте також: Президент Румунії Боложан підписав закон, що дозволяє військовим збивати "заблукалі" дрони РФ

Він наголосив, що треба діяти завжди превентивно, виходячи з принципу, що не буває малозначимих воєнних загроз від тих, хто звик знищувати незалежність та життя інших.

"Росія звикла й повинна відчути наслідки. Санкції проти Росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків "шахедів" і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення", - додав глава держави.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі

Читайте також: У Румунії оголошували повітряну тривогу: два літаки F-16 виявили безпілотник (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (25466) росія (67704) Румунія (1232) дрони (5534)
Топ коментарі
+9
а ти румунам запропонуй черговий свій план безпеки та перемоги. і йди спати спокійно до єрмака.
показати весь коментар
13.09.2025 20:35 Відповісти
+6
Ти ліпше згадай, чмо забудьковате, що ти робило, коли тебе пів року сповіщали про неминучу велику війну.
показати весь коментар
13.09.2025 20:44 Відповісти
+4
Хлопчику, великi дядi самi розберуться, що це було. Сховайся)
показати весь коментар
13.09.2025 20:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Скоро НАТО дасть відповідь - може
показати весь коментар
13.09.2025 20:34 Відповісти
100%. Завтра відкриють другий фронт у Карелії.
показати весь коментар
13.09.2025 20:44 Відповісти
Всі сидять як миша під віником - Калінінградську обл віджали Карелію Курили і хоть би хто заікнувся
показати весь коментар
13.09.2025 20:49 Відповісти
Завтра все буде. Дрон в Румунії це остання крапля.
показати весь коментар
13.09.2025 20:58 Відповісти
Яка переповнить чашу терпіння Заходу
показати весь коментар
13.09.2025 21:00 Відповісти
даже как-то злорадно, хай наши натовские браты к сирене привыкают
показати весь коментар
13.09.2025 21:00 Відповісти
а ти румунам запропонуй черговий свій план безпеки та перемоги. і йди спати спокійно до єрмака.
показати весь коментар
13.09.2025 20:35 Відповісти
Де ви там побачили "великих дядь", судячи з вчинків, Зеленський на фоні цих ліверних нікчем "самий дорослий".
показати весь коментар
13.09.2025 20:41 Відповісти
хіба що з роялем на корпоративі
показати весь коментар
13.09.2025 20:42 Відповісти
Олександре Івановичу, не потрібно так хвилюватись, краще коштуйте шоколадки, не відволікайтесь🤗
показати весь коментар
13.09.2025 20:56 Відповісти
бегом марафон смотреть беги максимушка! а то билет на квартал 95 другому отдадут!
показати весь коментар
13.09.2025 21:05 Відповісти
дякую. в моєму місті відкрили тільки Рошен. я там кожен день. моєму новому місті, бо завдяки зе та його прихильникам моє місто окуповане
показати весь коментар
13.09.2025 21:10 Відповісти
А великі дяді це хто? Ті, що толераством стосовно кацапні займаються з 2008 року?
показати весь коментар
13.09.2025 20:44 Відповісти
це ти кого великими дядями вважаєш,дитино? Рудого педофіла чи польських гонорових пісюнів? сховався в Канаді,отримуєш подачку і радій,тільки тихенько! воно настільки круте і розумне,що вирішує все про великих дядь,дешевка-нахлібник....аж гидко.....
показати весь коментар
13.09.2025 21:22 Відповісти
Ти ліпше згадай, чмо забудьковате, що ти робило, коли тебе пів року сповіщали про неминучу велику війну.
показати весь коментар
13.09.2025 20:44 Відповісти
русские ж говорят, что Украина - это промежуточная цель. Их цель захватить Западную Европу. А Украина это только часть по собиранию земель СССР и время вспять Российской Империи земель. И цели стоят на века, то бишь не зависимо от временных рамок и даже того, кто будет в мундире главнокомандующего России. я это ясно слышу от Путина, Дугина, Соловьева, Ленина, Сталина, пропаганды, россиян, и т.д. Со всех сторон можно слышать один и тот же посыл - захватывать земли, ресурсы, людей и с новыми приростами ресурсов и людей - пополнять военную и другую мощь и продолжать захватывать. И это только одна ветка, а захват идет и холодной войной мира - идеология, язык, культура, олигархи, подкупы и коррупция и лоббирование интересов России, информ влияние морем инструментов. Ослабление врагов морем инструментов - от пси войн и до помощи с союзниками - Китаем, Венесуэлой, мексиканскими картелями - чтобы в США доправлять сырье для наркоты в США и в США продавать и расплачиваются даже не выводя деньги - платят Китайским банкам - прямо внутри США. Та масштабы огромные всего этого. Хакеры взламывают все и в том числе Северно Корейские и они сильнейшие в мире. Они взламывают все от планов секретных Запада, до ограблений банков, и море всего в каждой ветке интересного. Черный рынок оружия и ЧВК и там и алмазы и захваты ресурсов, продажа оружия, и тоже там денег море зарабатывается в тени.
показати весь коментар
13.09.2025 20:48 Відповісти
путька обосрался когда пошел на Украину в 2022 и забуксовав тут. Теперь европка ударными темпами наращивает производство итд. Так что он уже проиграл. Но то что война будет в Европе после вторжения Китая или вместе это да. Определённые союзы уже вырисовываются. Главное, шоб следующий президент Америки был более адекватным чем Трамп. И желательно более жестким, а не торгашем
показати весь коментар
13.09.2025 20:58 Відповісти
мій маленький московський дружок,кому ти тут хочеш впарити свою ху....маячню? не на тих натрапив. гуляй вальсом вальсом,а краще йди на СВО,Європу воно грозить захопити...
показати весь коментар
13.09.2025 21:25 Відповісти
Якби не ТИ гнида зеленський то цього б не було. Щоби ТИ **** здох падло жид.вське
показати весь коментар
13.09.2025 20:50 Відповісти
у потужного сегодня обострение?
показати весь коментар
13.09.2025 20:53 Відповісти
Обостреніє...отупєніє...
показати весь коментар
13.09.2025 20:56 Відповісти
хіба то не у нас у нас шахеди літають цілими ночами по території усієї України? хіба не було випадків, коли один шахед кружляє над містом по півгодини і мобільні групи не можуть його збити, поки не прилетить f16 і накінець-то не зб'є його.
показати весь коментар
13.09.2025 21:00 Відповісти
Ні, ну яке воно, все ж таки, розумне...
показати весь коментар
13.09.2025 21:06 Відповісти
Це не обостреніє, просто сьогодні Бубочке рожевий одноріг приніс вєсті про потужні гарантії безпеки. Ось він і перезбудився.
показати весь коментар
13.09.2025 21:10 Відповісти
Просрочений шашличний за свого міндіча та штурму переживав би краще
показати весь коментар
13.09.2025 21:20 Відповісти
Зеленський рано чи пізно отримає по ї.алу, а потім суку на нари довічно зрадливу падло разом із міндічем, дерьмаком, татаровим, падляком, шефіром ці сукі нас зраджують
показати весь коментар
13.09.2025 21:36 Відповісти
 
 