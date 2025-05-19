УКР
Новини Збиття дронів у Румунії
2 083 14

Президент Румунії Боложан підписав закон, що дозволяє військовим збивати "заблукалі" дрони РФ

шахед

Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії і дозволив збивати БПЛА, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Іліє Боложан підписав ухвалений парламентом закон, який дозволяє збивати у повітряному просторі Румунії дрони, які перебувають там незаконно, а також закон стосовно військових місій та операцій на території Румунії у мирний час", - повідомляє Digi24.

Також читайте: Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах: Україні важливо мати Румунію як надійного партнера

Що передувало

Зазначається, що роботу над законом почали після серії випадків, коли російські ударні БПЛА, якими атакували південь української Одеської області, залітали на територію Румунії. Його остаточно схвалили в парламенті у лютому 2025 року.

Водночас румунські ультраправі оскаржували закон у Конституційному суді, але програли.

Нагадаємо, у березні на території Румунії біля кордону з Молдовою виявили уламки російського БпЛА з вибухівкою, яку міністерство оборони підірвало на місці.

Автор: 

безпілотник (4746) Румунія (1228) Шахед (1411)
Топ коментарі
+7
Якось дивно. Невже для збиття залетілого в повітряне пространство ворожого пєпєлаца (особливо автоматичного, який заблукав) треба указ президента? Я думав ППО, яке стоїть на бойовому чергуванні, повинно робити це за замовчанням.
19.05.2025 15:04 Відповісти
+4
Ви ж там не спішіть а то ***** обідиться
19.05.2025 14:52 Відповісти
+4
Схоже на те. А в кишені тримав будьонівку про всяк випадок. Слава Богу, не знадобилась...
19.05.2025 15:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Навмисно чекав - чим вибори закінчаться ?
19.05.2025 14:52 Відповісти
Навіть якщо так, то що?
19.05.2025 15:21 Відповісти
Схоже на те. А в кишені тримав будьонівку про всяк випадок. Слава Богу, не знадобилась...
19.05.2025 15:30 Відповісти
... поки що
19.05.2025 16:18 Відповісти
это возмутительно!

.
19.05.2025 16:24 Відповісти
Ви ж там не спішіть а то ***** обідиться
19.05.2025 14:52 Відповісти
о, вот и потренируются заодно
19.05.2025 14:59 Відповісти
Тема с паромоторами на Румунію більше не актуальна.😎
19.05.2025 15:03 Відповісти
Якось дивно. Невже для збиття залетілого в повітряне пространство ворожого пєпєлаца (особливо автоматичного, який заблукав) треба указ президента? Я думав ППО, яке стоїть на бойовому чергуванні, повинно робити це за замовчанням.
19.05.2025 15:04 Відповісти
Мабіть шановний ви не в курсі,що Румунія парламентсько-презідентська республіка там демократія.Доки не проголасують в парламеті і цей документ не пойде усі структури согласно закону цей не має права самостійно приняти рішення.Таке можливо тіки в авторитарних діктатурах.Так це недолік демократіі,але як що порушувати закон(констітуцію) то це стане нормою(прикад ЗЕ вам нічього не каже).Тимбільш Румунія не знаходиться в стані війни.
19.05.2025 17:46 Відповісти
Та ви шо! Тобто коли на Румунію нападуть, то поки парламент не проголосує - війська в бій вступати не будуть?
Не пишіть фігню.
19.05.2025 18:06 Відповісти
А раніше не можна було підписати, чи ждав поки каденція закінуватись почала?
19.05.2025 16:02 Відповісти
Збивати баклажанами
19.05.2025 16:14 Відповісти
 
 