Президент Румунії Боложан підписав закон, що дозволяє військовим збивати "заблукалі" дрони РФ
Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії і дозволив збивати БПЛА, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Іліє Боложан підписав ухвалений парламентом закон, який дозволяє збивати у повітряному просторі Румунії дрони, які перебувають там незаконно, а також закон стосовно військових місій та операцій на території Румунії у мирний час", - повідомляє Digi24.
Що передувало
Зазначається, що роботу над законом почали після серії випадків, коли російські ударні БПЛА, якими атакували південь української Одеської області, залітали на територію Румунії. Його остаточно схвалили в парламенті у лютому 2025 року.
Водночас румунські ультраправі оскаржували закон у Конституційному суді, але програли.
Нагадаємо, у березні на території Румунії біля кордону з Молдовою виявили уламки російського БпЛА з вибухівкою, яку міністерство оборони підірвало на місці.
