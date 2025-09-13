Зеленський про дрон РФ на території Румунії: Це очевидне розширення війни Росією

У суботу, 13 вересня, російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон у її повітряному просторі. Також сьогодні Польща задіяла військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії.

"Фактично весь день російські дрони в різних регіонах України. Були й у північних областях, фактично вздовж кордону з Білоруссю. За попередньою інформацією, було використання й повітряного простору Білорусі для заходу в повітряний простір України в напрямку Волині", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі.

"Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що треба діяти завжди превентивно, виходячи з принципу, що не буває малозначимих воєнних загроз від тих, хто звик знищувати незалежність та життя інших.

"Росія звикла й повинна відчути наслідки. Санкції проти Росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків "шахедів" і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення", - додав глава держави.

